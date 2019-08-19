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 Окупанти проводять у Криму військові навчання

Підрозділи Чорноморського флоту Росії, що базуються в окупованому Криму і в Краснодарському краї, почали спільні командно-штабні навчання.

У навчаннях задіяні близько 1,5 тис. осіб і 200 одиниць техніки. Про це повідомили в пресслужбі Чорноморського флоту РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні (19 серпня. - Ред.) відповідно до раніше затвердженого плану на Чорноморському флоті почалося спільне командно-штабне тренування. В ході проведення тренування відпрацьовуються дії з управління силами флоту при приведенні їх у вищі ступені готовності, організація взаємодії з'єднань і частин у складі міжвидового угруповання військ, дислокованих на Кримському півострові", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що до тренування залучені органи військового управління флоту, Кримська і Новоросійська військово-морські бази, основні корабельні і берегові з'єднання, а також частини морської авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пікети за деокупацію Криму відбулися в центрі Москви

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці Чорноморського флоту Росії проводили навчальні стрільби зі стрілецької зброї та військової техніки в окупованому Криму.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. Ці дії є незаконними, про що неодноразово заявляли в Генштабі України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143587
 
 
 Топ коментарі
 
Шо ще втоплять на цей раз? Огласітє вєсь спісок, пжлста.
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А мені якось пофігу на тих копачів. Пишу своїм сленгом який хрен підробиш. Вже були двійники у мене, але на цьому спалились. Окупанти проводять у Криму військові навчання - Цензор.НЕТ 4981
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Шо ще втоплять на цей раз? Огласітє вєсь спісок, пжлста.
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Щось під тебе, копать" почали... Кидають "тонкие намёки", що ти в "кацапщині", підозрюєшся... Не знаю: чи-то, мене пробують "прощупать на вшивость", чи то тобі, "на хвіст, насрать"...
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А мені якось пофігу на тих копачів. Пишу своїм сленгом який хрен підробиш. Вже були двійники у мене, але на цьому спалились.
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Мені цікаво, чого "під мене" не пробують працювать? Чи, з-за того, що часто "спливаю" на форумі, чи надто "детально", пишу, щоб можна було, підробить?
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Стыдно должно быть презЕденту Зеленскому за отсутствие действий по деоккупации Крыма и прекращению войны на донбассе.
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Дай хоть правительству время сформироваться ! ))
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Если ты такой последовательный, то попрошу вспомнить, что на том самом заседании СНБО против отражения агрессии в крыму военным путем была Капительман, а отнюдь не Турчинов, которого обвиняете в сдаче крыма. А решение должно было быть консенсусное. Так что наезжайте на Капительман.
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Тогда почему ты Турчинова поливаешь? Причем без решения суда.
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Патамушо он и гиркина из Славянска выпустил в Донецк !
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Ты патологический брехун. Турчинов лично гиркинда выпустил, или команду на выпуск дал?
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Это факт. Неоспоримый. А кто его выпускал,если Славянск был в котле ? Там дорога одна. И он по ней шуровал. Во второй мировой,один немецкий "Тигр" расстрелял колонну английских танков на дороге из укрытия. А у гиркина даже танков не было.Как так могло случиться ?
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Еще раз. Как из окружения мог выйти гиркин ? Окружения,кольца,блокады. Его бы уничтожили как вошь. Без приказа о пропуске - невозможно. Кто дал приказ ? Генерал ? Солдат ? - Кому охота под трибунал ?
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Здравствуйте .!! А вот и я . "Миротворец ", ау-у !!!
Оккупанты проводят в Крыму военные учения - Цензор.НЕТ 2966. Оккупанты проводят в Крыму военные учения - Цензор.НЕТ 5718 .
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Филя ,, ты что , не узнал . Окупанти проводять у Криму військові навчання - Цензор.НЕТ 5426 . ?? Филлип Пугачёв . Девичья фамилия-Киркоров ..
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кацапи імєют полное право там находіться так как у нас дєствуєт договор по чєрноморскому флоту подпісаний яником нє ? і нє кем нє остановлєн
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