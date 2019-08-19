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Все про:відставка (538) Богдан Андрій (133) Офіс Президента (59)

 В Офісі Президента не змогли оперативно знайти заяви про відставку Богдана та інших членів команди Зеленського. ДОКУМЕНТ

В Офісі Президента України не змогли протягом тижня знайти заяви про відставку фахівців, які прийшли разом з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом, про наявність яких після скандалу з "відставкою" Богдана заявляв сам Президент.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Українські новини". Журналісти цього видання направили в Офіс Президента запит із проханням надати копії документів.

"Ухвалено рішення про продовження терміну розгляду зазначеного запиту до 20 робочих днів від дати його надходження", - йдеться у відповіді ОПУ.

В Офісі Президента не змогли оперативно знайти заяви про відставку Богдана та інших членів команди Зеленського 01

Нагадаємо, 2 серпня після скандалу з нібито звільненням за власним бажанням голови Офісу Президента Андрія Богдана чиновник заявив, що на самому початку роботи написав заяву про звільнення. "Заяву писав, всі писали", - сказав Богдан.

Того ж дня цю інформацію підтвердив сам президент Зеленський. Він зазначив, що може за необхідності показати суспільству заяви на звільнення від членів своєї команди.

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"Українські Новини" додають, що в Офісі Президента довго не можуть знайти не тільки заяви членів його команди про відставку. Так, у відповіді на ще один запит журналістам заявили, що не можуть знайти підготовлений в ОПУ і проаннотований самим Зеленським законопроєкт про ринок землі, а також програму візиту і склад делегації, яка супроводжувала Зеленського в поїздці до Туреччини 7-8 серпня 2019 року.

В Офісі Президента не змогли оперативно знайти заяви про відставку Богдана та інших членів команди Зеленського 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143559
 
 
 Топ коментарі
 
По ходу, сцену на відео зіграли, дублів декілька зробили, а реквізит просто викинули. За доброю акторською звичкою. Це ж актори, що Ви від них хочете? Свою роботу вони добре роблять. Зефани задоволені, отже грають добре. 😁
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Эти зелёные мрази ещё хуже любой предыдущей власти. Их вешать на столбах надо всех.
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"…сейчас часто причитают, что Зеленский молчит, не говорит на публику. Однако замечу, что прежний президент Порошенко слишком много говорил, и, если проанализировать его слова, то можно увидеть, что он и сам забывал то, что говорил, что обещал", - отметил Кравчук в колонке для Главреда. В частности, напомнил он, в 2015-2016 году Порошенко во время поездки в Германию назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" точно так же, как и Зеленский в ходе дебатов, когда зачитывал вопросы от людей (боевики "ЛДНР" были названы "повстанцами" - ред.). "А после стадиона Порошенко хватался за голову и кричал, что это было самое ужасное, что он услышал от Зеленского во время дебатов. Но, подчеркну, в данном случае Зеленский зачитал вопрос, который прислал рядовой украинец. А то, что Порошенко сам употребил такой термин, он уже забыл", - констатировал первый гарант.
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Зеб, надеюсь в Германии Порошенко не на украинском сказал - повстанцы?
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"Президент говорит только тогда, когда вопрос решен, либо есть все основания и документы для важного заявления или разговора. Иначе мы снова получим президента-пропагандиста", - резюмировал Кравчук.
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