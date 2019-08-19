 Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми розпочали з питання, в якому наші ізраїльські друзі розуміються краще за інших: це питання війни і безпеки. Дякую нашим партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України, і стійку позицію щодо війни на сході України і анексії Криму з боку Російської Федерації", - сказав він.

Зеленський вважає, що Україні є чому вчитися в Ізраїлю, особливо в питаннях безпеки і оборони. "І ми обов'язково будемо це робити", - підкреслив президент України.

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