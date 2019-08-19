 Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович сказав, що важко собі уявити, щоб Росія перешкоджала приїзду Анджея Дуди на урочисті заходи до 10 річниці Смоленської катастрофи в наступному році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Я не уявляю собі, щоб Росія заблокувала приїзд очільника держави до Смоленська", - наголосив він у розмові з "Rzeczpospolita".
На запитання про можливий візит Володимира Путіна на урочистості, пов'язані із 75-річчям визволення колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау, він сказав, що не знає, хто увійде у склад російської делегації, а організатором та господарем заходів буде Музей в Освенцимі.
Яцек Чапутович прокоментував також польсько-російські відносини. Міністр сказав, що не хоче, аби Польща вважалася найбільшим ворогом Росії, але позитивному прориву перешкоджає політика Росії. На його думку, перешкодами є дії Москви в Україні, переслідування політичної опозиції та недотримання положень Договору про ядерну зброю середньої дальності (INF). Проблемою є теж питання уламків Ту-154М, які досі містяться на території Росії. Міністр сказав, що у цьому питання "маємо блокаду".
Під час першої за попередні п'ять років зустрічі міністрів закордонних справ Польщі та Росії, що відбулася 17 травня у Гельсінкі, Яцек Чапутович та Сергій Лавров погодилися, що обом сторонам важливо гарантувати рівний доступ до уламків машини.
Яцек Чапутович сказав теж, що Польща отримує "позитивні сигнали" з України у справі скасування заборони ексгумацій жертв Волинської трагедії, введеної два роки тому Інститутом національної пам'яті Польщі. На думку очільника польської дипломатії, шанс на зміну української позиції у цій справі дає запланований, з нагоди роковин початку Другої світової війни, візит президента України до Польщі.
І їх можна зрозуміти, бо він такий і є.
Посібників німецьких нацистів.
Ото москалі зрадіють..
Мене взагалі дивує, що колишні імперії мають нахабство ображатись на нашу спробу звільнитись від їхнього протекторату.
Бо перше - правда, а друге - наклеп (мало б бути дешева хвойда).
А якщо розкрити питання ширше, вийде тупа дешева вівця.
Мене особисто турбує, що діями нової української влади будуть підтверджені обвинувачення та фальсифікації української історії та персоналій і все це вустами парашних змі та ботів розійдеться по світу, створиться стійке негативне сприйняття всього українського.
Просто твій ЗЕ не буде відстоювати нашу правду, бо вона йому не цікава і не знайома.
Він погодиться зі всім, аби йому голову не морочили.
---чта?
Якщо народ між ганьбою і війною вибирає Зелупу, він отримає і війну і Зелупу
Кращий аргумент проти демократії - 5 хв. бесіди з виборцем Зелупи
Як там зарплата, вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду? Вже €4000 на місяць, чи ще ні? А чо?
"Он ведет себя очень нагло, заявил, что никуда из Мариуполя уезжать не собирается, будет жить тут. Он сам в Восточном микрорайоне живет, который тогда по его наводкам обстреливали боевики. Там мать его живет, жена. Представляете, он стрелял фактически в них. Ведь благодаря его безграмотности, его ошибке боевики в тот день обстреляли не блокпост с нацгвардейцами, а мирный микрорайон. Погибли дети, люди остались без рук и без ног. А ему хоть бы что", - возмущается Руслан Пустовойт.
Зачем нам Польша?
Вот что происходит в Украине.
- Точно!
- А скажіть щось по слуга-народські
- Закрий ******, тупа вівця.
сексгіпнозу?
раніше як звали німців? правильно--фашисти.
а зараз? не можна все життя жити в брехні.
винні? треба покаятись і вибачитисью
ви ж всим стадом кричите, що кацапські виплядки, засекретили навіки про винищення української інтелігенції в 30-х роках, а тут у вас такі ж самі методи.
розрий свого діда і спитай хто були німці для нас в роки після 41 і...до.. хто як визначився.
сто відстотків почуєш фашист
Ті, хто вимагає від ЗЕбіла негайного закінчення війни, не хочуть розуміти, що в таких питаннях немає простих рішень - це справа тривалого часу і від нашого хотіння вона мало залежить. Вони - не минула влада і порожніх обіцянок не дають.
Или нашим зебобикам интересы Украины как-то до заднего прохода?
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
Но никому не интересно.
Русне как и зебилам переписывать историю это не в первый раз.
А представь как людям в Мариуполе у которых погибли близкие это переписывание.
Это же еще детям _ внукам и правнукам возлагать цветы на памятники убийцам " освободителям".
Вони не допускали думки, що за інших рівних умов я житиму краще за них.
Але і за дискримінаційних умов все одно житиму краще за них
І навіть якщо мене викинути у чисте поле зі зв'язаними руками, у депресивне село, на поселення, резервацію чи куди там вони планували нас вивозити - я все одно житиму краще за них.
Тому що ми дуже швидко обростаємо бізнесом.
І подих перехоплює від перспектив, які відкриваються на кожному кроці. Україна - країна незадоволеного попиту, у нас дефіцит всього. У нас батьки падають з ніг, шукаючи дружній садок для дитини. Черги до електромеханіка на два тижні вперед. Неможливо найняти повара для кейтерингової компанії, навіть при навчанні з нуля. І на вагу золота ті, хто може підібрати персонал, об'єднати у більш-менш керовану структуру і виконати половину вимог замовника.
А село? Лохина, часник, органічна городина, сухофрукти та корисні солодощі, пастила, сири, мед… Маючи паї та городи по 60 соток, як рука піднімається волати про зубожіння? Ну візьми качок на відгодівлю, ну купи порося, ну стань раком і посади редиску на продаж, звари бринзу - тільки роби щось! Не ний.
І не пий!
А я голосувала за наше спільне краще майбутнє, і своє, і їхнє. Я не хотіла нікого репресувати, не зарилася на чужі статки, не чекала від них допомоги. Я просто хотіла, щоб нам не заважали.
Голосувала, прекрасно усвідомлюючи, що у разі нашого програшу погано стане насамперед вам. Тому що нова влада почне стригти там, де жирно. А де у нас жирно? Яка сфера у нас перекачана дотаціями, неспівмірними із вкладом громадян? Та субсидії, звичайно. Мільйони домогосподарств отримують незароблену і незаслужену знижку за комуналку. І це «бариги» і «хунта» мирилися з каменюкою на шиї державного бюджету, а нові миритися не стануть, тому що це тепер їхній бюджет і їхня персональна кишеня.
Що іще? Регіональні програми розвитку, поза сумнівом. Всі ці дороги, садочки, фонтани і клумби, дитячі майданчики, бібліотеки, щоденні фестивалі та концерти під відкритим небом, все те, чому ви показали жирний середній палець, - все піде під ніж як нераціональне барство.
Надлишкове майно в армії, надлишкова земля у кадастрі, надлишкові підприємства, інститути, лікарні, школи, надлишкова газотранспортна система, надлишкові безкоштовні траси та безплатні мости, збиткова залізниця, пошта - здуріти можна, скільки у нас всього надлишкового.
І головне. Плоть від плоті ваша, міліція, податкова, суди, прокуратура, армада службовців отримали чіткий сигнал: можна не церемонитися. Страху немає, стримуючого фактора немає, роби що хочеш. Це ж ви тепер будете платити за кожну довідку. Це для вас закінчаться безкоштовні ліки у стаціонарі та виплати по безробіттю, а не для мене. Це ви колись перечитаєте зелені листівки, на яких нема нічого, жодної обіцянки, жодної програми - тільки «зробимо їх разом». І задастеся питанням - а кого ж ми все-таки «зробили»?
Мені не доведеться, я і так знаю відповідь.
Ви забули що кожного тижня ми чуємо про рейдерські захоплення агропідприємств, і це тягнеться ще з януковича, навіть не порошенка? Це фермери-підприємці.
Кредити під свою справу - то боргова кабала, яку неможливо виплатити, якщо ти не героїном торгуєш і не коноплю виробляєш. Клієнти - робітники великих підприємств, яким не вистачає грошей купити в тебе якісний продукт, а ті в кого надмірні доходи на тому ж підприємстві - вони куплять собі все у Європі.
Завдяки таким як Ви, соціальне розшарування в Україні перевершило часи царату і кріпацтва. І те, що ви того не помічаєте - вже призвело до перемоги Зе, а в майбутньому приведе ще страшніші політсили до влади.
У всіх нас є дві руки, дві ноги і голов ан на плечах.
Кожен мав можливість учитися, обрати собі спеціальність і вдосконалюватися у ній, або змінити на іншу.
Я нічого не винен тій особині, що поки я учився скурила у першомі класі букваря.
Я нічого не винен тому, хто скиглив на дивані, коли я розвантажував цеглу, місив бетон на будівництві, робив ремонти, бо не було нормально оплачуваної роботи за моїм фахом.
Я нічого не винен так званим "хворим" бо мені інфаркт не заважав особливо класти паркет та тягнути безпіщанку. якщо міг я то чому не можуть вони знайти собі щось по силі, хоча б трамвайні колії від сміття прибирати.
Я не хочу, щоб мене стригли аби "дати" щось так завним "малозабезпеченим", бо малозабезпечені вони через власну лінь та неорганізованість і нездатність до самомотивації.
Я зневажаю цих людців, що їм всі скрізь винні, хоч насправді вони винні в усьому самі!
Что вы там собираетесь найти ?