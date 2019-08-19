EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3974  91
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2420) Нетаньяху (50) Росія (19405) Донбас (12788)

 Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху

Президент України Володимир Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і стійку позицію щодо війни на Донбасі та окупації Росією Криму.

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми розпочали з питання, в якому наші ізраїльські друзі розуміються краще за інших: це питання війни і безпеки. Дякую нашим партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України, і стійку позицію щодо війни на сході України і анексії Криму з боку Російської Федерації", - сказав він.

Зеленський вважає, що Україні є чому вчитися в Ізраїлю, особливо в питаннях безпеки і оборони. "І ми обов'язково будемо це робити", - підкреслив президент України.

Читайте також: Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом: "Якщо не наступного тижня, то дуже скоро". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143583
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо ЗЕ, объяснил тебе Израильский националист как они палистинцев в ежовых рукавицах держат? И переговорыс ними давно не ведут и пресс секретарь его ФУЙНЮ всякую не несет по подолу обстрелов.
Почем Мендель еще не уволили ?
 показати весь коментар
 
И на руцком языке не разговаривают во власти БО ЭТО СТЫД ТО КАКОЙ , как так можно - не уважать язык страны.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Свинарчуки! Абир... Мародер! Бізнес на крові! Барига! Абирв...
Здєлалі іх вместе! Прийшла весна будем саджати! Абирвалг!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну шо ЗЕ, объяснил тебе Израильский националист как они палистинцев в ежовых рукавицах держат? И переговорыс ними давно не ведут и пресс секретарь его ФУЙНЮ всякую не несет по подолу обстрелов.
Почем Мендель еще не уволили ?
 показати весь коментар
 
 
И на руцком языке не разговаривают во власти БО ЭТО СТЫД ТО КАКОЙ , как так можно - не уважать язык страны.
 показати весь коментар
 
 
І в Ізраїлі не верещать ***** ввіді, патамушта мьі ніпанімам іхній язик.
 показати весь коментар
 
 
После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в Армии обороны Израиля. Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль. Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута, и в сражении при Караме. Дважды был ранен, в том числе в ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая 1972 года.

Лошара !!!

А мог бы и спрятаться от повесток.
 показати весь коментар
 
 
скажем так, вы землевладелец, пока граждане защищали вашу землю,
которую вам передали по наследству предки-камуняки, укравшие её,
вы как , в военкомате бывали ?
 показати весь коментар
 
неоднократно бывал, начиная с апреля 2014 года.

и мобильные телефоны оставил.

А то, что ты всех колхозников записал в коммуняки - это диагноз )))
 показати весь коментар
 
Там обязаловка служить для всех , мужики 2 года , бабы 2 года ! Сколько у нас служивых ? Сколько даже до 2014 откупились ?
 показати весь коментар
 
вопрос не в обязаловке.

Вопрос в том, избрали бы в Израиле на главную должность страны бегуна от повесток ?
 показати весь коментар
 
Как раз в обязаловке ! Ты иммигрируешь туда и должен там отслужить ! И им по цимбалам служил ты до этого где то или нет. Много при союзе было откупившихся ? Не подходишь к строевой , вперёд в стройбат .
 показати весь коментар
 
видал всє тайни натаньяху а тот пєрєдаст в мацкву Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1524
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Во первых с чего ты вообще взял что зебилу рассказывают какие-либо тайны? Во вторых даже если бы вдруг рассказывали бы он их сразу бы сам сливал в Кремль
 показати весь коментар
 
 
а нєт нє скажи полная конспірація і тайна вкладов
 показати весь коментар
 
 
Мы начали с вопроса войны/Война и мир по Коломойскому и слугам/ Кто виноват в войне ?- Не Путин.И это не война а / "Внутренний гражданский конфликт", - Коломойский о войне на Донбассе. / Мы готовы решать этот конфликт мирно,- Богдан/ Что делать для окончания войны? Концепция мира. /Б. Шефир" "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет "/Не затихла /
 показати весь коментар
 
 
Не гони рвань из контекста:"Я и сейчас называю [это] гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", - сказал Коломойский. Источник: https://censor.net.ua/n3141477
 показати весь коментар
 
Не гони рвань из контекста / Здесь : 04.07.19 12:01 "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе/Будешь спамить , дезертир, Иван Петрович Сидоров будет спамить тебя. С силой кю пополам.
 показати весь коментар
 
 
Почали з перегляду вчорашнього відосика з аеропорта...
 показати весь коментар
 
 
Пора выбирать Израилю. Между Бухенвальдом и Гулагом.
 показати весь коментар
 
Пора такая. Когда в Украине президент - еврей. И он предлагает признать Голодомор.Тем самым ,осудить ссср.Который якобы спас евреев от концлагерей.
 показати весь коментар
 
"Пора такая" наступила из-за инфантилизма "титульной нации" Украины. Избрать себе президентом представителя веками ненавидимого народа другой веры -- это еще уметь надо так "хотеть реформ" и не иметь нац.гордости.
Голодомор -- несомненная вина ссср, и, емнип, Израиль не призал еще Голодомор геноцидом из-за не совсем понятной и дружественной к Израилю позиции Украины в некоторых щекотливых для Израиля вопросах.
А ссср, конечно, "интересная" страна была -- создавал концлагеря, загонял туда и уничтожал свой народ -- весь, не зависимо от нации. А потом орал: "Мы самая гуманная страна! Мы за мир!". Да и варщавским евреям ссср легко открыл дорогу в мир иной, хотя мог и помочь выжить.
Вы же в курсе всего этого? Где у нас разногласия?
 показати весь коментар
 
 
Твои взгляды устарели. Щас украинец любой,кто имеет гражданство и желает стране добро.
 показати весь коментар
 
 
Я еврей, родился и живу в Киеве, "желаю стране добро", но мне противно видеть клоуна президентом Украины ==> по-твоему я не украинец...
Ну и ххххорошо. )))
 показати весь коментар
 
 
Это слишком умнО для меня ))) Как это? На что смотреть?
 показати весь коментар
 
На дела. Я и сам еще в нем полностью не уверен.
 показати весь коментар
 
Можешь ли ты дать (мне) ссылку, противоположную хотя бы этим?
1. https://oleg-leusenko.livejournal.com/11992368.html
2. https://oleg-leusenko.livejournal.com/11989450.html

Которая бы в положительном свете освещала деятельность шестого президента?
 показати весь коментар
 
Или вот такое: Лютi новини
Ну как после этого быть оптимистом по отношению к ЗЕ ?
 показати весь коментар
 
 
Вот например ты: что ты видишь хорошего в происходящем сейчас?
 показати весь коментар
 
Есть признаки начала разрушения олигархии.
 показати весь коментар
 
О_О Научи это видеть! Покажи!!!!!!
Серьезно! Мне всегда было интересно: как, живя в одной стране, читая-смотря-узнавая одно и то же, разные люди воспринимают эти факты по-разному.
Выходит, при "Вальцмане" я был оптимистом, а вот при Зеленском стал пессимистом??? Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9254
 показати весь коментар
 
 
Говоря словами Тони Старка из "Мстителей" - как мне не хватает твоего огалтелого оптимизма ! ))
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо видно на примере Коломойского. Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9121
 показати весь коментар
 
 
Еще не вечер.Закон о незаконном обогащении накроет всех.
 показати весь коментар
 
А-а-а, т.е. надо немного подождать? Где-то это уже было... но, по-моему лучше там не стало...
Ну ладно, получил я кааааапельку оптимизма. Спасибо. Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9501
Маловато, конечно. И вряд ли ее хватит на долго.
Будем посмотреть!
 показати весь коментар
 
 
Пара месяцев после сформирования правительства все покажет. Это недолго.
 показати весь коментар
 
 


PS. Вспомнилось советское: "...фся жизнь фпереди! надейся и жди!"
 показати весь коментар
 
 
Там я еще про ссылочки просил...
Вдруг попадется чего -- не стесняйся, поделись (со мной хотя бы)!
Заранее благодарен!

 показати весь коментар
 
 
Ігор ну ти й гуморист, замішаний на оптимізмі.
 показати весь коментар
 
Несомненно! Вот уж у кого появились "признаки разрушения" бизнес-империи.

Ирония зашкаливает!
 показати весь коментар
 
"Тем самым ,осудить ссср.Который якобы спас евреев от концлагерей."
Ежкин кот, от каких таких концлагерей СССР спас евреев?

От сталинский лагерей? Так туда евреев сажали без счета, как и представителей всех других национальностей, В вопросе уничтожения народов СССР Виссарионович был подлинным интернационалистом.
От гитлеровских лагерей?
То есть совтские самолеты разбомбили подъездные пути к Освенциму? Вот это да. И когда же они это сделали? В 1943? В 1944? Или в 1945?
 показати весь коментар
 
 
Ізраїль вже вибрав гроші кацапів: заради свої економічних інтересів підтримути РФію і уговорити (навчити) Україну капітулювати під соусом миру. Це основна мета візиту прем'єра Ізраїлю.
 показати весь коментар
 
Украине еще учиться и учиться в области безопасности и защиты от агрессора
 показати весь коментар
 
 
+100500!!! Кроме мат.-тех. обеспечения еще и характер нужен соответствующий. При желании выжить, конечно.
 показати весь коментар
 
 
Не плутайте Україну і її зелені шмарклі. Не вчаться вони захисту від агресора, а думають як злити Україну ворогу і самим вціліти.
 показати весь коментар
 
 
Умиротворение агрессора еще больше подогревает его аппетиты, - Патриарх УГКЦ Святослав

По поводу капитулянтской, трусливой позиции шестого "Нужно просто прекратить стрелять":

Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8339

Мир должен быть справедливым и настоящим, а не его имитацией. Об этом рассказал в интервью Цензор.net Глава УГКЦ Патриарх Святослав. Мнение первоиерарха особенно актуально сегодня, когда, несмотря на то, что с 21 июля объявлен «режим тишины», враг на востоке снова обстреливает украинские позиции, применяя запрещенное оружие, снова гибнут украинские воины.

«Вопрос войны и мира беспокоит нас, и мы говорим об этом все 5 лет, обращаясь в частности и к мировой общественности. Синод УГКЦ еще в начале войны написал послание к миру под названием "Украина истекает кровью". Понимаем, что как бы мы ни старались лечить раны войны, это не будет иметь окончательного результата, пока агрессор не прекратит эти раны наносить.

В видеообращении (после ряда встреч Зеленского с религиозными лидерами появилось видеообращение - ред.) я пытался сказать, как мы понимаем понятие мира. Мир не может означать капитуляцию и согласие на любые условия агрессора. Тогда это будет имитация мира, а последствия будут еще хуже, чем от войны. Для того чтобы мир был настоящим, он должен быть справедливым. Иначе это просто будет смена способа нанесения ран нашему народу. Мы знаем из истории, что умиротворение агрессора еще больше подогревает его аппетиты. Очень важно говорить о боли, которую имеет наш народ, и что даже когда мы будем вести переговоры с агрессором, будем помнить о глазах мамы, потерявшей своего сына на войне. Мы должны быть голосом тех людей, которые пострадали. Пока не будет их чествования и возмещения обиды, причиненной им, о какой справедливости может идти речь? Поэтому я пытался, отвечая на просьбу господина Зеленского, сказать от имени тех людей, которым эта война болит, и донести, каким должен быть настоящий мир», - сказал Глава УГКЦ.
 показати весь коментар
 
 
Пердак горить у тебе не по дитячому, як у заядлого рашиста. Точка зору людей залежить від життєвих пріоритетів людини. От якщо тобі головне тарифи і щоб на фронт не потрапити, бо там стріляють, то тобі плювати на Україну і її суверенітет. По поводу антисиметизма: з твоєї точки зору якщо людина тупа і неосвічена, то про це українцю можна говорити, а от єврею вже ні- антисимітизм.
 показати весь коментар
 
 
В что, Порошенко уже больше не Вальцман?
 показати весь коментар
 
 
не, даже Тимошенко уже не армяно-еврейка
 показати весь коментар
 
Молитися? Комсомольці-петюшки можуть лише якийсь інтернаціанал забацать або лизнути дупу черговому вождю.
 показати весь коментар
 
Українці для євреїв вороги,цьому їх з малку навчають,бо більше ніж українці,євреїв вбивали тільки германці,вам пісда моржова українці,ви стали рабами Ізраїлю,вітаю дегенерати!
 показати весь коментар
 
 
А не спросил Зеля кому в Израиле 93% земли принадлежит? И как так получилась что она
государственая. Если им этого мало то могут еще и у нас прикупить по братски. И это обсудить не мешало бы.
 показати весь коментар
 
 
Обсосали квартальную стратегию "перестать стрелять"?
И шо Биби на это сказал?
 показати весь коментар
 
 
ви началі с оскорблєнія і уніженія - святий хліб дали собакам, а вони над ним надругались
 показати весь коментар
 
 
А может они просто перестанут продавать вооружение(в тч беспилотники), военную технику, технологии военного назначения, участвовать в совместных с РФ проектах производства вооружений!!! Может хватит лжи???
 показати весь коментар
 
 
Так бреше не Нетаньягу, а наш єврейчик, розповідаючи, що Ізраїль краще розбирається в питаннях війни і миру.
 показати весь коментар
 
 
Світове єврейство приїхало вмовляти ВАЗеленсьеого капітулювати перед рашкою. Нетаньягу вже домовився на останній зустрічі з )(уйлом.
 показати весь коментар
 
 
"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и стойкую позицию по войне на Донбассе и оккупации Россией Крыма." - Израильский активист в шоке: Израиль продает беспилотники не Украине, а России, которая продает оружие «своим арабским друзьям».
 показати весь коментар
 
как можно с личным дружбаном фюрера договариваться - это ли не предательство?
 показати весь коментар
 
 
Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху...

А закончили тем, что Нетньяху понял: ты - "паяц на ниточках", и "тереть базар", нужно с Коломойским...
 показати весь коментар
 
 
У нас говорят - Яке їхало, таке здибало.
 показати весь коментар
 
Зеленский поблагодарил Израиль за ........ стойкую позицию по войне на Донбассе и оккупации Россией Крыма. /Позиция действительно стойкая/ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР есть израильские наёмники.
 показати весь коментар
 
dneprlena‏ @dneprlena

дружина прем'єр-міністра Ізраїля Сара Нетаньяху кинула хліб на землю, коли подружжя Нетан'яхів зустрічали в Борисполі хлібом-сіллю

dneprlena‏ @dneprlena 3 часа назад

кобіта була обурена, що екіпаж літака не привітав її належним чином, коли подружжя летіло з Ізраїлю до України а хліб-сіль України то взагалі дрібниця не варта уваги, да, Саро?https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5571492,00.html
 показати весь коментар
 
 
в аэропорту Иерусалима Лена Зеленская должна бросить на дорожку предложенную ей кошерную мацу
 показати весь коментар
 
 
Випадково не спитав якого беня він напялив на себе колорадську стрічку в 2018 році коли приперся праздновать пабеду на кацапію, чи спитав що за останні років був на кацапії 13 разів?????????????
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору