 Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми розпочали з питання, в якому наші ізраїльські друзі розуміються краще за інших: це питання війни і безпеки. Дякую нашим партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України, і стійку позицію щодо війни на сході України і анексії Криму з боку Російської Федерації", - сказав він.
Зеленський вважає, що Україні є чому вчитися в Ізраїлю, особливо в питаннях безпеки і оборони. "І ми обов'язково будемо це робити", - підкреслив президент України.
Здєлалі іх вместе! Прийшла весна будем саджати! Абирвалг!!!
Почем Мендель еще не уволили ?
Лошара !!!
А мог бы и спрятаться от повесток.
которую вам передали по наследству предки-камуняки, укравшие её,
вы как , в военкомате бывали ?
и мобильные телефоны оставил.
А то, что ты всех колхозников записал в коммуняки - это диагноз )))
Вопрос в том, избрали бы в Израиле на главную должность страны бегуна от повесток ?
https://beztabu.net/u-zelenskogo-opravdali-mendel-za-obstrely--vsu_n65261
Голодомор -- несомненная вина ссср, и, емнип, Израиль не призал еще Голодомор геноцидом из-за не совсем понятной и дружественной к Израилю позиции Украины в некоторых щекотливых для Израиля вопросах.
А ссср, конечно, "интересная" страна была -- создавал концлагеря, загонял туда и уничтожал свой народ -- весь, не зависимо от нации. А потом орал: "Мы самая гуманная страна! Мы за мир!". Да и варщавским евреям ссср легко открыл дорогу в мир иной, хотя мог и помочь выжить.
Вы же в курсе всего этого? Где у нас разногласия?
Ну и ххххорошо. )))
1. https://oleg-leusenko.livejournal.com/11992368.html
2. https://oleg-leusenko.livejournal.com/11989450.html
Которая бы в положительном свете освещала деятельность шестого президента?
Ну как после этого быть оптимистом по отношению к ЗЕ ?
Серьезно! Мне всегда было интересно: как, живя в одной стране, читая-смотря-узнавая одно и то же, разные люди воспринимают эти факты по-разному.
Выходит, при "Вальцмане" я был оптимистом, а вот при Зеленском стал пессимистом???
Ну ладно, получил я кааааапельку оптимизма. Спасибо.
Маловато, конечно. И вряд ли ее хватит на долго.
Будем посмотреть!
PS. Вспомнилось советское: "...фся жизнь фпереди! надейся и жди!"
Вдруг попадется чего -- не стесняйся, поделись (со мной хотя бы)!
Заранее благодарен!
Ирония зашкаливает!
Ежкин кот, от каких таких концлагерей СССР спас евреев?
От сталинский лагерей? Так туда евреев сажали без счета, как и представителей всех других национальностей, В вопросе уничтожения народов СССР Виссарионович был подлинным интернационалистом.
От гитлеровских лагерей?
То есть совтские самолеты разбомбили подъездные пути к Освенциму? Вот это да. И когда же они это сделали? В 1943? В 1944? Или в 1945?
По поводу капитулянтской, трусливой позиции шестого "Нужно просто прекратить стрелять":
Мир должен быть справедливым и настоящим, а не его имитацией. Об этом рассказал в интервью Цензор.net Глава УГКЦ Патриарх Святослав. Мнение первоиерарха особенно актуально сегодня, когда, несмотря на то, что с 21 июля объявлен «режим тишины», враг на востоке снова обстреливает украинские позиции, применяя запрещенное оружие, снова гибнут украинские воины.
«Вопрос войны и мира беспокоит нас, и мы говорим об этом все 5 лет, обращаясь в частности и к мировой общественности. Синод УГКЦ еще в начале войны написал послание к миру под названием "Украина истекает кровью". Понимаем, что как бы мы ни старались лечить раны войны, это не будет иметь окончательного результата, пока агрессор не прекратит эти раны наносить.
В видеообращении (после ряда встреч Зеленского с религиозными лидерами появилось видеообращение - ред.) я пытался сказать, как мы понимаем понятие мира. Мир не может означать капитуляцию и согласие на любые условия агрессора. Тогда это будет имитация мира, а последствия будут еще хуже, чем от войны. Для того чтобы мир был настоящим, он должен быть справедливым. Иначе это просто будет смена способа нанесения ран нашему народу. Мы знаем из истории, что умиротворение агрессора еще больше подогревает его аппетиты. Очень важно говорить о боли, которую имеет наш народ, и что даже когда мы будем вести переговоры с агрессором, будем помнить о глазах мамы, потерявшей своего сына на войне. Мы должны быть голосом тех людей, которые пострадали. Пока не будет их чествования и возмещения обиды, причиненной им, о какой справедливости может идти речь? Поэтому я пытался, отвечая на просьбу господина Зеленского, сказать от имени тех людей, которым эта война болит, и донести, каким должен быть настоящий мир», - сказал Глава УГКЦ.
государственая. Если им этого мало то могут еще и у нас прикупить по братски. И это обсудить не мешало бы.
И шо Биби на это сказал?
А закончили тем, что Нетньяху понял: ты - "паяц на ниточках", и "тереть базар", нужно с Коломойским...
дружина прем'єр-міністра Ізраїля Сара Нетаньяху кинула хліб на землю, коли подружжя Нетан'яхів зустрічали в Борисполі хлібом-сіллю
dneprlena @dneprlena 3 часа назад
кобіта була обурена, що екіпаж літака не привітав її належним чином, коли подружжя летіло з Ізраїлю до України а хліб-сіль України то взагалі дрібниця не варта уваги, да, Саро?https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5571492,00.html