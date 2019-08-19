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 Політика України
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Все про:партія (165) Рахункова палата (48) НАЗК (618) ДБР (438)

 ДБР відкрило провадження за заявою члена Рахункової палати Дідика про перешкоджання аудиту НАЗК

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за зверненням члена Рахункової палати Андрія Дідика про перешкоджання у професійній діяльності, що стосується здійснення перевірки НАЗК і держфінансування політичних партій.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю у Державному бюро розслідувань мені повідомили, що за моїм зверненням відкрито кримінальне провадження. Від інших ще чекаю відповіді. До того ж, мною вже подано заяви до Нацполіції та ДБР щодо вчинення відносно мене кримінального правопорушення, передбаченого статтею 344 Кримінального кодексу України "Втручання у діяльність державного діяча", а саме незаконний вплив у будь-якій формі на члена Рахункової палати з метою перешкодити виконанню службових обов'язків", - повідомив він.

Нагадаємо, Дідик заявляв, що НАЗК і деякі члени Рахункової палати намагаються усунути його від перевірки НАЗК і фінансування партій.

Відповідаючи на питання звітності самої Рахункової палати, він повідомив, що Рахункова палата уповноважена перевірити себе сама, або ж можливий зовнішній аудит за рішенням парламенту:

Читайте також: Перевірку моєї декларації несподівано розпочали, щоб усунути мене від аудиту НАЗК і фінансування партій, - член Рахункової палати Дідик

"Це так званий внутрішній аудит. Але для цього секретар палати має розробити відповідне положення. Чекаємо вже півтора року. Він його не розробляє і не дає на затвердження, патова ситуація. Очевидно, поки що перевірка не на часі. Також згідно з законодавством зовнішній аудит Рахункової палати може здійснюватися один раз на три роки аудиторською фірмою, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами за рішенням Верховної Ради України. Можливо, з огляду на ситуацію, що склалася в палаті, оновлений парламент ухвалить таке рішення трохи раніше".

Повне інтерв'ю з Андрієм Дідиком читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143593
 
 
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если к члену счётной палаты привязать карандаш, он будет уже член-корреспондент! )
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***
- мне коробочку сока, пожалуйста.
- какой вам сок?
- та пофиг...любой…
- «Я»... годится?
- ну... давайте ягодицу.... охренеть.!..кто такие названия придумывает...
я уже даже боюсь предположить что за сок... в этой коробочке...
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напомнило ))
Приходит мужичок в магазин. Смотрит - на прилавке что-то красивое, воздушное, легкое. Он подходит к продавщице и спрашивает:
- Скажите, а что это у вас там такое красивое, легкое, воздушное?
- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. Две бутылки водки, пожалуйста.
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так, по поводу испытаний взрыва и тогдашнего ветра в правильную сторону ))) отличное направление было! и выброс тоже видать качественный! если руцкие две международные станции мониторинга радиоактивности, под кировым и дубной прикрыли "в связи проблемами со связью"))) причём, судя по той карте розы ветров, в киров ветер начал дуть после твери и мацквы ) неплохо, неплохо! ))
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от и нехай))) нехай дышат полной грудью (не в смысле - грудью)))) а в смысле - легкие)))))
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придумал актуальный апдейт руцкой пословицы - "знал бы где упал - кукурузу б посадил!" )
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)))) ....или же:
хороша чайка помоечная крылами - а поле аварийнопосадочное кукурузАми...
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