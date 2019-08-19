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 Суспільство
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Все про:житло (167) Тука (328) переселенці (234) Міністерство з питань окупованих територій (359)

 15 млн грн на житло для переселенців залишилися неосвоєними, - Тука

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявили, що через саботаж місцевих депутатів 15 млн гривень, призначених на житло для переселенців, залишилися неосвоєними.

Про це на пресконференції в Києві заявив заступник глави МінТОТ Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас зараз залишаються близько 15 млн грн невикористаних коштів за програмою забезпечення тимчасовим житлом переселенців, яку в побуті охрестили "50 на 50", - сказав він на пресконференції в понеділок у Києві.

Тука зазначив, що депутати місцевих рад переважно ігнорували участь у цій програмі.

"На жаль, з боку держави уваги для вирішення таких проблем недостатньо, а іноді я стикався навіть з тим, що держоргани, звикнувши до багаторічної допомоги міжнародних партнерів, самоусунулися", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143555
 
 
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а ми микаємося з одного орендованого житла в інше і все більше розглядаємо закордон, як своє майбутнє
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Тю. Грымчака подключите, он же ваш. Он быстро освоит!
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это точно ,решало прикрыт освоить некому , Тука может ты за кавуном сходишь ? 15 млн грн. на жилье для переселенцев остались неосвоенными, - Тука - Цензор.НЕТ 1463
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це приблизно 10 -12 квартир, не в дуже великих містах. сума навіть більше, чим скромна.
навіть якщо взяти якісь комуни , хай буде 20 квартир, на всю Україну --по одній. а саботажники суки засіли в кожному владному кабінеті.
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А хто ж винен що думбасам не жилось у себе вдома?
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До кінця року без відповідного контролю ПЕВНИХ органів ці кошти будуть успішно РОЗКРАДЕНІ.
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Потужно й чеколядно.

Ах, як все було в жизні харашо!
Десь там собі у ворога стріляли,
А ми гранати і набої продавали...
Ах, як все було в жизні харашо...

Гуманітарка плила на базар.
А як не плисти, як склади тріщали?
З Канади й Польші тони припливали...
А єслі шо - все знищував "пожар"...

Бронєжилєти з лістової сталі,
Такої, як в автобусах "Богдан"...
Ми їх патріотично продавалі.
Носи і дякуй, неізвєсний нам пацан...

Бабло бюджетне плинуло рікою
Під крики "слава", "зрада" й "крємлєбот"...
Його ми ловко липкою рукою
Впихали в себе, в пазухи, і в рот...

А з фронту везли вбитих і увєчних.
Ми сльози лили з грусного ліца,
І продвигали "мову" цілу вєчность,
І "вєру в армії", по кругу, бєз конца.

Ах, як все було в жизні хорошо!
Приятно било бить мальдівским патріотом,
Нас люди не любілі? Ну то й шо.
Ми всьо равно всі в Порше і Тойотах.
І ми вернемся. Буде харашо!
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Це було б просто,якби освоєння коштів на будівництво житла заключалось в елементарній передачі коштів будівельній фірмі з підписанням відповідного контракту...Але тут треба знайти таку фірму,яка б передала хоч тридцять відсотків відкату...Процес тендеру в такому випадку теж вимагає коштів...Процес прикриття цих усіх махінацій зі сторони правоохоронних органів теж вимагає коштів...І усі ці кошти йдуть із загальної суми,їх треба правильно прорахувати,розпреділити,розпланувати,щоб всі були задоволені і не було б потім проблем...Справа ця трудоємка,скрупульозна,вимагає досвіду,такту,терпіння,глибоких фінансових знань...Так що Тука тут абсолютно правий,освоїти кошти направду важко...От якби Туку посадити на нари,то можливо б справа пішла швидше і ефективніше,але кому тоді передавати гроші на освоєння?...Якесь замкнуте коло...
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