 У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ще не подані апеляції. Я думаю, що вам (журналістам. - Ред.) буде дуже цікаво в апеляційному суді, - будуть відкриті деякі нові обставини стороною захисту. Коли буде (апеляційний розгляд. - Ред.), ми всім повідомимо в обов'язковому порядку", - сказала Матяш.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.
- Андрей Михайлович! -- закричал женский голос из комнаты. -- Не морочь мне голову!
-- Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика!
-- Пошел вон, обжора! -- ответили из комнаты.(с)
1.Выключить капслок.
2.Включить мозг.
Эпично.
Складывается впечатление, что в руководстве страны появились мозги
Критерий отбора жертвы: Донецкий оранжевый. Идеально.
вышивате он чужой
для рыгов он предатель
Там конечно есть еще кандидатуры, но не думаю, что много
и по такому критерию, такой жирный гусь
Задается вопрос
как же воруют, которые под защитой вышиваты?
самое мерзкое, что я встретил в жизни
Это оранжевые воры
а оранжевые донбасские воры
это мерзость в квадрате
Если Зе их переплюнет
и станет мерзость в кубе
ты прав
если нет, то я за Зе всё равно не голосовал.
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Як що маячню адвоката перекласти на людську мову, то це звучить приблизно так:
"Шановні журналісти приходьте на засідання. Будемо макати прокурорських у їхнє лайно по самі вуха. Що з цього вийде не знаю, але буде цікаво."
Приблизительно будет как фильме .("БерегисьАвтомобиля")
Ковбой входит в салун подходит к бармену, заказывает бутылку виски, выпивает ее, и просит бармена разбудить его в 5 утра. Утром его будят, он садиться на лошадь, скачет в другой городок. Там находит другой салун, заходит, и опять заказывает бутылку виски. Ему говорят "Мы, черных не обслуживаем!" Ковбой смотрит в зеркало и : От черт! В предыдущем отеле не того ковбоя разбудили.
В стране зажигает
Наш Вечерний ЗЕ Квартал!