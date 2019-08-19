 Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом: "Якщо не наступного тижня, то дуже скоро". ВIДЕО

Про це заявив Нетаньяху в заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі із Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Хочу скористатися цією можливістю і запросити Вас до Єрусалиму. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня. Якщо не наступного тижня, то дуже скоро. Запрошуємо в нашу столицю", - сказав Нетаньяху.
-- Я попробую, -- робко сказал Ипполит Матвеевич.(с)
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А вообще посещать СТОЛИЦУ Израиля ИЕРУСАЛИМ, это провоцировать арабов.
Интересно, наш Зюзик в курсе арабо-израильских разногласий?
---таки .да?