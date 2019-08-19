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 Суспільство
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Все про:адвокат (639) Гримчак (87) суд (5442)

 У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш

Адвокатка заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що під час розгляду апеляційних скарг на рішення Деснянського райсуду Чернігова сторона захисту в суді відкриє деякі нові обставини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ще не подані апеляції. Я думаю, що вам (журналістам. - Ред.) буде дуже цікаво в апеляційному суді, - будуть відкриті деякі нові обставини стороною захисту. Коли буде (апеляційний розгляд. - Ред.), ми всім повідомимо в обов'язковому порядку", - сказала Матяш.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143571
 
   
 Топ коментарі
 
Это были не календарики? Это были игральные карты? В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 4601
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может меня даже наградят посмертно
У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 8733
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Это были не календарики? Это были игральные карты? В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 4601
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Эротические игральные карты с депутатами Зе. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 6945
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- Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: - Му-у-усик! Мусик!!! Готов гусик?!
- Андрей Михайлович! -- закричал женский голос из комнаты. -- Не морочь мне голову!
-- Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика!
-- Пошел вон, обжора! -- ответили из комнаты.(с)
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Адвокатша занимается демагогией, поскольку Грымчак попался на горячем и никак отмазать не получается. Порохоботы делают тоже самое.
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З партією контрабандних календариків в супермаркеті?
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ждьот слоніка - хоботок уже показался
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Это не хоботок - это медиатор для извлечения звуков из рояля.
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ТЫ МЕДИАТОРОМ ИГРАЕШЬ НА РОЯЛЕ? У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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В широком понимании термина "медиатор" можно считать пальцы рук, молоток, детородный орган или на худой конец башку необразованного человека. Можете пофантазировать на эту тему. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 7245
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ЭТО ТАК ПО-СЫВОЧОЛОМУ: ПРИДУМЫВАТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ НЕЛЕПЫЕ ОТМАЗКИ
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Чтобы что-то понять нужно проделать две операции и всё наладится:
1.Выключить капслок.
2.Включить мозг. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 8394
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Плоховыглядящая пьющая женщина лёгкого поведения с синдромом клептоманки? В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 5104
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Главное что писает в баночку и любит полиграф полиграфыча с первого анала) У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 1509
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Почему руцкие переводят всё на анально-ротовые темы интима?
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Три гандона пошли за арбузами, но им впарили календариков на 480 000 бачей.....
Эпично. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 3021
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Белочка рассказала секрет тете адвокату. Больше не наливать .
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а зєвиродки чи нюхають разом зі своїм точковим презом, чи просто недоумкуваті від народження, але їм також "аби поржать"...Але це доти, доки холодильник та падіння рівню життя, та можливе (при цьому клоуні та поналазивших при ньому ж українофобів) приєднання до тайожного союзу у вигляді улусу мацьковскої орди, не вправлять мізки...Але боюся, що тоді вже пізно бути "пити боржомі"... І ржатиме, на жаль, як ось уже 300 років, тільки чергове кремлівське х*йло
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разлучілі в роддомє - встрєтілісь в дурдомє
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Насрати на адвоката, це брехун за гроші. Адвокат повинен працювати В СУДІ, а патякання "на публіку" я особисто сприймаю як мерзотний тиск цієї адвокатши на мою свідомість. ПНХ!
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дело пустышка, ничем не закончится, это понятно. создание информационного шума, понты ваЗЕлиновых для своего лохтората. если бы хотели серьезно сработать и был материал, то нужен был следующий шаг.
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Глядя на дело Грымчака
Складывается впечатление, что в руководстве страны появились мозги
Критерий отбора жертвы: Донецкий оранжевый. Идеально.
вышивате он чужой
для рыгов он предатель
Там конечно есть еще кандидатуры, но не думаю, что много
и по такому критерию, такой жирный гусь
Задается вопрос
как же воруют, которые под защитой вышиваты?
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вот это то вас и выдает У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 2295.мотивы выбора жертвы
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Понимаш
самое мерзкое, что я встретил в жизни
Это оранжевые воры
а оранжевые донбасские воры
это мерзость в квадрате
Если Зе их переплюнет
и станет мерзость в кубе
ты прав
если нет, то я за Зе всё равно не голосовал.
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В руководстве страны как раз наоборот, исчезли последние мозги. Кучка придурков тупых пытается управлять страной..
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Насчет отбора оно б может так и было, если бы это падло не взялось за решалово и не попалось на миллионном заносе.
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от сватов впєчатлєнія і ожидаємий ефєкт уже нє такой пєрєшлі на план Б рановато
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нужна сокральная жєртва нашлі на скорую руку
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Вони вже давно сидять на плані. Недаром ЗЕ злився, коли мова зайшла про незалежні аналізи на наркоту.
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Главним оправдатєльним свідєтельством на пользу Гримчака виявиться арбуз...Це буде дуже цікаво і поучітєльно...
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Ох ці адвокати! ******* закрутити так, що нічого не зрозуміло.
Як що маячню адвоката перекласти на людську мову, то це звучить приблизно так:
"Шановні журналісти приходьте на засідання. Будемо макати прокурорських у їхнє лайно по самі вуха. Що з цього вийде не знаю, але буде цікаво."
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"Деточкин нарушал закон, но нарушал из благородных намерений. Он продавал машины, но отдавал деньги детям. Он, конечно, виноват, но он... не виноват"
Приблизительно будет как фильме .("БерегисьАвтомобиля")
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Во время президентской кампании, когда Луцк собирался посетить Порошенко ,готовили провокацию как и везде .За участие в митинге платили от 600гр. Когда провокация не удалась,один из организаторов сказал ,главное сделать информационный шум за это и платят.Дело Гримчака из той серии ,главное обосрать пусть отмывается.
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Ненене, окажется что он шёл не за кавуном а за дыней, шок
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...Однако оказалось, суд арестовал не того Гримчака...

Ковбой входит в салун подходит к бармену, заказывает бутылку виски, выпивает ее, и просит бармена разбудить его в 5 утра. Утром его будят, он садиться на лошадь, скачет в другой городок. Там находит другой салун, заходит, и опять заказывает бутылку виски. Ему говорят "Мы, черных не обслуживаем!" Ковбой смотрит в зеркало и : От черт! В предыдущем отеле не того ковбоя разбудили.
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Даже если устал.
В стране зажигает
Наш Вечерний ЗЕ Квартал!
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хуже этого дерьма, это адвокаты , так рьяно, защищающие это дерьмо. Заведомо зная о вине защищаемого. Где их честь и совесть, когда нужно защитить действительно не виновного???
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ТЮ, НУ ТЫ ДАЕШЬ - У ВСЕХ АДВОКАТОВ ТАКАЯ РАБОТА. ОНИ МОГУТ ТОЧНО ЗНАТЬ, ЧТО ВИНОВЕН, НО НА ОСНОВЕ ВСЕХ ФАКТОВ, НЕТОЧНОСТЕЙ И ОШИБОК СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ, СТРОЯТ СТРАТЕГИЮ ЗАЩИТЫ
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Ты - защитник, ты должен защищать, а ты обвиняешь! - А я не хочу его защищать! (с) "7стариков и одна девушка"
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У ЗЕлеботов очередной оргазм от Грымчака У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 1411
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А У ПеТЕКАНТРОПОВ ЧО - ПЕРМАНЕНТНЫЙ ОРГАЗМ ОТ ВОРЬЯ? НУ-НУ.
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Тепер вже ВАЗеленський керує всім ворьєм. По твоїй лозіці ж так : Свинарчук - Порох.
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ФАМИЛИИ ВОРОВ В ОКРУЖЕНИИ ЗЕЛЕНСКОГО НАЗВАТЬ МОЖЕШЬ?
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Богдан-Каламойський, Дубінський. Ці троє 250 зедепутаів коштують. Решта дрібнота - проявиться дуже швидко. Ніщебродів понабирали, для яких 1000$ - мрія всього життя.
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Для получения регистрационных документов в ЗАГСе Харькова необходимо отстоять очередь весь день и не значит что ты их получишь в этот же день. Но имеются посредники Гримчаки, которые эти документы выдают в течении часа, не успеешь попить кофе. Лично я лучше обратился к посреднику за оказание услуги, нежели буду тратить впустую весь день. Даю наводку СБУ можете занести календарики в городской ЗАГС г. Харькова, очередного мошенника по вашему заключению поймаете и таких посредников в государственных учреждениях полно, но поймали за оказание услуги Гримчака?
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Раніше все, що траплялося поганого, привязували до Пороха, зараз до Гримчака. Може вже пора прив'язувати всі "здобутки" до ВАЗеленського? ну хоча б до Кернеса, нє?
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Більш мутної і тупої справи я не пам'ятаю. Цікаве співпадіння в часі: із в'язниці відпускають сепаратиста, співучасника убивства 29 маріупольців (відсидів 4 роки) і арештовують одного із опонентів на виборах ВАЗеленського. Йому світить 10 років за шахрайство. Здається, що буде сидіти ці 10 років: злочин неповаги до всенароднолюбимого хіба може зрівняться з якимось заурядним вбивцею і зрадником України?
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