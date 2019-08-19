 Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова українська школа: виклики і перспективи освітньої реформи".
"Освіта визначає і сьогодення, і майбутнє. Тема освіти та освітян має лишатися домінуючою в Україні. Дуже важливо, щоб пріоритетність освіти була збережена. Зокрема, щодо оплати праці освітян. Цього літа ми ухвалили рішення про те, щоб замінити оплату праці, зробити її більш сучасною, що дасть можливість підвищити заробітну плату уже у 2020 році для українських учителів від 20 до 70%. Особливо це має торкнутися молодих учителів", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, раніше Гройсман повідомив, що мінімальна зарплата у 2020-му може досягти 5500 грн, середня - $620 протягом 2 років.
В точку.
Или это будут народные деньги из бюджета, которые пойдут не на увеличение в 3 раза зарплат бездельникам-депутатам и министрам с заместителями и их домработницам/водителям, а потратят первый раз по назначению?
2) БЮДЖЕТ це ЗАКОН і якого прим'єра не призначать ЗАКОН=БЮДЖЕТ він МУСИТЬ ВИКОНУВАТИ.
3) НЕ ДУРКУЙ не смішно.. зебіли сприймають твої вислови як стрижалі
Только пришлось отведать говна: Сепары на свободе, долг растет, Бене нарезали долю малую, мир с нас ржёт, Портнов банкует.
Одна радость недоноскам - Пороху портят нервы.
тарифы установило правительство парашенко, которое до сих пор в кабмине
война остановиться может только после исчезновения или Украины, или рабсии
ахметову все энергокомпании отдал парашенко
судьи, отпустившие сепаров, назначены парашенко
в долг берет кабмин парашенко - маркарова хвасталась недавно новым кредитом
Тримай зескот сліпий,кого привели до влади і хто грабував не по-дитячому і продовжує грабувати далі.Як там корєш зєлі по бізнесу Бадоєв на дербюджеті,не муляє?
твоя Параша отдавала миллиарды наших налогов своему другу косюку в виде дотаций
Суды просраны только потому, что у власти были, кроме того что взяточники, еще и бездарные юристы. Если почитать то же решение по УКРТАТнафте, там все написано, что АМКУ безграмотно оформила иск и доказательства. Вы огласите полный список просраных властью судов, а не только те, что касаются коломойши. Боюсь, что пунктов там будет под 100.
ті хочешь сказать, что президент не может уволить плохих судей ?
ТОМУ ЩО президент це СЛУЖБОВЕЦЬ у якого є відповідні посадові інструкції... і воно без порушень ЗАКОНІВ не здатне цього зробити
просто пиар.
"13. З 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) діє гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів у розмірі 6,879 гривні за 1 куб. метр.
Бачиш нема тут формул та правил твоїх
А ті хто залишуться ЗМОЖУТЬ отримувати достойні зарплати.
можно ещё врачей пинком под зад. чтоб твою статистику не портили
ЗВІЛЬНЕННЯ цих дармоїдів НІЯК не позначиться а ні освіті.. а ні на здоров'ї а ні на керованості адміністрацій.. АЛЕ ЗМЕНШИТЬ РАСХОДИ з БЮДЖЕТА на 5-6МІЛЬЯРДІВ!!! та + ті"бувші" так чи іначе почнуть щось собі заробляти і ДОДАДУТЬ до бюджета ще 1-1.2млрд грн ЩОРІЧНО..
ЧИ ТИ з мішпухі зєльоної шмарклі яка і боїться закономірного фіналу "сосіалізьма"шлємазлів?
Учитель дошкольных заведений (воспитатель) - ясельная группа 25 детей вместо 15, рассчитанных по закону.
Учитель начальных классов - 36 детей вместо 25-30, рассчитанных по закону.
Сколько там за границей положено? В садике - 5-10 детей на одного воспитателя, в начальных классах - 15 детей на одного учителя.
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
зеленский рассказал, сам видел в шоу 95-го квартала
А где же обещанные 4000 дол?
Як не мама?
Як пишов на х?
Ла ЗЕбобы?))))
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і шо за ті капєйкі мона купіть в 20-ом гаду???
На больше они не заслужили...
22.07.2019 Роман Доник0--- афера, ВСУ, вторая линия, жилой модуль, Зеленский, Минобороны, мобильный модуль, мобильный психолого-диагностический комплекс, первая линия, передовая
Роман Доник
Афера с домиками для военных, которые представил Зеленский. В общем, поузнавал я тут по поводу этих домиков.
Заказывала их (разработку и изготовление) Национальная гвардия для проживания при охране второй-третьей линии. Помните, в 15 году строили вторую линию. Так вот, там до сих пор Нацгвардия ее охраняет. Как положено, все УБДшники. Люди, далекие от войны и от реалий, заказывали для людей, далеких от войны. Но кто-то в МО решил ох*енно прогнуться под ЗЕ и пролоббировал закупку этого технического чуда. В общем, решили еще и показать это все человеку, далекому от войны. Все ж после умывальников и печек в Станичке поняли, что он нихрена не понимает.
Для нормальной работы этого модуля нужно:
1. Электричество. В домике 1 кондер 2-2,5 кВт. Два обогревателя по 2 кВт (2х2 кВт = 4 кВт). И бойлер. Я не смог узнать мощность, но бойлер на 50 литров в среднем 1.5-2 кВт.
2. Вода. Емкости для хранения не предусмотрены. Вода нужна подключаемая и под давлением. То есть водопровод.
3. Яма. Для установки домика нужно под сортир и слив воды выкопать яму глубиной 3,5 метра. Потом это нужно откачивать и вывозить.
Вот это все добрище и отправили в 53-ю бригаду, приказав установить, чтобы можно было сделать красивую картинку.
А теперь представьте это все на первой линии.
Начнем со света - его в 99 из 100 случаев на первой линии нет. Или тянут за пару километров волонтерские кабели, или генераторы. Для работы этого чуда нужно минимум генератор 5 кВт, а зимой все 7 кВт. А топливо? Кто-то считал топливо? А как его списывать?
Вода. Ее нет в 100 случаях из 100. Но какой-то могучий военачальник из МО сказал, что все х*ня - будем бить скважины.
Яма. Лопатой такую яму не выкопать. Нужна тяжелая техника. Очень тяжелая, потому что 3,5 метра - это много. К этому добавится и сам домик. А теперь представьте, на виду у боевиков куча техники копает яму и закапывает какой-то зеленый ящик. Сколько минут пройдет между тем, как заметят, и первым разрывом мины? Да, думаю минуты две. А через 10 ударит ствольная артиллерия.
Если этот домик не закапывать, то эта жестянка из УСБ или МДФ ни от чего не защищает. Еще какой-то военачальник предложил обложить по бокам габионами. А крышу? А тут проблема. Военачальник не подумал, что в крышу может прилететь 152 мм на фугасном заряде.
Вот такой вот домик выдало на-гора МО по дорученню президента за пару недель.
Помните мобильный психолого-диагностический комплекс? Так вот, он уже почти два года не сделан. А знаете почему? Потому что их нужно всего 4-8 штук. На них денег ни украсть и ни распилить. А то, что они стоят как это говно, которое подсунули Зеленскому, но решают проблему аватаров, суицидников и прочих категорий людей, которым нельзя служить, так это никого не интересует.
Эпоха бідності скінчилась. Они просто будут 3,14дить наши деньги.
И да, чуть не забыл. То, в каком состоянии приехали эти домики в зону ООС, - это тема отдельного поста. Пока могу сказать, что в нерабочем. На днях буду в 53-й - пощупаю руками.
Вроде бы и Пэдро ушли , а он всё остановиться не может .
Лучше бы про Роттердам+ рассказал , как он с Пэдром через банк-прокладку Ахметку обул , да и нас всех заодно .
Всё равно ведь Гонтарева в Лондонском суде всё расскажет.
Покаялся бы , облегчение бы вышло ...
Лучше бы другие обещания так же отслеживали.
Закінчилось жидівське щастя почалось ЗНО та незалежні тестування після 3го курса.. та по закінченню.. та ще й в магистратурі БУДЕ ЗНО
А ти впорате зебилятко і досі віреш що прийде шмаркля і зробить тобі"щастя"??