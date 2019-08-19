 Якщо вам відмовляють у вакцинації, пишіть, - Супрун

Про це Супрун написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами Супрун, Україна на 100% забезпечена вакцинами проти гепатиту B, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту та ХІБ-інфекції.
В.о. Мінохорони інформує, що існує тільки кілька причин і стану, за яких не можна вакцинуватися:
- Гостре захворювання, що супроводжується температурою понад 38,5 °С.
- Серйозна алергічна реакція.
- Вагітним не можна робити щеплення КПК і іншими "живими" вакцинами.
- БЦЖ не роблять, якщо дитина при народженні важить менше двох кг або має дефекти системи фагоцитозу, важкі порушення в імунній системі.
- ОПВ не вводиться, якщо людина має важкі форми імунодефіциту.
В інших випадках, на думку Супрун, щеплення робити не просто можна, але потрібно.
"Безкоштовна вакцинація за календарем щеплень - це право, реалізації якого ніхто не може перешкоджати", - написала в.о. міністра.
НСЗУ передаватиме нам усі звернення, аби ситуацію можна було змінити. І всі українці мали гарантований доступ до якісної медичної допомоги, вакцинації зокрема.
➡ Спростування поширених міфів про вакцинацію:http://bit.ly/2TxbA72
➡ Чому довіра до вакцин — це важливо:http://bit.ly/2Z5Djx4
➡ Календар щеплень: https://goo.gl/YTJs8x
➡ Де можна зробити щеплення:https://goo.gl/FFBfmV
➡ Список вакцин, які закуповує МОЗ України та їхня наявність у регіонах: http://bit.ly/2Vw6axv
как только общий уровень вакцинации населения падает, сразу проявляются эпидемические явления типа кори, дифтерии и т.п.
чем больше отказников, тем хуже обществу в целом.
Старушка отрабатывает швейцарские гранты, ей насрать на здоровье детей.
ты родился что-ли при Супрун, что раньше было памяти нет?
еще второй этап реформы не внедрили.
Про падіння вакцинного охоплення (% щеплених), що воно за різних причин відбувалось в Україні с середини 2000-х, чинний МОЗ та його критики зазвичай говорять як про якусь жахливу катастрофу. При тому, що українська статистика в цьому відношенні жодних підстав для песимізму не дає. Бо говорить, що в Україні масова відмова від щеплень не мала жодного негативного впливу на дитячу смертність. Вона, ця смертність, з падінням кількості вколотих українським дітям "профілактичних" ін'єкцій, виключно падала. Навіть попри усі економічні та політичні нега....БІЛЬШЕ- ПО ПОСИЛАННЮ
этого бы не было, если бы не было такого количества отказников и дибилов, вроде захара милютина.
зачем постить мысли идиотов?
Только одна полиция отреагировала, уголовное дело завели и тогда дохтора испугались.