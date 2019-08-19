 Реформа освіти в Україні має прискоритися та розширитися, - представниця Світового банку Кахконен

Зокрема, Кахконен заявила, що вітає початок в Україні реформи освіти і вважає це дуже позитивним кроком для країни, наголосивши при цьому на необхідності активізації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реформа зараз на хорошому старті і вона рухається в правильному напрямку, але, на нашу думку, попри те, що ви дуже старанно працювали протягом останнього року, реформа освіти має прискоритися та розширитися для того, щоб отримати ті результати, на які ми всі чекаємо", - сказала вона на освітньому форумі "Всеукраїнська серпнева конференція" в понеділок у Києві.

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Кахконен зазначила, що за результатами аналізу реформи освіти за останній рік Україна має шість викликів, які необхідно врегулювати. Зокрема, на думку представниці СБ, Україна витрачає на реформу освіти більше, ніж більшість країн Європи, але результати відстають.

"Це означає, що ефективність і результативність витрат на освіту має поліпшуватися", - констатувала Кахконен.

Вона також зазначила нерівність у результатах освіти різних за статусом установ.

Крім того, вважають у СБ, необхідно працювати з профстатусом педагогів і можливостями їхнього професійного розвитку.

За словами Кахконен, в Україні якість вищої освіти упродовж останніх років знижувалася, а кількість вишів перебільшена, порівняно зі студентською аудиторією.

Серед іншого, вона зазначила, що чинна модель фінансування освіти не відповідає якості, прозорості та ефективності, а також не базується на результатах, що необхідно вирішувати.

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"Багато українців, на жаль, не задоволені якістю і прозорістю освіти. Корупція і слабка академічна добропорядність, особливо в системі вищої освіти, впливає на якість і цінність освіти", - сказала регіональний директор СБ.

У зв'язку з цим СБ рекомендує Україні переглянути підходи до фінансування вищої освіти, забезпечити фінансову доступність освіти, проводити моніторинг, інформування та обмін даними, здійснювати комунікаційну кампанію для посилення підзвітності реформи освіти.

"Ми готові підтримати уряд, Міністерство освіти, всіх вас, для того, щоб прискорювати і розширювати реформи, які ви вже проводите в освіті", - заявила вона, зазначивши, що СБ готує інвестпроєкт щодо підтримки реформування освіти старших класів і вищої освіти.