 Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом: "Якщо не наступного тижня, то дуже скоро". ВIДЕО

Про це заявив Нетаньяху в заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі із Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу скористатися цією можливістю і запросити Вас до Єрусалиму. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня. Якщо не наступного тижня, то дуже скоро. Запрошуємо в нашу столицю", - сказав Нетаньяху.

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