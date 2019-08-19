 Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші народи пережили всі трагедії новітньої історії - Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. (...) Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - сказав Зеленський.

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