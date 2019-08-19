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 Суспільство
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Все про:меморіал (58) В'ятрович (162) Небесна Сотня (233)

 ГПУ "гальмує" будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні, - В'ятрович

Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович каже, що зведення меморіалу Героїв Небесної Сотні гальмується через "дивну" позицію прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За словами В'ятровича, все, що залежить від Інституту національної пам'яті та Музею Революції Гідності, - зроблено: проведено конкурси та затверджено бюджет.

"Зроблено дуже багато: ми провели конкурси, отримали бюджет, повністю все підготували і підійшли впритул до того, щоб реалізовувати меморіал. Але, на жаль, через дивну позицію прокуратури зараз зупинили спорудження", - заявив В'ятрович.

"Минулого року ми отримали відповідь прокуратури, що треба ще два місяці і після цього ми зможемо почати будувати меморіал. Це було в липні 2018-го. Ми вважаємо, що дуже неправильно робить прокуратура, яка ставить вибір: або пам'ять, або результати слідства", - сказав він.

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк зі свого боку повідомив, що наразі слідчі подають додаткові клопотання та, відповідно, проводяться слідчі дії (у справі про розстріли на Майдані. - Ред.). Відповідно, поки тривають слідчі дії - зведення меморіального комплексу відтерміновується.

Нагадаємо, в травні 2019 року на вул. Інститутській у Києві зібралися близько 20 осіб, зокрема родичі загиблих під час розстрілів у лютому 2014 року. Вони вимагали відкласти будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні до завершення слідчих дій у справах розстрілів на Майдані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила слідство у ще одній справі Майдану: ексзаступник начальника МВС звинувачується в перевищенні влади, що призвело до загибелі учасників Революції Гідності

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143557
 
 
 Топ коментарі
 
И правильно делает, потому что вы хотите не мемориал строить, а бюджет подоить, а заодно и историческую часть Киева исковеркать.
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Майдан к исторической части Киева отношения не имеет?
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Олександр Воробєй настроен саркастически.

14 ч.

Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9098

Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9098
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
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Не будет уже никаких мемориалов небесной сотни при зебилах , при зебилах будут памятники защитникам Донбасса от " киевской хунты ". Будут мемориалы гиви захарченко моторолле и остальным
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Не терплю зебилов, но если они отменят строительство буду им благодарен.
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Странньіе у Вас гей предпочтения...А кого Вьі любите? Комуняк?
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Не было бы интереса не спрашивал бы. Оказывается на цензоре нужно ухо держать востро, а то вашего брата тут, как оказывается, достаточное число.
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И правильно делает, потому что вы хотите не мемориал строить, а бюджет подоить, а заодно и историческую часть Киева исковеркать.
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Майдан к исторической части Киева отношения не имеет?
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Бугагага, ти в Києві на майдані хоч раз був??? Історична частина? І що ж там історичного, із старих будівель на Майдані аж одна консерваторія....
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Мені здається в такому виді як вулиця зараз з портретами і квітами принесеними людьми, ліпше ніж якийсь бездушний камінь поставлений офіційно. Тим більше що рослідування досі триває, почекають нехай.
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Олександр Воробєй настроен саркастически.

14 ч.

Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9098

Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9098
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
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Порошенко, Турчинов, Парубий и Яценюк заказали убийства Небесной Сотни.
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якщо врахувати,що Єс(ВЯТРОВИЧ У ПЕРЕДВИБОРЧОМУ СПИСКУ) ЗОВСІМ не БПП(ЛУЦЕНКО БУВ ПРИЗНАЧЕНИЙ КОАЛІЦІЄЮ БПП-НФ),ТО ЗРОЗУМІЛЕ ЗДИВУВАННЯ ГПУ "гальмує" будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 4792
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Не нужно идти путем продолжения тоталитарной помпезности. Память о погибших не такими мемориалами определяется. Мемориальный музей должен был быть открыт а центре событий - на первом этаже Дома профсоюзов. Но его, к сожалению, никогда там не сделают, так это лакомые метры для продажи и аренды. Власти проще откупиться за свою вину перед погибшими новым строительством, пропиарится на нем, да еще и бабки заработать на самом процессе строительства.
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"Сделано очень много: мы провели конкурсы, получили бюджет, полностью все подготовили и подошли вплотную к тому, чтобы реализовывать мемориал.Источник: https://censor.net.ua/n3143557"

Не зроблено лише головне - не проведено справжнє розслідування цих вбивств і не оприлюднені імена справжніх вбивць.
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Серега Горбатий знає, що робить. Його головна задача заволокітити майданні справи. А ще він насміхається над нами і над Майданом, бо по майданним справах садить майданівців. Звичайно, злочинці мають сидіти, незалежно від заслуг, але є моральна сторона. Чому до цієї хвилини змирилися з тим, що творить цей прокурор. Він має генеральські погони,гарну зарплатню, шикарний кабінет, не окопи, владу і цілий відділ, який більше нічого не робить. То скільки ще можна чекати? А не пробували ті прокурори працювати в вихідні в в нічний час? Чи шашлики і сауна не може чекати?
А можете собі уявити, скільки літерів вони провели по майданних справах не для розкриття справи, а для збору комерційних і інших заказних справ? Це хтось перевіряє?
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