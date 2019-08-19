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 Політика України
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Все про:віза (206) Зеленський (2420) Ізраїль (325) Нетаньяху (50) візовий режим (153)

 Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху домовилися вирішити питання з численними відмовами українцям у в'їзді до Ізраїлю.

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють з міграційних питань, йдеться про численні відмови громадянам України у в'їзді в Ізраїль. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему, громадяни обох держав мають користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не мусять тисячами бути затриманими на кордоні", - сказав Зеленський.

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Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби, з початку 2019 року 2,7 тис. українців було відмовлено у в'їзді в Ізраїль, тоді як 716 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143575
 
 
 Топ коментарі
 
тебе то чего волноваться, у тебя израильский паспорт с 2010 года.
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Бібі приїхав явно не для цих порожніх заяв.
Що було за лаштунками - то дійсно цікаво...
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Хитрий єврей просто так без своєї вигоди не буде їхати в іншу країну !
Нехай зеля признаеться , що хотів від нього замрський беня і що зеля пообіцяв !
А то він нам тут про візи втирає
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тебе то чего волноваться, у тебя израильский паспорт с 2010 года.
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Может потому что он президент, не?
Странно читать такую дичь.
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Якщо мені відмовлять у візі, то куди тепер телефонувати - одному чи другому?
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Никуда - с Израилем безвизовый режим, а отказать в том, чего нет - невозможно.
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Так то ж если на счёт чёрта! А не на счёт иудея!.. Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9851
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Бібі приїхав явно не для цих порожніх заяв.
Що було за лаштунками - то дійсно цікаво...
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Гендельнуть чем нибудь собираются! Землёй например, в Израиле она государственная, сдается только в аренду кибуцам и прочим, а в Украине один иудей уже продает 40- 000 000 гектар...
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а кому такі отказалі в аеропорту Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8007 на вьєздє і какому украінцу?
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Жена премьер-министра Израиля Нетаньяху бросила на землю хлеб-соль во время приветствия в Украине, а также ранее устроила скандал на борту самолёта.
Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Дубов в Facebook.
Девушки и парни в традиционных украинских нарядах встретили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с его супругой в киевском аэропорту.
Украинцы приветствовали чету Нетаньяху с хлебом-солью, который вынесли на вышитом рушнике.
Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре. Она бросила его на землю.
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Сара "бросила хлеб на землю" только в рос.СМИ ,ну, и у вас...
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Не варто. Він все одно не побачить. Там така аномалія зору, що бачать лише те, що хочуть бачити. 😁
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а яку отмазку придумали Зє!біли шоп скрасіть уніженійє???
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Израиль то не резиновый место под солнцем не всем хватит
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хватіт нє только лішь всєм, мало кому хватіт
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Мишка - врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их, -
Гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица! (с) Вл. Высоцкий
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Хитрий єврей просто так без своєї вигоди не буде їхати в іншу країну !
Нехай зеля признаеться , що хотів від нього замрський беня і що зеля пообіцяв !
А то він нам тут про візи втирає
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Один иудей в Украине продает 40 000 000 гектар, так за ними наверное...
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тааак,т е мы делимся с Израилем безвизом,а за это они наших на границе не задерживают?Или шо зебоба высрать хотело?
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Для забывчивых, "цель визита":
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение."
...
И где ответы на эти, главные вопросы?!
Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2137

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Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов ... и прдоставь пенсионерам пенсионерить своих пенсионеров...
Давай рссуждать... мне е известно ни о едином израильском пенсе, мечтающем перебраться в Юкрейн, сохранив израильскую пенсию. Зато, уверен, масса украинской жидвни с удовольствием уедет в израиль, требуя, как дамбасня, сохранить укр. пенсию... и шо? Кумекаешь, кто беня-фициар??? Из всех насущных проблем вырисовывается одна: как бы любить украинских пархатых сильнее и искреннее, гепу не трогать, ********** позволить воровать, фельдману - зе-бру...
Disclamer: Изложенное выше является исключительно моей т.з., и Цензор ответственности не несет...
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Та мне как-то ПОФИГ на твои рассуждения.
Была официально заявлена цель визита. Был официальный результат визита.
Вывод: 100% не совпадение - визит неудачный.
Вот и ВСЁ, что я хотел сказать.
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"Русские" израильтяне давно получают российскую пенсию и молятся на *****.
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Опять шота зелепонит... стоимость сожженного авиакеросина превышает цену этого договора. Тем более, в 21 веке можно было и по диджитальному скайпу или вайберу или другим уотсапавским приблудам порешать.
Зебилы, на заметку: к так называемому в ваших сопливых кругах вальцману не ехал... нет вальцмана в порохе. Ну а тут приперся со своей кобылой, ну той, что исключила мучное из рациона, к еврейскому мальчику...он хоть и зеленский, но в нем четко прослеживается зебельман... не? Не угадал?
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гы!!чисто еврейский ход!!зеля решил гастарбайтерский поток перенаправить с европы в израиль.(похоже об этом договорился!!даёш израильский безвиз!! Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1160 ЗЕля ты превзошел пороха!! я тобой горжусь!!) Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4566 Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5004 Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5423
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Короче, Зе на всякий случай мостит себе место для сваливания!
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Ему ничего мостить не надо. Со свидетельством о рождении матерью-еврейкой он может заявить о получении израильского паспорта прямо в аэропорту Бен-Гурион. О происхождении мамы Риммы сомнений нет ни у кого ни в Украине, ни в Израиле.
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Заводит дружеские отношения! это же как здорово, жить в Украине, а получать еврейские пенсии! Так что хохлы, готовьтесь в ближайшее время горбатиться на евреев!
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я уж думал, это Зеля опять тупанул - про визы ляпнул.
Аказывается, нет - это редактора на Цензоре - конченые дебилы, не в курсе, что у нас с Израилем - безвизовый режим уже ********** ЛЕТ!!
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Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль, - Зеленский

о чем оные могли дагавариваться??

в украине зарплата 300$ в израиле - 3000$.

про рабочую укр силу для израиля??

ну так понятно, шо нужна - строят израилю дома на землях ентих арабов, которые обстреливают каждый день.
Израильские не хотят - боятся.

батраки с киева?? -скоко угодно - не жалко.

взамен укрземлица пойдет на продажу изральским хозяевам.
Все как 100-200 лет назад.
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