 У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ще не подані апеляції. Я думаю, що вам (журналістам. - Ред.) буде дуже цікаво в апеляційному суді, - будуть відкриті деякі нові обставини стороною захисту. Коли буде (апеляційний розгляд. - Ред.), ми всім повідомимо в обов'язковому порядку", - сказала Матяш.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.