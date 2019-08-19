 Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив Зеленський у заяві для преси в понеділок у Києві після зустрічі з Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наші народи пережили всі трагедії новітньої історії - Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. (...) Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - сказав Зеленський.
"Иногда надо рассмешить людей,чтобы отвлечь их от желания вас повесить"
Б.Шоу
Впрочем, основной там все таки Беня. Это ради него все затевалось. А жена? Да черт с ней. Спишем все на ранний климакс.
а там сіль не проста, а наколота...с приворотом на місячні... але це не точно...
Без сумніву це був один із найбільших злочинів наших часів, не менший, ніж єврейська катастрофа чи вірменська масакра.
Але мене завжди вражає, як люди, говорячи про великі страхіття нашого століття - Аушвіц, Хіросіму та інші, ніколи не згадують голод в Україні. Якось після всіх тих років ще не усвідомлено того факту, що Сталін у 1930-х роках убив набагато більше людей, ніж Гітлер винищив євреїв.
Ізраїльський Кнесет розгляне резолюцію про визнання Голодомору актом геноциду
https://censor.net.ua/ua/news/414879/izrayilskyyi_kneset_rozglyane_rezolyutsiyu_pro_vyznannya_golodomoru_aktom_genotsydu
На Цензоре нет новости о том,что жена Нетьяху бросила на землю каравай, которым преветствуют лидеров стран
На Цензоре нет новости, что одиозный слуга народа Бужанский обозвал журналистку НВ "тупой овцой", а такой же одиозный слуга Дубинский поддержал его.
Нардеп: уже забыли флешмоб «Ідітьу сраку», сутки прошли, а от Зеленского по Бужанскому нет и слова
Популярный блогер и народный депутат Сергей Высоцкий в своем блоге пишет о том, что очень интересно наблюдать, как президент Владимир Зеленский и другие соавторы антидепутатского флешмоба «Ідітьусраку», который начался после хамства нардепа Барны в отношении журналиста, уже сутки думают, как же отреагировать на скагадальный инцидент с участием своего коллеги Максима Бужанского.
https://i.giphy.com/media/KenCY3YP4ilb1ce4fA/giphy.webp
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Отже, Сенат вирішив:
(1) пам'ятаючи 85-ту річницю Голодомору 1932-1933 років, висловлює найглибші співчуття жертвам, тим, що вижили у цій трагедії та їхнім сім'ям;
(2) засуджує систематичні порушення прав людини радянським урядом, у тому числі свободу на самовизначення українського народу та свободу слова;
(3) визнає висновки Комісії про Український Голодомор, поданої до Конгресу 22 квітня 1988 року, в тому числі у частині "Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932-1933 роках";
(4) заохочує до розповсюдження інформації щодо Голодомору 1932-1933 рр. із метою розширення світових знань про цю штучну трагедію;
(5) підтримує постійні зусилля народу України в роботі із забезпечення демократичних принципів, вільної ринкової економіки та поваги до прав людини, щоб Україна могла реалізувати свій потенціал як важливого стратегічного партнера США у цьому регіоні світу, і щоб відобразити волю її людей.
Джерело: www.congress.gov
Переклад здійснений Українським інститутом національної пам'яті
И к чему тут "Пєтєрасти-зраднюки"? Это они подстроили?
Хоча б попереджував, вони б встигли собі заклеїли дупу пластирем.
Пластирь для дупи. Клеїться на дупу перед заходом на Цензор. Мародерським тролям завжди тримати поруч.
Від заяви до заяви Зеленського ваша дупа буде, як нова!
(політична реклама))
синагоге "Минора" .
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"" Голодомор Украинцев имена
Но может быть и этот голод организовали русские? Напомним имена и фамилии основных действующих лиц. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. А если учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана, то даже рассуждения Президента Всеукраинского еврейского конгресса Вадима Рабиновича о том, что если бы не голодомор Украина могла бы стать самой "продвинутой" страной в мире, слушать, по меньшей мере, странно.
29.11.2012 21:11
как писал канцлер российской империи - хоть и родился я хохлом я больший русский чем сами русские.
/ Парубий призвал парламент Израиля признать Голодомор геноцидом украинского народа . 30 мая, 2018/Российский дипломат предостерег Израиль от принятия закона о признании Голодомора в Украине геноцидом . 8 февр. 2018 г./ 02.12.11 Израильский политик объяснил, почему Израиль не признАет Голодомор и геноцид украинцев - из-за России/Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман/ В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов. /Дело не только в РФ.
Ничего не меняется.
Голодомор-Безвиз-Папуасы...
а она упёрлась рогом даже перед телекамерами и кусочек внаглую скомкала.
А здесь какая-то левая хуцпа пошла-некуда,блин, нормальной
порашоботной лярве и яйца отложить!