 Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють з міграційних питань, йдеться про численні відмови громадянам України у в'їзді в Ізраїль. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему, громадяни обох держав мають користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не мусять тисячами бути затриманими на кордоні", - сказав Зеленський.

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Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби, з початку 2019 року 2,7 тис. українців було відмовлено у в'їзді в Ізраїль, тоді як 716 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді в Україну.