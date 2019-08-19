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 Політика України, Здоров'я
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Все про:вакцина (150) медицина (770) щеплення (44) Супрун Уляна (510)

 Якщо вам відмовляють у вакцинації, пишіть, - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що тепер українці можуть поскаржитися на гарячу лінію Національної служби здоров'я, якщо їм відмовлять у вакцинації або скажуть, що в медустанові немає вакцин.

Про це Супрун написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Супрун, Україна на 100% забезпечена вакцинами проти гепатиту B, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту та ХІБ-інфекції.

В.о. Мінохорони інформує, що існує тільки кілька причин і стану, за яких не можна вакцинуватися:

- Гостре захворювання, що супроводжується температурою понад 38,5 °С.

- Серйозна алергічна реакція.

- Вагітним не можна робити щеплення КПК і іншими "живими" вакцинами.

- БЦЖ не роблять, якщо дитина при народженні важить менше двох кг або має дефекти системи фагоцитозу, важкі порушення в імунній системі.

- ОПВ не вводиться, якщо людина має важкі форми імунодефіциту.

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В інших випадках, на думку Супрун, щеплення робити не просто можна, але потрібно.

"Безкоштовна вакцинація за календарем щеплень - це право, реалізації якого ніхто не може перешкоджати", - написала в.о. міністра.

НСЗУ передаватиме нам усі звернення, аби ситуацію можна було змінити. І всі українці мали гарантований доступ до якісної медичної допомоги, вакцинації зокрема.

➡ Спростування поширених міфів про вакцинацію:http://bit.ly/2TxbA72
➡ Чому довіра до вакцин — це важливо:http://bit.ly/2Z5Djx4
➡ Календар щеплень: https://goo.gl/YTJs8x
➡ Де можна зробити щеплення:https://goo.gl/FFBfmV
➡ Список вакцин, які закуповує МОЗ України та їхня наявність у регіонах: http://bit.ly/2Vw6axv

Якщо вам відмовляють у вакцинації, пишіть, - Супрун 01
Якщо вам відмовляють у вакцинації, пишіть, - Супрун 02
Якщо вам відмовляють у вакцинації, пишіть, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143548
 
 
 Топ коментарі
 
Супрун, а куда жаловаться на взяточничество в медучреждениях, пьянство хирургов, врачебные ошибки и халатность, которые приводят к смерти пациентов. а такое встречается сплошь и рядом? А куда жаловаться на высокие недоступные цены на оперативное лечение, лечение онкозаболеваний и отсутствие страховой доступной медицины? Куда стучаться? Тебе в голову?
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в наступному уряді точно неповинно бути таких нахабних і @бнутих ще й з приставками в.о.
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В роддомах пёрнуть бесплатно нельзя, а эта маразматичка прицепилась к вакцинации, с которой обычно проблем нет.
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с вакцинацией всегда были проблемы, еще с 90-ых, ты просто не в курсе.
как только общий уровень вакцинации населения падает, сразу проявляются эпидемические явления типа кори, дифтерии и т.п.
чем больше отказников, тем хуже обществу в целом.
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Та слава Богу, я не вакцинований(не інфікований) ще зі школи, тож мені не світить захворіти, принаймі тими хворобами, якими інфікують штучно, здорових, щоб виробився короткостроковий імунітет, коли їм повезе .
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у меня половина родственников доктора, мне лапшу не навешаешь насчет "эпидемий"))
Старушка отрабатывает швейцарские гранты, ей насрать на здоровье детей.
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Супрун, а куда жаловаться на взяточничество в медучреждениях, пьянство хирургов, врачебные ошибки и халатность, которые приводят к смерти пациентов. а такое встречается сплошь и рядом? А куда жаловаться на высокие недоступные цены на оперативное лечение, лечение онкозаболеваний и отсутствие страховой доступной медицины? Куда стучаться? Тебе в голову?
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Она на прививках пиарится, обещала несколько лет назад, а обеспечила только сейчас, можно жаловаться. Как ты собираешься жаловаться на высокие цены если она сама их создала, до неё цен не было вообще.
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ну конечно до Супрун всё было бесплатно, ага.
ты родился что-ли при Супрун, что раньше было памяти нет?
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Да, официально все было бесплатно, кто брал деньги были взяточниками. Сейчас берет и больница и Минздрав и взяточники. Спасибо Супрун.
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не придумывай, недавно в больнице лежал, палата бесплатная, если общая. врачу не хочешь не давай, дело твоё. лекарства, как и раньше, за твой счёт.
еще второй этап реформы не внедрили.
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в наступному уряді точно неповинно бути таких нахабних і @бнутих ще й з приставками в.о.
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Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тысяч человек, 39 из которых умерли. https://24tv.ua/health/ru/skolko_ljudej_umerli_ot_kori_v_ukraine_n1097297

этого бы не было, если бы не было такого количества отказников и дибилов, вроде захара милютина.
зачем постить мысли идиотов?
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Этого бы не было, если бы с начала 2017 года не начали огульную вакцинацию, которая продолжается до сих пор. Чем больше вакцинируют, тем больше заболевших и никак иначе.
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Особисто моя думка, нехай краще розробляють вакцину проти африканської чуми свиней , та підкупляють міністра зоотехнічного міністерства, для забезпечення ринку збуту, принаймі так шкоди меньше
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Пнх стара мавпа зі своїми вакцинами, я своїх дітей не буду аакцинувати твоїми дешевими небезпечними вакцинами та іншим перекажу щоб оминали їх
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Правильнее будет так - если вам отказывают в вакцинации, радуйтесь. Чем меньше всякой сомнительной бодяги введут в организм, тем лучше будет общий уровень здоровья.
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Когда журналистка пробовала бесплатно выносить и родить и её все посылали нах, она жаловалась куда могла, так с министерства Супрун даже не удосужились ответить.
Только одна полиция отреагировала, уголовное дело завели и тогда дохтора испугались.
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