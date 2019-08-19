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 Економіка, Суспільство
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Все про:Ляпіна (30) паливо (221)

 Зберігання палива компаніям потрібно ліцензувати, лише якщо вони займаються пальним, - Ляпіна

Постанова Кабінету Міністрів, яка зобов'язує підприємців отримувати ліцензії на зберігання палива, вже викликала хвилю критики в бізнесу.

Так, підприємці, які не мають жодного стосунку до видів діяльності, пов'язаних з переробкою і продажем палива і що використовують паливо лише для своїх виробничих цілей, зіткнулися з необхідністю отримувати ліцензію на його зберігання. Про це повідомила Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі 24 каналу.

За словами Ляпіної, ліцензувати нафтобізнес необхідно, однак для коректної дії постанови з неї необхідно виключити підприємців, які не мають жодного стосунку до цієї сфери.

"Зберігання пального треба ліцензувати, якщо йдеться про вид діяльності. Я ще раз скажу, нафтобаза – треба ліцензувати? Безумовно, треба ліцензувати. Там і акцизні ризики, там і ризики фізичні, небезпека, яку вона несе тощо. Треба? Треба. А там, де це невеликі обсяги, які не належать до потенційно небезпечних видів діяльності, то їх треба як раз звідти і виключити. І вони не несуть жодної загрози ні бюджетним надходженням, ні іншим", – заявила Ляпіна. За словами глави ДРС, її служба звернеться до нової Верховної Ради і нової податкової служби із закликом позбавити підприємців некоректного розуміння постанови.

"У нас таке роз'яснення вже готове, ми готові ним поділитися, ми там юридично обґрунтуємо, чому ліцензування має бути лише в тому випадку, якщо це вид діяльності", – повідомила глава ДРС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143545
 
 
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Чем мне "нравятся" реформаторы совкового пошиба - тем, что сильны задним умом. У них всегда власть виновата, даже если они во власти
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и к чему ваш пардон высер Ляпина как раз делает то что должна была сделать Рада когда принимала закон .....а потом КМУ подмахнул галиматью.... я то юрист читал.... и я юрист НЕ ПОНЯЛ что именно прописано в Законах...КМУ просто дублирует текст из Закона, увы.. если читать без всяких между строк то Лицензию обязан иметь каждый собственник авто или водитель-- если он хранит в гараже одну-две про запас... 20 литровые канистры бензиа или дизтоплива...
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а вот это есть реальный и огромный позитив!!!
это практическая помощь бизнесу.
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Все как всегда. Напринимают лобуду, потом начинают чухаться, а что мы натворили???? Да, считает Правительство лицензоровать хранение, пусть лицензируют от объёмов. Все. А то хитросделанных много. Насколько я помню, дорогу поделили на 40 участков л шь бы не идти на официальные торги. А то сегодня это для собственных нужд на столетие вперёд, а завтра, ну продали, деньги надо и так каждый месяц....
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Вся эта процедура (с лицензиями) затевалась с целью борьбы с нелегальным оборотом ГСМ!
Все, кто работал ЛЕГАЛЬНО - лицензии получили, а кто работал НЕЛЕГАЛЬНО - как торговали, так и торгуют нелегально!
В итоге: легальные предприятия - полиняли на деньги, нелегальные - не пострадали!
Всё, как всегда: кто везёт - на того и грузят !!!
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