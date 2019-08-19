 Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович сказав, що важко собі уявити, щоб Росія перешкоджала приїзду Анджея Дуди на урочисті заходи до 10 річниці Смоленської катастрофи в наступному році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я не уявляю собі, щоб Росія заблокувала приїзд очільника держави до Смоленська", - наголосив він у розмові з "Rzeczpospolita".

На запитання про можливий візит Володимира Путіна на урочистості, пов'язані із 75-річчям визволення колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау, він сказав, що не знає, хто увійде у склад російської делегації, а організатором та господарем заходів буде Музей в Освенцимі.

Яцек Чапутович прокоментував також польсько-російські відносини. Міністр сказав, що не хоче, аби Польща вважалася найбільшим ворогом Росії, але позитивному прориву перешкоджає політика Росії. На його думку, перешкодами є дії Москви в Україні, переслідування політичної опозиції та недотримання положень Договору про ядерну зброю середньої дальності (INF). Проблемою є теж питання уламків Ту-154М, які досі містяться на території Росії. Міністр сказав, що у цьому питання "маємо блокаду".

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Під час першої за попередні п'ять років зустрічі міністрів закордонних справ Польщі та Росії, що відбулася 17 травня у Гельсінкі, Яцек Чапутович та Сергій Лавров погодилися, що обом сторонам важливо гарантувати рівний доступ до уламків машини.

Яцек Чапутович сказав теж, що Польща отримує "позитивні сигнали" з України у справі скасування заборони ексгумацій жертв Волинської трагедії, введеної два роки тому Інститутом національної пам'яті Польщі. На думку очільника польської дипломатії, шанс на зміну української позиції у цій справі дає запланований, з нагоди роковин початку Другої світової війни, візит президента України до Польщі.