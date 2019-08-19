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 23-річний військовослужбовець під дією амфетаміну застрелив сусіда по гуртожитку в Київській області. ФОТО (оновлено)

У Броварському районі Київської області 23-річний військовослужбовець застрелив сусіда по гуртожитку. Чоловіка затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області

Трагедія сталася вчора, 18 серпня, в с. Залісся Броварського району.

"Між двома чоловіками, які спільно проживали в гуртожитку, стався конфлікт. Тоді зловмисник здійснив чотири постріли в бік опонента. Одна з куль потрапила потерпілому в груди. Від травм 29-річний чоловік помер у реанімації", - сказано в повідомленні.

За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, один із пострілів влучив потерпілому в груди, другий - у праву ногу. Від травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації Броварської центральної районної лікарні.

"Протоколом медичного огляду підтверджено, що на момент скоєння злочину військовий перебував у стані наркотичного сп'яніння під дією амфетаміну", - додав Лисенко.

23-річний військовослужбовець під дією амфетаміну застрелив сусіда по гуртожитку в Київській області 01

Як зазначили в поліції, в результаті огляду місця події було виявлено та вилучено кустарно виготовлену зброю, як речовий доказ, а також одяг зі слідами речовини бурого кольору. Вони будуть направлені на відповідні експертизи.

23-річний військовослужбовець під дією амфетаміну застрелив сусіда по гуртожитку в Київській області 02

Фото: Лисенко/Facebook

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Зловмисник, 23-річний військовослужбовець, затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Дарницького гарнізону відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Слідство триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143551
 
 
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погана новина. але нафіга військовослужбовцю самопал? чи він в альтернативному війську служить?
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Ага. В самом, что ни есть- альтернативном. Сражается с глюками. Хотя, похоже, что он уже отвоевал.
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Афитаминные войска - это спецназ по борьбе с пришельцами.
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Тепер Хомчак і Кравченко повідомлятимуть лише про небойові втрати... Про бойові - сцуть.
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просили сообщать о всех небоевых потерях - Цензор решил так и сделать
заманаемся читать и расстраиваться
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Должен ИИ отслеживать ситуацию в войсках на основе опросов.Они в Раде собираются внедрить.а его надо во всех силовых ведомствах внедрять,От полиции и до верховного суда.Вариантов опроса много ,раз в месяц опросник заполнил на 100 вопросов по быстрому и ИИ отловит на брехне и укрывательстве.
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какая грязь и бардак там - жуть. Армия вся такая?
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Амфетамін - це ж начебто стимулятор? Він якось впливає на сприйняття реальності?
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