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 Суспільство
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Все про:Велика Британія (1047) вступна кампанія (89) освіта (609) Деркач Олександр (3)

 В Україні серед абітурієнтів мають попит міжнародні спеціальності, в Британії - медицина і бізнес, - Деркач

В Україні найбільшу кількість заяв до ВНЗ подали на міжнародні спеціальності. У Британії ж лідирують спеціальності, пов'язані з медициною, біологічними науками і бізнесом.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написав український бізнесмен і кандидат економічних наук Олександр Деркач.

"Цікаво порівняти пріоритети у виборі спеціальності у нас і в країні, яка посідає другий рядок рейтингу вищої освіти у світі", - зазначив бізнесмен.

В Україні 170 тисяч випускників подали 900 тисяч заяв до вищих навчальних закладів.

Найбільша кількість заяв, а відповідно, і найвищі прохідні бали були на спеціальності: "Міжнародне право", "Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студи" і "Міжнародні економічні відносини".

У Британії ж система вступу відрізняється від української. Абітурієнти за півроку до складання випускних іспитів подають заявки в п'ять обраних ВНЗ. Пишуть есе, докладають результати попередніх іспитів і прогноз від своєї школи щодо майбутніх іспитів. Університети це все розглядають і надсилають виклик. Або відмовляють.

З 5 потрібно вибрати два і відправити підтвердження. Зарахування відбувається за результатами A-level, який виставляється за підсумками складання іспитів в двох останніх класах школи або коледжу. Їхня кількість залежить від предмета. Наприклад з математики, це 12 півторагодинних письмових іспитів. З економіки, чотири тощо. Цього року було 300 тисяч випускників і півтора мільйона заявок.

За кількістю поданих заявок в Британії лідирують такі спеціальності: "Медицина", "Біологічні науки" і "Бізнес".

За словами автора, ця статистика дає багатий ґрунт для аналізу і відповідає на питання батьків, які спеціальності популярні сьогодні у світі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143564
 
 
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Незабаром ці міжнародники торгуватимуть сємками на базарі, як і різні юрЬІстЬІ-ЬІканамістЬІ-менеджери.
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Все решили пойти в политику)) Ну а чего нет? Сейчас в раду пролезло полно говна ,всякие танцоры, акторы, певцы, музыкатны и остальной сброд.
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Нічого дивного, просто порівняйте зарплати в медицині в Британії і в нас...
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В успішних країнах вищу освіту здобувають 20 % випускників, а в нас певно всі 60-70%.
Тому і бачиш об'яви - потрібний продавець на торгову точку з вищою освітою.
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Глупо сравнивать Украину и Великобританию, потому что у нас просто уничтожена промышленность всеми этими антиукраинскими режимами (добил ее шоколадка,а задача зельцмана окончательно закрепить статус отсталой агроколонии с проданной землей) и соответственно молодежь просто не видит смысла и перспектив идти на технические специальности, а Великобритания это мощный финансовый центр куда выводят деньги мародеры со всего мира (в том числе и из Украины), так что у нас просто разная структура экономики и там соответственно востребованы бизнес специальности (ну и судя по всему медработники неплохо получают в силу больших доходов населения в целом и дорогого медобслуживания).
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