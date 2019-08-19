 Дивно, коли колектив обирає собі ректора, - нардеп від "Слуги народу" Бабак пропонує обирати керівників вишів на конкурсах

"Це болюче питання, і його потрібно вирішувати... Я - за відкриті конкурси, я більше схиляюся до цього. Для мене трішки дивно, коли колектив обирає собі ректора...", - сказав Бабак у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, він констатував, що необхідно визначитися з тим, хто такий ректор вишу і який у нього функціонал.
"Більшість питань, які вирішує ректор, - це менеджерські питання", - додав представник партії "Слуга народу".
Бабак також вважає, що у ректора в контракті мають бути прописані показники, які він має виконувати, а в іншому випадку проводитиметься новий конкурс.
Загалом він зазначив, що на сьогодні вища освіта потребує реформування.
"З вищою освітою необхідно щось робити. У нас уже деградація вищої освіти на дуже серйозному рівні, і багато університетів мають вигляд просто фабрик дипломів", - додав Бабак.
Не вижу ничего странного. Вполне логично.
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ. КОРОБОЧКА - РЕКТОР ДГТУ (Днепродзержинского государственного технического университета) а Каменском. 13 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ !!! (http://dndz.com.ua/rektor-dhtu-korobochka-fyhurant-13-uholovnyih-del/)
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, СТУДЕНТАМИ...ВЗЯТКИ-ПОБОРЫ....РАЗВАЛИВАЮЩИЕСЯ КОРПУСА.....мат-тех база СССР...
КУДА ХУЖЕ?
НО НЕТ. ПО СЛУХАМ - "ДРУГ" ВИЛКУЛА СТАРШЕГО (мэра Кривого рога) от "ПАРТИИ РЕГИОНОВ", а ЗЯТЬ - ГЛАВА "БАТЬКИВЩИНЫ" КАМЕНСКОГО.....ВОТ ТАКОЙ "АНТОГОНИЗМ"! НАФИК...."ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ"...
коллективукраинцы выбирают себе ректорапрезидента Зеленского.
А не ввести ли нам открытый конкурс и пригласить расторопного варяга Рюрика ?
Га ?
нагадаю 90 роки, стк, вибори керівництва ( читай добрих алканавтів, або щось у цьому дусі).
"Киев - это шаурма и оболонское в киоске около метро"
В.Зеленский
кто туда пойдет? как определять квалификацию? как оценивать кандидатов?
иногда мне кажется, лучше перед тем как что-то говорить,
сначала подумать как это все реализовать.
самое простое, что пришло в голову... специалистов точных
специальностей -- тоже можно избирать, да?
понравилось играть в выборы?!
будет ******* назначать нам преЗика по конкурсу