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Все про:Міноборони (2728) обстріл (5429) поранення (1491) Гуцуляк (66) операція Об'єднаних сил (1491)

 Від початку доби найманці РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби, 19 серпня, підрозділи Об'єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

За його словами, вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного, а вранці противник вів обстріл із гранатометів у районі Талаківки та Павлополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС

"На жаль, від початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн дістав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Нашого захисника евакуйовано до військового мобільного госпіталю", - сказав Гуцуляк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143561
 
 
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А мы стреляли по кацапским войскам или пусть там так и стоят себе ?
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Достигнутое перемирие продолжает свирепствовать
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Помните такой канал Штирлиц?
Зайдите и посмотрите когда была последняя атака на свинособак.
Правильно. 3 месяца назад. Еще при Порохе. При наркоманской ЗЕленой Сопли ни одной атаки. Только поражения и смерти украинских бойцов.
https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/videos
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Ще пару місяців такого перемир'я і можно буде домовлятися десь посередині.
Якраз десь біля пам'ятника "птаху посередині Дніпра" біля моста Патона в Києві.
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Ніхто вже не звертає уваги на постійні повідомлення , - "необережне поводження зі зброєю". Тепер окупанта немає, він не стріляє , українські воїни стали вкрай необережно поводитись з предметами підвищеної небезпеки. Скоро дійде то того , що будуть заявляти , "А що ви там робите (робили) , ми вас туди не посилали".
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праві ті, хто колись казав - переговори про "переміріє" треба вести не в Мінську, а в сірій зоні..
там леше всього своїми вухами почути кожного... і звідки прилетіло і хто стріляє і куди вставити ті папери, на яких нібито переміріє і тиша...
пораненному нашому соколу ясному найскорішого одужання...
а нашим головнокомандуючим і тим хто розумніше - не ганьбитися і дати хлопцям змогу захищати Батьківщину і своє життя - тобто стріляти у відповідь і відстрілювати скажених паскуд... бо без відповіді ворог шаленіє і дозволя собі ще більше...
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А шо там Зеленая Маланская Сопля? "Просто перестать стрелять"?
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