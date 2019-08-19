 ГПУ "гальмує" будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні, - В'ятрович

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".
За словами В'ятровича, все, що залежить від Інституту національної пам'яті та Музею Революції Гідності, - зроблено: проведено конкурси та затверджено бюджет.
"Зроблено дуже багато: ми провели конкурси, отримали бюджет, повністю все підготували і підійшли впритул до того, щоб реалізовувати меморіал. Але, на жаль, через дивну позицію прокуратури зараз зупинили спорудження", - заявив В'ятрович.
"Минулого року ми отримали відповідь прокуратури, що треба ще два місяці і після цього ми зможемо почати будувати меморіал. Це було в липні 2018-го. Ми вважаємо, що дуже неправильно робить прокуратура, яка ставить вибір: або пам'ять, або результати слідства", - сказав він.
Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк зі свого боку повідомив, що наразі слідчі подають додаткові клопотання та, відповідно, проводяться слідчі дії (у справі про розстріли на Майдані. - Ред.). Відповідно, поки тривають слідчі дії - зведення меморіального комплексу відтерміновується.
Нагадаємо, в травні 2019 року на вул. Інститутській у Києві зібралися близько 20 осіб, зокрема родичі загиблих під час розстрілів у лютому 2014 року. Вони вимагали відкласти будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні до завершення слідчих дій у справах розстрілів на Майдані.
Но Вьі не ответили.
14 ч.
Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся
Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
Не зроблено лише головне - не проведено справжнє розслідування цих вбивств і не оприлюднені імена справжніх вбивць.
А можете собі уявити, скільки літерів вони провели по майданних справах не для розкриття справи, а для збору комерційних і інших заказних справ? Це хтось перевіряє?