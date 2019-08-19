 Перевірку моєї декларації несподівано розпочали, щоб усунути мене від аудиту НАЗК і фінансування партій, - член Рахункової палати Дідик

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Дідик зокрема відповідає за напрямок НАЗК. Перевірку законності використання коштів на апарат НАЗК і на фінансування партій, здійснювану НАЗК, він запропонував провести у другому півріччі 2019 року. Однак глава Рахункової палати натомість запропонував перенести цей захід на перше півріччя, що, на думку Дідика, було пов'язано з тим, що в такому разі на Рахункову палату могла впливати тоді ще чинна Верховна Рада, більшість партій з якої отримують державне фінансування.

"Але я наполягав, бо вважав, що правильно було б провести аудит вже після президентських і парламентських виборів. Тоді ми ще не знали, що будуть позачергові вибори до Верховної Ради, вони мали відбутися восени", - сказав Дідик.

Він наполягає на тому, що його хочуть усунути від курирування процесу перевірки НАЗК.

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" Зокрема, в березні я отримав повідомлення НАЗК про те, що стосовно мене почалася повна перевірка декларації. Причому отримав на електронну пошту. Я відповідним листом звернувся на НАЗК з приводу надання мені пояснень, на підставі чого по мені була розпочата повна перевірка. А коли нарешті надійшла відповідь, зустрівся з Мангулом і поставив йому запитання, чи не вважає він, що приймаючи рішення по єдиному з дев’яти членів Рахункової палати про повну перевірку, в них, не виникає зі мною конфлікту інтересів. Вони ж знали заздалегідь про те, що ми плануємо перевіряти їх. На офіційному сайті з грудня минулого року висить оголошення, і там вказано, хто відповідальний за проведення аудиту в НАЗК... Він мені пояснив, що нібито система автоматично відбирає за якимись ризиковими пунктами у декларації".

За словами члена Рахункової палати, він досі не отримав пояснення, що саме системі не сподобалося в його декларації: "Окрім того, за процедурою, щоб така перевірка пройшла, за неї мають проголосувати члени НАЗК. Я запитував у голови НАЗК, чи інформував він своїх колег на засіданні перед голосуванням, що у них може бути потенційний конфлікт інтересів зі мною. Він сказав, що не інформував. До речі, я таке ж питання поставив іншому члену НАЗК, про те, чи було відомо йому, що по мені прийнято рішення про повну перевірку, а я з аудитом маю вийти до НАЗК. Відповідь також була негативною".

"Я вважаю, що на мене чиниться тиск, щоб заблокувати перевірку НАЗК, на фінансування якого з держбюджету протягом трьох років виділено понад півмільярда гривень, і політичних партій (за три роки фінансування склало більше 1,5 млрд грн), серед яких залишилися БПП "Солідарність" (майже 400 млн грн) і "Опозиційний блок" (майже 243 млн)", - підсумував Дідик.

Крім того, за інформацією Дідика деякі члени Рахункової палати також намагаються відсторонити його від аудиту НАЗК і держфінансування партій. Чергова така спроба може відбутися незабаром:

"Загалом перевірка розпочалася у червні. А щоб мене від неї усунути, відправили на військові збори. Крім того, розпочалася ще одна цікава історія. Громадянин на прізвище Курило звернувся до Рахункової палати з запитом про надання йому інформації по моїх дорученнях, які я підписав по програмах перевірки НАЗК.

Йому швидко надали відповідь за підписом голови Рахункової палати. Згодом від цього ж громадянина надійшли листи до правоохоронних органів і членам Рахункової палати. У першому випадку він наполягає на притягненні мене до відповідальності, а колег просить відсторонити мене від перевірки НАЗК, а разом з нею – і політичних партій, і провести повторний контрольний захід, яким би займалася вже інша людина.

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Я дізнався про прохання відсторонити знову ж випадково, від одного з колег. Офіційно мені цього ніхто не повідомив. До того ж, за моєю інформацією, людини з такими даними не існує. Але окремі мої колеги чомусь хотіли терміново провести позачергове засідання, щоб вирішити питання про моє відсторонення. Не вийшло – бо не було кворуму, частина членів Рахункової палати у відпустці. Та наскільки мені відомо, вже у вівторок Пацкан, який має повернутися з відпустки, планує провести ще одне, з того ж приводу.

Нацполіція, а саме Департамент захисту економіки, як мені стало відомо від одного з колег, теж оперативно відреагував на звернення громадянина і вже проводить розслідування".

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