EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  772  5
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2728) розвідка (1438) Донбас (12788)

 Окупанти обмежили виїзд студентам і випускникам загальноосвітніх установ з території ОРДЛО, - ГУР

Російське окупаційне командування намагається запобігти зниженню укомплектованості особовим складом підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані ГУР Міноборони.

Так, за даними української розвідки, з початку серпня стрімко зросла кількість російських військовослужбовців, охочих звільнитися з військової служби, у т.ч. через запровадження командуванням ЗС РФ жорсткого контролю проведення заходів бойової підготовки та призупинення виплат додаткових коштів за виконання бойових завдань в умовах "режиму припинення вогню".

"Водночас у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях противником вчергове розпочато масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу чоловіків, з числа місцевого населення. При цьому, для запобігання ухиленню юнаків від цього "призову", російські окупаційні адміністрації обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів", - повідомив Гуцуляк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143563
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а кто будєт растраєвать маладую рєспублику ? па вашєму
 показати весь коментар
 
Сидишь такой..топишь за узкий мир и тут бац повестка....
Мама......
Караул....
Поехал я в Украину к хунте учится!!!))))))
 показати весь коментар
 
 
Їх 5 років вчили ненавидіти Україну, а ви давайте їм вищу освіту.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору