Про це на пресконференції в Києві заявив заступник глави МінТОТ Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас зараз залишаються близько 15 млн грн невикористаних коштів за програмою забезпечення тимчасовим житлом переселенців, яку в побуті охрестили "50 на 50", - сказав він на пресконференції в понеділок у Києві.
Тука зазначив, що депутати місцевих рад переважно ігнорували участь у цій програмі.
"На жаль, з боку держави уваги для вирішення таких проблем недостатньо, а іноді я стикався навіть з тим, що держоргани, звикнувши до багаторічної допомоги міжнародних партнерів, самоусунулися", - додав він.
навіть якщо взяти якісь комуни , хай буде 20 квартир, на всю Україну --по одній. а саботажники суки засіли в кожному владному кабінеті.
Ах, як все було в жизні харашо!
Десь там собі у ворога стріляли,
А ми гранати і набої продавали...
Ах, як все було в жизні харашо...
Гуманітарка плила на базар.
А як не плисти, як склади тріщали?
З Канади й Польші тони припливали...
А єслі шо - все знищував "пожар"...
Бронєжилєти з лістової сталі,
Такої, як в автобусах "Богдан"...
Ми їх патріотично продавалі.
Носи і дякуй, неізвєсний нам пацан...
Бабло бюджетне плинуло рікою
Під крики "слава", "зрада" й "крємлєбот"...
Його ми ловко липкою рукою
Впихали в себе, в пазухи, і в рот...
А з фронту везли вбитих і увєчних.
Ми сльози лили з грусного ліца,
І продвигали "мову" цілу вєчность,
І "вєру в армії", по кругу, бєз конца.
Ах, як все було в жизні хорошо!
Приятно било бить мальдівским патріотом,
Нас люди не любілі? Ну то й шо.
Ми всьо равно всі в Порше і Тойотах.
І ми вернемся. Буде харашо!