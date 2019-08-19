 Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах

"Це болюче питання, і його потрібно вирішувати... Я - за відкриті конкурси, я більше схиляюся до цього. Для мене трішки дивно, коли колектив обирає собі ректора...", - сказав Бабак у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, він констатував, що необхідно визначитися з тим, хто такий ректор вишу і який у нього функціонал.

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"Більшість питань, які вирішує ректор, - це менеджерські питання", - додав представник партії "Слуга народу".

Бабак також вважає, що у ректора в контракті мають бути прописані показники, які він має виконувати, а в іншому випадку проводитиметься новий конкурс.

Загалом він зазначив, що на сьогодні вища освіта потребує реформування.

"З вищою освітою необхідно щось робити. У нас уже деградація вищої освіти на дуже серйозному рівні, і багато університетів мають вигляд просто фабрик дипломів", - додав Бабак.