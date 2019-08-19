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Все про:Київська область (988) контррозвідка (108) СБУ (4640) найманці РФ (858)

 "Розчарувався і поїхав": контррозвідка СБУ на Київщині викрила найманця РФ, який воював на Донбасі

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили в Київській області колишнього бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що у 2014 році мешканець Харцизька три місяці проходив "військову службу" в одному з незаконних збройних формувань (НЗФ. - Ред.) так званої "ДНР". У складі НЗФ зловмисник виконував функції охоронця штабу, дислокованого у рідному місті. Бойовик брав участь у військових навчаннях, які проводили з особовим складом кадрові військовослужбовці збройних сил РФ. Ватажками терористичного угруповання він також залучався до чергувань на блокпостах та бойового чергування на позиціях поблизу лінії розмежування. Чоловік швидко розчарувався в "ідеалах" терористів і майже два роки працював на шахті, після чого вирішив переїхати на Київщину", - йдеться в повідомленні.

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Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника в одному з районів Київської області правоохоронці виявили додаткові докази його протиправної діяльності – кілька мобільних телефонів і комп’ютерну техніку, які містять листування, пов’язане з участю в терористичній організації.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Зловмисник повністю визнав свою провину і надав викривальні свідчення щодо присутності кадрових російських військових на тимчасово окупованих територіях. Наразі досудове розслідування у кримінальному проваджені, процесуальне керівництво в якому здійснювалось прокуратурою Київської області, завершено, матеріали справи з обвинувальним актом передані до суду для розгляду по суті

Розчарувався і поїхав: контррозвідка СБУ на Київщині викрила найманця РФ, який воював на Донбасі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143562
 
 
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Так это же он по приглашению зебилов приехал за украинским паспортом "Разочаровался и уехал": контрразведка СБУ на Киевщине разоблачила наемника РФ, воевавшего на Донбассе - Цензор.НЕТ 6049
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На заретушированное фото можно поставить фото ватника ЗЕленского
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кієвскай хунти уже нєт тєпєрь можна свабодна єздіть
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Да к сожалению пока ещё много остались представители киевской хунты , вот когда будет новый парламент и кабмин тогда да , спокойно смогут кацапские военные ездить по приглашению зебилов за украинскими паспортами , а может прямо в посольствах Украины в россии смогут их получать "Разочаровался и уехал": контрразведка СБУ на Киевщине разоблачила наемника РФ, воевавшего на Донбассе - Цензор.НЕТ 9441
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Всі, як затримані, то охоронці. А хто ж тоді вбиває наших хлопців і дівчат?
В кишеню йому три гранати і 2 кіло наркоти і в хату, якщо не в змозі задокументувати його криваві злочини.
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Сотрудничает со следствием?? Дать медальку... "Розчарувався і поїхав": контррозвідка СБУ на Київщині викрила найманця РФ, який воював на Донбасі - Цензор.НЕТ 9132
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