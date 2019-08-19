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 Політика України
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Все про:Світовий банк (77) освіта (609) реформи (1627) Кахконен (4)

 Реформа освіти в Україні має прискоритися та розширитися, - представниця Світового банку Кахконен

Директор Світового банку (СБ) у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен вважає, що реформа освіти в Україні має прискоритися та розширитися.

Зокрема, Кахконен заявила, що вітає початок в Україні реформи освіти і вважає це дуже позитивним кроком для країни, наголосивши при цьому на необхідності активізації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реформа зараз на хорошому старті і вона рухається в правильному напрямку, але, на нашу думку, попри те, що ви дуже старанно працювали протягом останнього року, реформа освіти має прискоритися та розширитися для того, щоб отримати ті результати, на які ми всі чекаємо", - сказала вона на освітньому форумі "Всеукраїнська серпнева конференція" в понеділок у Києві.

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Кахконен зазначила, що за результатами аналізу реформи освіти за останній рік Україна має шість викликів, які необхідно врегулювати. Зокрема, на думку представниці СБ, Україна витрачає на реформу освіти більше, ніж більшість країн Європи, але результати відстають.

"Це означає, що ефективність і результативність витрат на освіту має поліпшуватися", - констатувала Кахконен.

Вона також зазначила нерівність у результатах освіти різних за статусом установ.

Крім того, вважають у СБ, необхідно працювати з профстатусом педагогів і можливостями їхнього професійного розвитку.

За словами Кахконен, в Україні якість вищої освіти упродовж останніх років знижувалася, а кількість вишів перебільшена, порівняно зі студентською аудиторією.

Серед іншого, вона зазначила, що чинна модель фінансування освіти не відповідає якості, прозорості та ефективності, а також не базується на результатах, що необхідно вирішувати.

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"Багато українців, на жаль, не задоволені якістю і прозорістю освіти. Корупція і слабка академічна добропорядність, особливо в системі вищої освіти, впливає на якість і цінність освіти", - сказала регіональний директор СБ.

У зв'язку з цим СБ рекомендує Україні переглянути підходи до фінансування вищої освіти, забезпечити фінансову доступність освіти, проводити моніторинг, інформування та обмін даними, здійснювати комунікаційну кампанію для посилення підзвітності реформи освіти.

"Ми готові підтримати уряд, Міністерство освіти, всіх вас, для того, щоб прискорювати і розширювати реформи, які ви вже проводите в освіті", - заявила вона, зазначивши, що СБ готує інвестпроєкт щодо підтримки реформування освіти старших класів і вищої освіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143558
 
 
 Топ коментарі
 
Мало того, что будешь минимум 5 лет пыхтеть, так еще есть все шансы получать на уровне технички (без образования) Реформа образования в Украине должна ускориться и расшириться, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 3194
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Ну вот все и стало на свои места:если Всемирный банк взялся за реформу украинского , образования - ему просто крышка, особенно вышке. Что мы и наблюдаем последние года. Постепенное превращение Украины в банановую республику. Похоже, судьба этой территории и этого народа таки решена.
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Это значит сделать такое ЗНО, чтобы никто суммы балов на набрал и вся молодежь свалила на Запад. Преподы на тплантации. Ну а пенсы без напряга сами собой зачистятся. И смотришь - вот она территория и простор!
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Мало того, что будешь минимум 5 лет пыхтеть, так еще есть все шансы получать на уровне технички (без образования) Реформа образования в Украине должна ускориться и расшириться, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 3194
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Щоб мало заробляти, потрібно багато вчитись. Лозунг часів сесере.
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Ну вот все и стало на свои места:если Всемирный банк взялся за реформу украинского , образования - ему просто крышка, особенно вышке. Что мы и наблюдаем последние года. Постепенное превращение Украины в банановую республику. Похоже, судьба этой территории и этого народа таки решена.
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"количество вузов преувеличено по сравнению со студенческой аудиторией", есть предлагается сократить количество вузов. Это правильно. Главное, чтобы государственные университеты оставили. А коммерческая шелупонь просто разложила систему образования, нивелировала ее.
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Нет, Кроль, будет как раз наоборот. Вот увидишь, процессы уже идут, я немного в курсе.
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посмотрим, но это нелогично. Хотя студенты уже конечно учиться отвыкли. За 26 лет превращения образования в бизнес.
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На что намек? На сокращение количества коммерческих вузов? "количество вузов преувеличено по сравнению со студенческой аудиторией". Реформа образования в Украине должна ускориться и расшириться, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 3639 Это было бы правильно.
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главное, чтобы государственные вузы не ликвидировали.
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А де знайти компетентних реформаторів, бо в министерстві засідає радянський секонд-хенд.
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Это значит сделать такое ЗНО, чтобы никто суммы балов на набрал и вся молодежь свалила на Запад. Преподы на тплантации. Ну а пенсы без напряга сами собой зачистятся. И смотришь - вот она территория и простор!
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Ця Сату часом не з совків? Тоді теж так казали: ускоріть, расшіріть, углубіть, улучшіть, догнать, пєрєгнать і прочая, прочая.
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