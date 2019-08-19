 Окупанти обмежили виїзд студентам і випускникам загальноосвітніх установ з території ОРДЛО, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані ГУР Міноборони.

Так, за даними української розвідки, з початку серпня стрімко зросла кількість російських військовослужбовців, охочих звільнитися з військової служби, у т.ч. через запровадження командуванням ЗС РФ жорсткого контролю проведення заходів бойової підготовки та призупинення виплат додаткових коштів за виконання бойових завдань в умовах "режиму припинення вогню".

"Водночас у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях противником вчергове розпочато масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу чоловіків, з числа місцевого населення. При цьому, для запобігання ухиленню юнаків від цього "призову", російські окупаційні адміністрації обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів", - повідомив Гуцуляк.

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