 На реформу профосвіти в Україні буде виділено 58 млн євро, - Мінгареллі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на освітньому форумі "Всеукраїнська серпнева конференція" в понеділок у Києві.

"Те, чого ви змогли досягти за цей короткий термін у складних умовах, - це надзвичайні і виняткові досягнення. Те, чого ви досягли за останній рік, - не так багато людей не в багатьох країнах могло б похвалитися такими результатами", - сказав Мінгареллі.

Дипломат додав, що реформа децентралізації - одне з основних досягнень нинішнього уряду, зокрема в частині освіти.

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Він відзначив важливість того, що державні ресурси на освіту стають доступними для влади на місцях.

"Ми запускаємо нині нову програму, де 58 млн євро надаватимуться для реформи профосвіти в Україні, і це буде важливим внеском", - сказав Мінгареллі.

Крім того, він зазначив, що створюватиметься нова команда підтримки реформ у Міністерстві освіти і науки для продовження розпочатої державної реформи держуправління.

"Ми готові допомагати і підтримувати, щоб ваша спроможність зростала ще більше, щоб робити такі фантастичні речі на благо молодих українських громадян", - констатував голова представництва ЄС в Україні.