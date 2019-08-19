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 Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Сьогодні Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим на ухвалу Херсонського міського суду про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт судна "Мрія-Вілга".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомляє прокуратура АР Крим.

"Ухвалу Херсонського міського суду скасовано, на судно накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонський суд відмовив в арешті судна "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Читайте також: Прокуратура АРК проводить обшук на судні, що постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ

Херсонський суд заарештував судно Мрія-Вілга, яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143567
 
 
 Топ коментарі
 
русские братья не переживайте , сейчас зебилы возьмут парламент и реформируют суды и вам вернут судно Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9695
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А чому Мрія? Це не скрепно вживати бандерівське слово.
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Воно ж, окрім "Дякую!" "Дуже дякую!" "Я вас почув, дуже дякую", більш нічого не спроможне сказати. Папуга, і той більше фраз знає!

І ще : я вибачаюсь, вибачте, будь ласка і зпазіба!
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А ще "абир-валг", "ещё парочку" та "дай папироску, у тебя трусы в полоску".
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Зате річка Волга тут зкріпною азірівкою - "Вілга" Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5213
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Да потому что у судна уже украинский владелец, он и сменил название.
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Як буде украінською « мокша Александр Топор п&здит как Троцкий»?
«бреше як Зеленський»
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Соціологія дуже добре показує відсоток проросійського електорату Зеленського.
В середньому це мінімум третина його виборців. Розбивка по чотирьом стратегічним питанням:

Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7258 Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6419Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1285Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 749
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"Прокуратора Крыма не из Крыма" может теперь получать премии: ЧФ РФ остался без топлива.
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русские братья не переживайте , сейчас зебилы возьмут парламент и реформируют суды и вам вернут судно Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9695
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Кому вернут? Это судно принадлежит украинской компании.
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***, наша прокуратура арестует даже дождь который периодически идёт в крыму принося воду, но только ни в коем случае тех кто заработал на этих поставках.
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