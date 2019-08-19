 Від початку доби найманці РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.
За його словами, вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного, а вранці противник вів обстріл із гранатометів у районі Талаківки та Павлополя.
"На жаль, від початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн дістав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Нашого захисника евакуйовано до військового мобільного госпіталю", - сказав Гуцуляк
Зайдите и посмотрите когда была последняя атака на свинособак.
Правильно. 3 месяца назад. Еще при Порохе. При наркоманской ЗЕленой Сопли ни одной атаки. Только поражения и смерти украинских бойцов.
https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/videos
Якраз десь біля пам'ятника "птаху посередині Дніпра" біля моста Патона в Києві.
там леше всього своїми вухами почути кожного... і звідки прилетіло і хто стріляє і куди вставити ті папери, на яких нібито переміріє і тиша...
пораненному нашому соколу ясному найскорішого одужання...
а нашим головнокомандуючим і тим хто розумніше - не ганьбитися і дати хлопцям змогу захищати Батьківщину і своє життя - тобто стріляти у відповідь і відстрілювати скажених паскуд... бо без відповіді ворог шаленіє і дозволя собі ще більше...