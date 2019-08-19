 Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова українська школа: виклики і перспективи освітньої реформи".

"Освіта визначає і сьогодення, і майбутнє. Тема освіти та освітян має лишатися домінуючою в Україні. Дуже важливо, щоб пріоритетність освіти була збережена. Зокрема, щодо оплати праці освітян. Цього літа ми ухвалили рішення про те, щоб замінити оплату праці, зробити її більш сучасною, що дасть можливість підвищити заробітну плату уже у 2020 році для українських учителів від 20 до 70%. Особливо це має торкнутися молодих учителів", - зазначив Гройсман.

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Нагадаємо, раніше Гройсман повідомив, що мінімальна зарплата у 2020-му може досягти 5500 грн, середня - $620 протягом 2 років.