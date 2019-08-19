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 Політика України
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Все про:візит (674) Зеленський (2420) Єрусалим (42) Ізраїль (325) Нетаньяху (50)

 Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом: "Якщо не наступного тижня, то дуже скоро". ВIДЕО

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом.

Про це заявив Нетаньяху в заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі із Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу скористатися цією можливістю і запросити Вас до Єрусалиму. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня. Якщо не наступного тижня, то дуже скоро. Запрошуємо в нашу столицю", - сказав Нетаньяху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143580
 
   
 Топ коментарі
 
Он не согласится - там могут в армию замести.
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Когда там ближайшие гастроли 95 квартала на родину? Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро" - Цензор.НЕТ 867
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а нельзя что бы Вовка там и остался ? Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро" - Цензор.НЕТ 1649
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-- Вы умеете ездить зайцем? -- спросил Остап Воробьянинова.
-- Я попробую, -- робко сказал Ипполит Матвеевич.(с)
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Когда там ближайшие гастроли 95 квартала на родину?
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Как только супружеская чета Нетаньяху сошла с трапа самолета, их приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с хлебом и солью. Далее события развивались следующим образом: глава правительства понял суть традиционного ритуала, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Беньямин Нетаньяху передал ломтик каравая своей супруге, однако она не нашла ничего лучше, чем брезгливо бросить его на землю.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/187036_1566205483
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а нельзя что бы Вовка там и остался ? Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро" - Цензор.НЕТ 1649
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Он не согласится - там могут в армию замести.
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а мы ему перед отъездом ногу сломаем Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро" - Цензор.НЕТ 6564
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Наверное потому что все служили в армии? Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом: "Якщо не наступного тижня, то дуже скоро" - Цензор.НЕТ 2063
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Опередили. Только хотела именно это написать.
А вообще посещать СТОЛИЦУ Израиля ИЕРУСАЛИМ, это провоцировать арабов.
Интересно, наш Зюзик в курсе арабо-израильских разногласий?
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Пусть валит нахер с Украины эта жидовская Зелёная сопля.
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Зря вы так на ***********, мякше надо. Я уверен что он хочет как лучше.
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"ответный ход" за женой, по прилёту в бенягурион ))
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Оденут ермолку и отведут к стене, записки писать.
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а что Натаньяху думает про Крым?? Израиль официально не признал аннексию Крыма... с кем переговариваемся то????
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Вы сами ответили на свой вопрос.Не признал оккупацию и никаких дел с Крымом не имеет.Недавно один депутат от религиозной партии был с частным визитом, так его потом в кнессете вы&бли за это.
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Вопрос с Иерусалимом , конечно , непростой. Но признание Украиной , вслед за США , Иерусалима , в качестве столицьі Израиля , будет "стоить" Израилю ответньіх встречньіх шагов. И я не имею в виду признание Голодомора геноцидом , єто должно бьіть авансом.
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В ответ на признание Иерусалима Украиной, Израиль признает Крым Россией. Баш на баш так сказать...
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Валіть туди всім кагалом своїм,всю свою жидовню зберіть,та їхайте на родіну,бо буде вам тут лихо...
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Расскажите, с чего бы такая любезность, щедрые безвозмездные евреи? - не смешите!
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Зє!ля, як подадуть мацу, то помни! Вона на крові хрістіанскіх младєнцев замішана!!!
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всё правильно. а соевые боты - подкацапная плесень.
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В ответ Зеленский промолчал... Умань в "Малый Иерусалим", он, превратить, не успел, а показывать ему ""Малый еврейский Амстердам", ему показать было "в падлу" - "дилеры не поймут, шмаль поставлять, перестанут..."
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,,,после признания Голодомора геноцидом...."если не на следующей неделе,то очень скоро"
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