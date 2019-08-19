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 Політика України, Економіка
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Все про:заробітна плата (550) Гройсман (3560) вчитель (101)

 Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман

З наступного року в Україні буде запроваджено нову систему оплати праці педагогів, тому розмір учительських зарплат зросте від 20 до 70%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова українська школа: виклики і перспективи освітньої реформи".

"Освіта визначає і сьогодення, і майбутнє. Тема освіти та освітян має лишатися домінуючою в Україні. Дуже важливо, щоб пріоритетність освіти була збережена. Зокрема, щодо оплати праці освітян. Цього літа ми ухвалили рішення про те, щоб замінити оплату праці, зробити її більш сучасною, що дасть можливість підвищити заробітну плату уже у 2020 році для українських учителів від 20 до 70%. Особливо це має торкнутися молодих учителів", - зазначив Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році

Нагадаємо, раніше Гройсман повідомив, що мінімальна зарплата у 2020-му може досягти 5500 грн, середня - $620 протягом 2 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143549
 
   
 Топ коментарі
 
Итак что нам дали 100 дней ЗЕленой Сопли: тарифный геноцид останется, война останется, Ахметов не сядет.
Только пришлось отведать говна: Сепары на свободе, долг растет, Бене нарезали долю малую, мир с нас ржёт, Портнов банкует.
Одна радость недоноскам - Пороху портят нервы.
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казалось би до чого тут порошенко Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6646 а ні положєно что би бил громоатвод !
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Исходя из брехливости Гройсмана зарплату повысят на 2%, а может и понизят в следующем году. Так как брешет Гройсман брешет только Порошенко. они оба это умеют делать на высшем уровне.)
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+1
В точку.
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а Вввв....2030-ом НА 200-300 %....(тока я буду уже далеко....вместе с "Сеней" коксом закидываться на панаме....)
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КЛОУН. УЖЕ Б ЗАТКНУЛСЯ....НЕ СМЕШИЛ БЫ СВОИМ ПРИМИТИВИЗМОМ...
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казалось би до чого тут порошенко Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6646 а ні положєно что би бил громоатвод !
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Порошенко -это все что мы сейчас имеем или не имеем.
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Лара, ты помешалась уже на том Порошенко. Он шо, тебе отказал?
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а ответственность за повышение на 2% в следующем году на Гройсмане будет ?
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Стесняюсь спросить, Царь Гройсман, Ясно Солнышко, из своих сокровищниц будет доплачивать с 20% до 70%, что так громко кукарекает?
Или это будут народные деньги из бюджета, которые пойдут не на увеличение в 3 раза зарплат бездельникам-депутатам и министрам с заместителями и их домработницам/водителям, а потратят первый раз по назначению? Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2771 Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7563
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Полномочия Гройсмана закончатся в сентябре, когда новая власть назначит своего премьер- министра. И вот тогда мы точно увидим зарплаты учителям в 4000 $, а не каких то жалких 20-30% надбавки, как обещает Гройсман. Верно?
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1) ВЛАДА в Україні належить НАРОДУ а не Гройсману чи зеленій шмарклі.
2) БЮДЖЕТ це ЗАКОН і якого прим'єра не призначать ЗАКОН=БЮДЖЕТ він МУСИТЬ ВИКОНУВАТИ.
3) НЕ ДУРКУЙ не смішно.. зебіли сприймають твої вислови як стрижалі
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Итак что нам дали 100 дней ЗЕленой Сопли: тарифный геноцид останется, война останется, Ахметов не сядет.
Только пришлось отведать говна: Сепары на свободе, долг растет, Бене нарезали долю малую, мир с нас ржёт, Портнов банкует.
Одна радость недоноскам - Пороху портят нервы.
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бот, ваша тупая херня уже заколебала

тарифы установило правительство парашенко, которое до сих пор в кабмине
война остановиться может только после исчезновения или Украины, или рабсии
ахметову все энергокомпании отдал парашенко
судьи, отпустившие сепаров, назначены парашенко
в долг берет кабмин парашенко - маркарова хвасталась недавно новым кредитом
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На!
Тримай зескот сліпий,кого привели до влади і хто грабував не по-дитячому і продовжує грабувати далі.Як там корєш зєлі по бізнесу Бадоєв на дербюджеті,не муляє?

Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8813
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Ну і ? Коломойський вирішив зайнятися агробізнесом? Буде такий же рук, як і з криворізьким Арселором. Заперечиш? Маєш аргументи? 😀
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Что "ну и", бот?
твоя Параша отдавала миллиарды наших налогов своему другу косюку в виде дотаций
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Ну і, не бот, що можеш сказати за 100 днів діяльності Зєлєнского? Про фонтани, шаурму, шопінг -тури по Фракціях можеш не розповідати. Я про результати? 😁 Чи про Костюка ти лише сьогодні дізнався? І я тебе спитав, ти стверджуєш, що Костюк буде бідним і гранти? Зуб даш, як твій кумир? 😊
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Не надо Коломойшу приплетать сюда)) и хамить людям, даже если у них другая точка зрения.
Суды просраны только потому, что у власти были, кроме того что взяточники, еще и бездарные юристы. Если почитать то же решение по УКРТАТнафте, там все написано, что АМКУ безграмотно оформила иск и доказательства. Вы огласите полный список просраных властью судов, а не только те, что касаются коломойши. Боюсь, что пунктов там будет под 100.
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Ти знаєш, що це таке???!! Це - позика! Під немалий за світовими мірками відсоток! Віддавати хто буде? Бєня? Бадоєв? Зєлєнскій, який податки платив у кіпрську казну? Та тобі все рівно. Головне - Порошенка посадити.. Так?
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Глупое, одолжило правительство твоего парашенко - Маркарова )))
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😁 Ти мені лестиш! У мене вже ж свій уряд! Тепер по-суті. Ваше секта верещить, що "долчр упав, жара упала" і приписує це, як заслугу економічному генію Зє. А тут ти палишся гривневими ОВГЗ. Тож поясни своїм єдиновірцям, чому долар "упав" і чому це нічого доброго не віщує. Чи ти теж не розумієш, про що я? 😊 А тепер ще раз запитаю, що доброго за 100 днів роботи зробив вас кумир у президентському кріслі? Мене цікавлять реальні результати.
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почему 100 дней Зеленский не выгоняет порошенковских судей и не назначает красивых судей ?
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ПРОЦЕС зміни СУДДІВ запустили реформи ПОРОШЕНКО він триватиме не менше 6років і це НЕЗВОРОТНЬО Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1649 а ти і досі ще цього не второпав??
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ничё не понял.

ті хочешь сказать, что президент не может уволить плохих судей ?
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ага НЕ МОЖЕ.. а СУДДЯ при наявності закона про імпічмент може президента ПІДСРАЧНИКОМ звільнити... Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 671 .
ТОМУ ЩО президент це СЛУЖБОВЕЦЬ у якого є відповідні посадові інструкції... і воно без порушень ЗАКОНІВ не здатне цього зробити
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Так з тих 43, що він показово на камеру вигнав під час турне по Україні, звільнилося лише 3. Інші наче й нічого не помітили. 😊
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наверно потому, что у президента не было на это полномочий.
просто пиар.
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А я про що? ☺ А від Порошенка ж вимагали! От такий м'який, мабудь не всі повноваження Порошенко Зєлєнскому віддав. Дещо по кишенях приховав. 😊
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А навіщо рубати курку, яка несе золоті яйця? Тобто, навіщо розганяти те, що Богдан з Портновим вже прибрали до рук? ☺
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ничего сейчас еще Верховный Суд Украины откажет правительству Гройсмана в удовлетворении касационной жалобы на отмену постановление Окружного суда г. Киева об отмене постановлении № 315 о повышении тарифов на газ вот тогда мы посмеемся и посмотрим сколько олигархов потеряют денежек полученных незаконным путем
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ідійоте... ТАРИФ це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ!!! а не ціна... тариф підняти-опустити -посунути НЕМОЖЛИВО!!! це правила чи ФОРМУЛА!!
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Ідіоте це ти .....я вот дам тобі виписку з постанови кму № 315 від 2016 року
"13. З 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) діє гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів у розмірі 6,879 гривні за 1 куб. метр.

Бачиш нема тут формул та правил твоїх
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ВВАЖАЮЧИ що в Україні зараз 8.37учня на одного вчителя (в США 15.. в ФРН12 а в часи совка було 13учнів на вчителя).. ЧАС ВЖЕ ПРОВОДИТИ НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ і 30%(150тис!!!) їх ЗВІЛЬНЯТИ за проф-непригодність... Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5029
А ті хто залишуться ЗМОЖУТЬ отримувати достойні зарплати.
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увольнять учителей - это мудро
можно ещё врачей пинком под зад. чтоб твою статистику не портили
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та ти МУДРА ЛЮДИНА!! в Україні і 25%"лікарів" ЗАЙВІ вони тупо отримують жебрацьку зряплату з БЮДЖЕТА щоб мати можливість брати ХАБАРІ.. і Службовців 30% ЗАЙВІ!!..
ЗВІЛЬНЕННЯ цих дармоїдів НІЯК не позначиться а ні освіті.. а ні на здоров'ї а ні на керованості адміністрацій.. АЛЕ ЗМЕНШИТЬ РАСХОДИ з БЮДЖЕТА на 5-6МІЛЬЯРДІВ!!! та + ті"бувші" так чи іначе почнуть щось собі заробляти і ДОДАДУТЬ до бюджета ще 1-1.2млрд грн ЩОРІЧНО..
ЧИ ТИ з мішпухі зєльоної шмарклі яка і боїться закономірного фіналу "сосіалізьма"шлємазлів?
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Да? Интересная математика.

Учитель дошкольных заведений (воспитатель) - ясельная группа 25 детей вместо 15, рассчитанных по закону.

Учитель начальных классов - 36 детей вместо 25-30, рассчитанных по закону.

Сколько там за границей положено? В садике - 5-10 детей на одного воспитателя, в начальных классах - 15 детей на одного учителя.
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так ти не просто ідійот... а впоротий ідійот... ТОДІ в БАН
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в Україні грошова одиниця гривня. 4000₴
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Давно хотів запитати виборців Зеленського. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
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При Порошенке не было хороших систем. Все были хреновыми.
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Воровали из бюджета хорошо - единственная отлаженная система.
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никто не знает, но все уверены.
зеленский рассказал, сам видел в шоу 95-го квартала
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Грейся.ты уже ничего больше не внедришь,а внедрят тебе и очень скоро
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***, Грося взялся выполнять то что к якобы обещаниям Зеленского приписывают. Зарплата педагогов в 2020 году повысится от 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6447
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Шо за нах?
А где же обещанные 4000 дол?
Як не мама?
Як пишов на х?

Ла ЗЕбобы?))))
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минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, Источник: https://censor.net.ua/n3143549
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і шо за ті капєйкі мона купіть в 20-ом гаду???
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і яким жопоруким придурком треба бути, щоб не знайти роботу з платнею вище мінімалки
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у нас люди на мінімалку за щастя - роботи вопще нема
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а житло у вас за скіко мона винайняти?
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10 - 5 = 5 !!! мона жити!!! куди слати резюме?
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я сірйозно, а ти мене на .ua посилайєш!
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записуй адресу - Кропіницький вул Металургів 2а
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та як койку(як у тебе) вистачить і 2тис.. а окрему кімнату вже 3... а на ті 7тис, що залишаться можно купити 2333хлібинок по 200гр... чи 400кг винограда... кого що цікавить.. Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7126
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Не сомневаюсь, что премьер "у Зеленского" обеспечит выполнение предвыборных обещаний - 4000 $ в месяц......на школу!!!
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Скорее каждому учителю...по губам!)))
На больше они не заслужили...
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Показушная афера с домиками для военных!
22.07.2019 Роман Доник0--- афера, ВСУ, вторая линия, жилой модуль, Зеленский, Минобороны, мобильный модуль, мобильный психолого-диагностический комплекс, первая линия, передовая
Роман Доник

Афера с домиками для военных, которые представил Зеленский. В общем, поузнавал я тут по поводу этих домиков.
Заказывала их (разработку и изготовление) Национальная гвардия для проживания при охране второй-третьей линии. Помните, в 15 году строили вторую линию. Так вот, там до сих пор Нацгвардия ее охраняет. Как положено, все УБДшники. Люди, далекие от войны и от реалий, заказывали для людей, далеких от войны. Но кто-то в МО решил ох*енно прогнуться под ЗЕ и пролоббировал закупку этого технического чуда. В общем, решили еще и показать это все человеку, далекому от войны. Все ж после умывальников и печек в Станичке поняли, что он нихрена не понимает.
Для нормальной работы этого модуля нужно:Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 24
Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5664

1. Электричество. В домике 1 кондер 2-2,5 кВт. Два обогревателя по 2 кВт (2х2 кВт = 4 кВт). И бойлер. Я не смог узнать мощность, но бойлер на 50 литров в среднем 1.5-2 кВт.
2. Вода. Емкости для хранения не предусмотрены. Вода нужна подключаемая и под давлением. То есть водопровод.
3. Яма. Для установки домика нужно под сортир и слив воды выкопать яму глубиной 3,5 метра. Потом это нужно откачивать и вывозить.
Вот это все добрище и отправили в 53-ю бригаду, приказав установить, чтобы можно было сделать красивую картинку.
А теперь представьте это все на первой линии.
Начнем со света - его в 99 из 100 случаев на первой линии нет. Или тянут за пару километров волонтерские кабели, или генераторы. Для работы этого чуда нужно минимум генератор 5 кВт, а зимой все 7 кВт. А топливо? Кто-то считал топливо? А как его списывать?
Вода. Ее нет в 100 случаях из 100. Но какой-то могучий военачальник из МО сказал, что все х*ня - будем бить скважины.
Яма. Лопатой такую яму не выкопать. Нужна тяжелая техника. Очень тяжелая, потому что 3,5 метра - это много. К этому добавится и сам домик. А теперь представьте, на виду у боевиков куча техники копает яму и закапывает какой-то зеленый ящик. Сколько минут пройдет между тем, как заметят, и первым разрывом мины? Да, думаю минуты две. А через 10 ударит ствольная артиллерия.
Если этот домик не закапывать, то эта жестянка из УСБ или МДФ ни от чего не защищает. Еще какой-то военачальник предложил обложить по бокам габионами. А крышу? А тут проблема. Военачальник не подумал, что в крышу может прилететь 152 мм на фугасном заряде.
Вот такой вот домик выдало на-гора МО по дорученню президента за пару недель.
Помните мобильный психолого-диагностический комплекс? Так вот, он уже почти два года не сделан. А знаете почему? Потому что их нужно всего 4-8 штук. На них денег ни украсть и ни распилить. А то, что они стоят как это говно, которое подсунули Зеленскому, но решают проблему аватаров, суицидников и прочих категорий людей, которым нельзя служить, так это никого не интересует.
Эпоха бідності скінчилась. Они просто будут 3,14дить наши деньги.
И да, чуть не забыл. То, в каком состоянии приехали эти домики в зону ООС, - это тема отдельного поста. Пока могу сказать, что в нерабочем. На днях буду в 53-й - пощупаю руками.
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Зебил, так кто выделил финансирование под проектирование таких домиков, кто утвердил проект и начал производство?
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Гройсман это фашист. К стенке эту тварь
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да скажи просто в цифрах сколько будет минимальная зп педагога одним предложением и все зачем муму по тазику гонять
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Все класс! Правда то, за что когда то сьели Табачника, Гринкевич сделала молча - позакрывала школы в селах и пошла даже еще дальше - в городах из школ поделала девятилетки, поувольняв учитилей. И этим летом точно так же во всех школах украины прошло массовое увольнение учитилей с работы.
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Опять врёт .
Вроде бы и Пэдро ушли , а он всё остановиться не может .
Лучше бы про Роттердам+ рассказал , как он с Пэдром через банк-прокладку Ахметку обул , да и нас всех заодно .
Всё равно ведь Гонтарева в Лондонском суде всё расскажет.
Покаялся бы , облегчение бы вышло ...
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Бабак ляпнул про 4000, давайте еще тысячу раз это скажем, чтоб до тошноты было
Лучше бы другие обещания так же отслеживали.
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Так там не только про это. И про окончание войны за секунду, и про тарифы, и про посадки весной, и про окончание эпохи брехни, и про окончание эпохи бедности, и про соблюдение законов, и про офшоры, и про торговлю на крови и еще про многое-многое другое.
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Ідея СЛУШНА... але ж дебілів в ПЕДАГОГИ не беруть вже навіть і за кошерне сало...
Закінчилось жидівське щастя почалось ЗНО та незалежні тестування після 3го курса.. та по закінченню.. та ще й в магистратурі БУДЕ ЗНО Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8946
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то така шутка: в Україні грошова одиниця - гривня - 4000₴
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А булку хлеба за 100у.е при зарплате 4000у.е не хочешь ?
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Если верить Зекоманде, вначале сентября за 2 дня будет новое правительство. Грося, ты вообще о чем? Тебя практически уже нет. Или мы чего-то не знаем, граждане?
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ТАК ти ідійот... НАВІТЬ при новому уряді ЗАКОН ПРО БЮДЖЕТта попередні закони не зміняться.
А ти впорате зебилятко і досі віреш що прийде шмаркля і зробить тобі"щастя"??
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