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 Політика України
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Все про:внз (267) конкурс (482) освіта (609) ректор (22) вища освіта (38) Бабак Сергій (3)

 Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах

Обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу" Сергій Бабак виступає за введення відкритих конкурсів на посади керівників вищих навчальних закладів.

"Це болюче питання, і його потрібно вирішувати... Я - за відкриті конкурси, я більше схиляюся до цього. Для мене трішки дивно, коли колектив обирає собі ректора...", - сказав Бабак у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, він констатував, що необхідно визначитися з тим, хто такий ректор вишу і який у нього функціонал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість вишів в Україні залишилася на рівні 20-річної давності, а студентів поменшало майже вдвічі, - Гриневич

"Більшість питань, які вирішує ректор, - це менеджерські питання", - додав представник партії "Слуга народу".

Бабак також вважає, що у ректора в контракті мають бути прописані показники, які він має виконувати, а в іншому випадку проводитиметься новий конкурс.

Загалом він зазначив, що на сьогодні вища освіта потребує реформування.

"З вищою освітою необхідно щось робити. У нас уже деградація вищої освіти на дуже серйозному рівні, і багато університетів мають вигляд просто фабрик дипломів", - додав Бабак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143553
 
   
 Топ коментарі
 
Странно, когда коллектив украинцы выбирают себе ректора президента Зеленского.

А не ввести ли нам открытый конкурс и пригласить расторопного варяга Рюрика ?
Га ? Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах - Цензор.НЕТ 6667
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Ничего странного, договорняки между работниками и ректорами существует с момента независимости. Этот бред пора закончивать.
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Странно, когда коллектив выбирает себе ректора, - нардеп от "Слуги народа" Бабак предлагает избирать руководителей вузов на конкурсах


Не вижу ничего странного. Вполне логично.

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100 % !!! ИНАЧЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СИТУАЦИЯ "КАК В РОССИИ"...146% И КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ МОРДОБОЙ И КРОВЬ...ПОСАДКИ-ВЫСЫЛКИ..."НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ И ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ!"...
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ. КОРОБОЧКА - РЕКТОР ДГТУ (Днепродзержинского государственного технического университета) а Каменском. 13 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ !!! (http://dndz.com.ua/rektor-dhtu-korobochka-fyhurant-13-uholovnyih-del/)
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, СТУДЕНТАМИ...ВЗЯТКИ-ПОБОРЫ....РАЗВАЛИВАЮЩИЕСЯ КОРПУСА.....мат-тех база СССР...
КУДА ХУЖЕ?
НО НЕТ. ПО СЛУХАМ - "ДРУГ" ВИЛКУЛА СТАРШЕГО (мэра Кривого рога) от "ПАРТИИ РЕГИОНОВ", а ЗЯТЬ - ГЛАВА "БАТЬКИВЩИНЫ" КАМЕНСКОГО.....ВОТ ТАКОЙ "АНТОГОНИЗМ"! НАФИК...."ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ"...
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Кстати, в Европе практикуется именно коннкурс на должность ректоров.
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Странно, когда коллектив украинцы выбирают себе ректора президента Зеленского.

А не ввести ли нам открытый конкурс и пригласить расторопного варяга Рюрика ?
Га ? Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах - Цензор.НЕТ 6667
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ви тут всі юні та розумні? і нічого не пам'ятаєте?
нагадаю 90 роки, стк, вибори керівництва ( читай добрих алканавтів, або щось у цьому дусі).
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Ага, а перед тим у 70-80-х назначення ректорів із міністерства за принципами партійності і тд...
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та давайте, устройте "Веселые старты" по фонтанам - дебилы ,лять
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Ничего странного, договорняки между работниками и ректорами существует с момента независимости. Этот бред пора закончивать.
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Ага-ага... ви уявляєте, щоб у Оксфорді чи Гарварді ректора згори назначали?? А в Сорбонні за таке студенти вже б шини запалили на барикадах!
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В усьому цивілізованому світі ректори вибираються викладачами вузів! Це називається університетською автономією та університетським самоврядуванням!
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Зебіли й про Болонський процес нічого не чули.
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почему же?
"Киев - это шаурма и оболонское в киоске около метро" Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах - Цензор.НЕТ 2083
В.Зеленский
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это в цивилизованном ,а у нас не выбираются ,а выбиваются в ректоры и за ценой не постоять ,как и просто с дуру не отдадут Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах - Цензор.НЕТ 4751
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Прям всі не віддадуть посаду? Ну Поплавський мабуть і не віддасть, бо поки він співучий ректор, у КНУ Шевченка, наприклад, уже мабуть 3 ректори змінилося. А батько ******** Могилянки Брюховецький от спокійно віддав посаду і не тримався за неї...
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Свиридович, так то в цивилизованном мире... А мы сейчас хуже Гондураса в плане цивилизации.
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интересно одно, как избирать ректора на открытых конкурсах? -- процедура по сути...
кто туда пойдет? как определять квалификацию? как оценивать кандидатов?

иногда мне кажется, лучше перед тем как что-то говорить,
сначала подумать как это все реализовать.

самое простое, что пришло в голову... специалистов точных
специальностей -- тоже можно избирать, да?
понравилось играть в выборы?!
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по каким критериям? как рассмеши смешного клоуна вовочку? сплясал, показал #опу, все смеются, вышел в финал.
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Критерий у зебобков один...уметь играть членом на рояле...😀
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Странно.что в Украине президента избирает народ! США могли бы просто назначить! По конкурсу....
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не волнуйся, примут изменения к Конституции и

будет ******* назначать нам преЗика по конкурсу Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах - Цензор.НЕТ 3920
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Зеленый идиот...наверное был отличником в Трускавце...😀
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Кажется, этот чувак обещал зп учителям по 4К баксов?
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