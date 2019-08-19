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 Політика України
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Все про:геноцид (87) голодомор (186) Зеленський (2420) Нетаньяху (50)

 Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші народи пережили всі трагедії новітньої історії - Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. (...) Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Переговори Зеленського і Нетаньяху розпочалися в Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143572
 
 
 Топ коментарі
 
зраїльська бидлота ЗЕбілів нашим хлібом гидує

Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5534
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они нам уже продали беспилотники так же они и признают голодомор, эта ниша ими забита навсегда.
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ты лучше скажи,что ты ему уже наобещало,кретин...
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они нам уже продали беспилотники так же они и признают голодомор, эта ниша ими забита навсегда.
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Они-то хотели продать, да вот шоколадное шобло за взятку просунуло никому не нужные турецкие
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зраїльська бидлота ЗЕбілів нашим хлібом гидує

Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5534
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Кацап, тут вокі нєт, іді дамой!
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Откуда у тебя водка, у тебя только на Боярышник есть, после полезных санкций.
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а зебоба почему не поднял за сарой хлеб и не сьел?
"Иногда надо рассмешить людей,чтобы отвлечь их от желания вас повесить"
Б.Шоу
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*******, а чё он поднял вопрос про Голодомор, он же агент пукина ?
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Ну, если смотреть непредвзято, то Беня таки скушал кусочек. А что тетка отказалась, так может она на диете, лишние килограммы скидает. А тут такая подстава.
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И на землю кидать? Могла бы и положить обратно, а не по свински поступать.
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Та она еще в самолете ***********. Устроила скандал, что мол экипаж ее не поприветствовал.
Впрочем, основной там все таки Беня. Это ради него все затевалось. А жена? Да черт с ней. Спишем все на ранний климакс.
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Вот так теперь все политики ставятся к Украине после того как увидели что выбрало большинство Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8006
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Особливо ваш пуйло, бо досі не привітав Зєлю з перемогою
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Странно, не знал, что паляниці в Копенгагене делают))
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Попєнгаген цього "данця" знаходиться десь між Тамбовом і Саратовим
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я на мене, так ти більше схожий на бидлоту.....
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Сара приревнувала. Дівки дуже вродливі і у Бєні оченята аж забігали. Не здивувавсь би, якщо б Сара його по пиці зарядила і потягла до літака назад для "розмови" Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8730
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Натаняхо, так натаньяхо подумала дивчина подаюча сіль...
а там сіль не проста, а наколота...с приворотом на місячні... але це не точно...
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мировой еврейский капитал (он же Сорос, мировое правительство,масоны и пр.) обеспокоен снижением денег в еврейский общак из-за войны РФ с Украиной.Деньги любят тишину.Старший смотрящий приехал к младшему смотрящему с указаниями по прекращению войны. Естественно, в ущерб Украине.Типа Путин уходит из Донбасса в обмен на отказ Украины от Крыма.Как морковку к цимесу пообещает кредиты не хуже кредитов МВФ вообще и для выплат пенсий из Украины сбежавшим в частности./ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Таки хотелось бы услышать мнение рептилоидов об этой хуцпе.
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Натомість Нетаньяху попросив Зєлєнского закрити тему реабілітації ОУН-УПА і героїзації Петлюри. Нє?
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Взагалі то найбільший єврейський погром у Кииві вчинили денікінці. Тоді вбили понад 5 тис осіб. Та навіть євреї про це не згадують, щоб не сваритися з кацапами. А українців можна ногоами копати, та звинувачувати у тому в чомц ті не винні, ці барани все стерплять!
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Саме так. А в УПА навіть була єврейська сотня. А вілсотків 70 лікарів було євреями. Про це теж воліють не згадувати.ніби й не секрет, а розголосу не підлягає.
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Не , наоборот. Израиль попросили не использовать фейки советской пропагандьі относительно деятелей и организаций украинского национально-освободительного движения.
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ты лучше скажи,что ты ему уже наобещало,кретин...
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Вероятнее всего, речь идёт о признании Украиной Иерусалима - столицей Израиля, взамен на признание Израилем голодомора.
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Как уже задолбали с этими признаниями и жалобами бесконечными. Тут скоро новый голодомор начнётся, делом бы лучше занялись.
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Малкольм Маґґерідж і голод в Україні 1932-1933 років
Без сумніву це був один із найбільших злочинів наших часів, не менший, ніж єврейська катастрофа чи вірменська масакра.
Але мене завжди вражає, як люди, говорячи про великі страхіття нашого століття - Аушвіц, Хіросіму та інші, ніколи не згадують голод в Україні. Якось після всіх тих років ще не усвідомлено того факту, що Сталін у 1930-х роках убив набагато більше людей, ніж Гітлер винищив євреїв.
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От у листопаді як раз 3 роки 14.11.16 15:41
Ізраїльський Кнесет розгляне резолюцію про визнання Голодомору актом геноциду

https://censor.net.ua/ua/news/414879/izrayilskyyi_kneset_rozglyane_rezolyutsiyu_pro_vyznannya_golodomoru_aktom_genotsydu
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Геноцид может быть только евреев. Никого другого - низ-зя! Ни тутси, ни армян, ни украинцев.Ведь не станете же говорить о гуманном отношении к скоту на бойне...
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Что интересно, новости о том, что жена Нетьяху бросила на землю каравай, которым преветствуют лидеров стран, не видно на Цензоре. Удивительно как так то
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Єта " новость" появилась только в рос.СМИ . И у вас...
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Да, сильно удивляет то,что

На Цензоре нет новости о том,что жена Нетьяху бросила на землю каравай, которым преветствуют лидеров стран
На Цензоре нет новости, что одиозный слуга народа Бужанский обозвал журналистку НВ "тупой овцой", а такой же одиозный слуга Дубинский поддержал его.
Нардеп: уже забыли флешмоб «Ідітьу сраку», сутки прошли, а от Зеленского по Бужанскому нет и слова
Популярный блогер и народный депутат Сергей Высоцкий в своем блоге пишет о том, что очень интересно наблюдать, как президент Владимир Зеленский и другие соавторы антидепутатского флешмоба «Ідітьусраку», который начался после хамства нардепа Барны в отношении журналиста, уже сутки думают, как же отреагировать на скагадальный инцидент с участием своего коллеги Максима Бужанского.
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Поподробнее, пожалуйста... По поводу хлеба... Что-то, не верится...
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тре було таки отого хлопчину укуриша відпустить
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Я понял.. С неё "иудейка"(как и еврейка) - как с моего члена - отбойный молоток... Это оскорбление хлеба... А, в верованиях всех земледельческих народов(в том числе, и евреев), это - оскорбление того, кто этим "хлебом", приветствует! Проглотим? Смолчим?
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Резолюція Сенату США щодо Голодомору в Україні.
......
Отже, Сенат вирішив:
(1) пам'ятаючи 85-ту річницю Голодомору 1932-1933 років, висловлює найглибші співчуття жертвам, тим, що вижили у цій трагедії та їхнім сім'ям;
(2) засуджує систематичні порушення прав людини радянським урядом, у тому числі свободу на самовизначення українського народу та свободу слова;
(3) визнає висновки Комісії про Український Голодомор, поданої до Конгресу 22 квітня 1988 року, в тому числі у частині "Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932-1933 роках";
(4) заохочує до розповсюдження інформації щодо Голодомору 1932-1933 рр. із метою розширення світових знань про цю штучну трагедію;
(5) підтримує постійні зусилля народу України в роботі із забезпечення демократичних принципів, вільної ринкової економіки та поваги до прав людини, щоб Україна могла реалізувати свій потенціал як важливого стратегічного партнера США у цьому регіоні світу, і щоб відобразити волю її людей.
Джерело: www.congress.gov
Переклад здійснений Українським інститутом національної пам'яті
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Пєтєрасти-зраднюки навіть під такою новиной зраду зрадную знайшли... Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7249 Корисні ідіоти, кремлівські холуї Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3299
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Твой Зелебобка уже столько наобещал, что очередное обещание вызывает только презрение.
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Так и искать же не пришлось, все на виду. Видео уже все посмотрели и шило в мешке не утаишь
И к чему тут "Пєтєрасти-зраднюки"? Это они подстроили?
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І що на відео? Просто цікаво відстежити логіку порохососа - звязок відоса зі зверненням одного глави держави до іншого
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Зеленосос, протри гдаза или одень очки и не прикидывайся дурачком На видео видно как Сара бросает хлеб на землю.
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Ура!... Обратился", "обещаю", "надеюсь", "сделаем", "изменим", "инициируем"... Что я ещё, забыл, "на хлеб, намазать"?
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"ускорим", "переформатируем", "это жизненно важно"...
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Смелое и мужественное заявление презедента...
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Я б звернувся до ізраїльської сторони із закликом зжерти коровай
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Як же Вовік підло чинить! Зараз ціла рота мародерських тролів розірвала свої пердаки Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 863
Хоча б попереджував, вони б встигли собі заклеїли дупу пластирем.
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Продам.
Пластирь для дупи. Клеїться на дупу перед заходом на Цензор. Мародерським тролям завжди тримати поруч.
Від заяви до заяви Зеленського ваша дупа буде, як нова!
(політична реклама))
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Пусть покается перед Украинским Народом за Голодомор в

синагоге "Минора" .
Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6552
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Не треба нічого зайвого. Нехай Кнесет визнає голодомор в Україні геноцидом і це буде достатньо. Як Україна визнала Голокост євреїв у Другу Світову.
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https://censor.net.ua/photo_news/220599/kolomoyiskiyi_otstroil_v_dnepropetrovske_krupneyishiyi_v_mire_evreyiskiyi_tsentr_fotoreportaj
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"" Голодомор Украинцев имена

Но может быть и этот голод организовали русские? Напомним имена и фамилии основных действующих лиц. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. А если учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана, то даже рассуждения Президента Всеукраинского еврейского конгресса Вадима Рабиновича о том, что если бы не голодомор Украина могла бы стать самой "продвинутой" страной в мире, слушать, по меньшей мере, странно.
29.11.2012 21:11

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русифицированные евреи хохлы,москали организовали Голодомор
как писал канцлер российской империи - хоть и родился я хохлом я больший русский чем сами русские.
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Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский/По напрасну, Вова, ходишь, по напрасну ножки бьёшь.

/ Парубий призвал парламент Израиля признать Голодомор геноцидом украинского народа . 30 мая, 2018/Российский дипломат предостерег Израиль от принятия закона о признании Голодомора в Украине геноцидом . 8 февр. 2018 г./ 02.12.11 Израильский политик объяснил, почему Израиль не признАет Голодомор и геноцид украинцев - из-за России/Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман/ В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов. /Дело не только в РФ.
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Зато всю Германию заставили гранитными блоками ....
Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5246
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Ющенко-Порошенко-Зеленский...
Ничего не меняется.
Голодомор-Безвиз-Папуасы...
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Да,ничего не меняется на мордовии, совок для быдломассы навсегда ...
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Запросто признают.Вангую.Но денег не дадут.
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Нетаньяху тычет жене кусочек хлеба "Жуй, дура, это протокол, не позорь меня !",
а она упёрлась рогом даже перед телекамерами и кусочек внаглую скомкала.
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Що вони мають визнати, признатись у злочині. Станом на 1930 рік особовий склад нквс складав 66 % етнічних евреїв.
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Что это нам даст...? Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2107 пенсионный стаж снизится или прожиточный уровень как в США.
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Ну,нет-у Нетаньяху на ветке как-то поинтересней!
А здесь какая-то левая хуцпа пошла-некуда,блин, нормальной
порашоботной лярве и яйца отложить!
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