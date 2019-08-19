EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  852  64
Матеріали за темою:
Все про:Польща (1884) ексгумація (31) МЗС Польщі (98) Волинська трагедія (64) Чапутович (65)

 Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович

За словами глави МЗС Польщі Яцека Чапутовича, шанс на зміну української позиції у справі заборони на ексгумацію польських жертв дає майбутній візит до Польщі нового президента України Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович сказав, що важко собі уявити, щоб Росія перешкоджала приїзду Анджея Дуди на урочисті заходи до 10 річниці Смоленської катастрофи в наступному році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я не уявляю собі, щоб Росія заблокувала приїзд очільника держави до Смоленська", - наголосив він у розмові з "Rzeczpospolita".

На запитання про можливий візит Володимира Путіна на урочистості, пов'язані із 75-річчям визволення колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау, він сказав, що не знає, хто увійде у склад російської делегації, а організатором та господарем заходів буде Музей в Освенцимі.

Яцек Чапутович прокоментував також польсько-російські відносини. Міністр сказав, що не хоче, аби Польща вважалася найбільшим ворогом Росії, але позитивному прориву перешкоджає політика Росії. На його думку, перешкодами є дії Москви в Україні, переслідування політичної опозиції та недотримання положень Договору про ядерну зброю середньої дальності (INF). Проблемою є теж питання уламків Ту-154М, які досі містяться на території Росії. Міністр сказав, що у цьому питання "маємо блокаду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські скаути вшанували подвиг воїнів УНР, які захищали Варшаву від Червоної армії, - глава Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Тесля

Під час першої за попередні п'ять років зустрічі міністрів закордонних справ Польщі та Росії, що відбулася 17 травня у Гельсінкі, Яцек Чапутович та Сергій Лавров погодилися, що обом сторонам важливо гарантувати рівний доступ до уламків машини.

Яцек Чапутович сказав теж, що Польща отримує "позитивні сигнали" з України у справі скасування заборони ексгумацій жертв Волинської трагедії, введеної два роки тому Інститутом національної пам'яті Польщі. На думку очільника польської дипломатії, шанс на зміну української позиції у цій справі дає запланований, з нагоди роковин початку Другої світової війни, візит президента України до Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143543
 
 
 Топ коментарі
 
Очікують, що Зеля здасть національні інтереси.
І їх можна зрозуміти, бо він такий і є.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Очікують, що Зеля здасть національні інтереси.
І їх можна зрозуміти, бо він такий і є.
 показати весь коментар
 
 
Зроблять з українців агресорів та фашиздів.
Посібників німецьких нацистів.
Ото москалі зрадіють..
Мене взагалі дивує, що колишні імперії мають нахабство ображатись на нашу спробу звільнитись від їхнього протекторату.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сама велика помилка Поросятників,це те що вас жуже турбує що скажуть москалі.
 показати весь коментар
 
 
Тупа вівця не може бути образою. На відміну від дорогенької.
Бо перше - правда, а друге - наклеп (мало б бути дешева хвойда).
А якщо розкрити питання ширше, вийде тупа дешева вівця.

Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7808
 показати весь коментар
 
 
Не так.
Мене особисто турбує, що діями нової української влади будуть підтверджені обвинувачення та фальсифікації української історії та персоналій і все це вустами парашних змі та ботів розійдеться по світу, створиться стійке негативне сприйняття всього українського.
 показати весь коментар
 
 
Треба не замовчувати,а розбиратись зі спільною історією,бо у вас кацапська натура випирає,накшталт іхтамнєт.
 показати весь коментар
 
А ніхто не замовчує.
Просто твій ЗЕ не буде відстоювати нашу правду, бо вона йому не цікава і не знайома.
Він погодиться зі всім, аби йому голову не морочили.
 показати весь коментар
 
 
Ваша правда?Є одна правда,не буває двох чи трьох,чи п"яти правд.
 показати весь коментар
 
якщо в тебе немає національної свідомості та гордості, то тобі нічого не поясниш.
 показати весь коментар
 
 
когда началась Вторая Мировая война?
---чта?
 показати весь коментар
 
 
Черчилль шарив: Можна обманювати частину народу весь час, і весь народ певний час, але неможливо обманювати весь народ весь час
Якщо народ між ганьбою і війною вибирає Зелупу, він отримає і війну і Зелупу
Кращий аргумент проти демократії - 5 хв. бесіди з виборцем Зелупи
 показати весь коментар
 
 
нічого не поробиш--демократія..мать її
 показати весь коментар
 
Ми жили у ганьбі п"ять років при Поросяті.Він так і не назвав війну,війною.
 показати весь коментар
 
Во это да, а почему это пригожинские прутнесосы за путинские деньги продолжают поливать Порошенко дерьмом? Неужели зеленский выгоднее кремлю? Да ладно, а я что вам говорил?

Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7314 Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 671
 показати весь коментар
 
 
Горчички? Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович - Цензор.НЕТ 9705

Як там зарплата, вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду? Вже €4000 на місяць, чи ще ні? А чо?

Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7487
 показати весь коментар
 
 
Я на тебе срань нульова,і так витратив забагато часу))Ти того не вартий.
 показати весь коментар
 
Не стріляти по колоні Гіркіна,теж Зеля наказав?
 показати весь коментар
 
Ось для чого Порох вніс зміни до статуту ЗСУ, щоб навіть останній малорос злой крот вітав війська "Слава Україні".
 показати весь коментар
 
Це єдине що зробив Порося корисного для Армії.
 показати весь коментар
 
Я українець, а а ти беззубий ніщеброд як був усе своє життя мордвою так і здохнеш московітом.
 показати весь коментар
 
 
Мариупольский активист и бывший боец АТО Руслан Пустовойт говорит, что Кирсанов ведет себя очень нагло и дерзко, и не считает себя виноватым.

"Он ведет себя очень нагло, заявил, что никуда из Мариуполя уезжать не собирается, будет жить тут. Он сам в Восточном микрорайоне живет, который тогда по его наводкам обстреливали боевики. Там мать его живет, жена. Представляете, он стрелял фактически в них. Ведь благодаря его безграмотности, его ошибке боевики в тот день обстреляли не блокпост с нацгвардейцами, а мирный микрорайон. Погибли дети, люди остались без рук и без ног. А ему хоть бы что", - возмущается Руслан Пустовойт.

Зачем нам Польша?
Вот что происходит в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Зараз ближчої ніж Польща у України немає країни,звісно не про "братьні" стосунки річ,а про дружні сусідські.Тому треба не ставати в позу,а співпрацювати.
 показати весь коментар
 
 
А для Порося щось в тебе є,щоб він читав довічно,сидячі на паращі?
 показати весь коментар
 
 
- А ви точно слуга народу?
- Точно!
- А скажіть щось по слуга-народські
- Закрий ******, тупа вівця.
 показати весь коментар
 
 
бобики, у вас знову розпочався сеан групового секс гіпнозу?
раніше як звали німців? правильно--фашисти.
а зараз? не можна все життя жити в брехні.
винні? треба покаятись і вибачитисью
ви ж всим стадом кричите, що кацапські виплядки, засекретили навіки про винищення української інтелігенції в 30-х роках, а тут у вас такі ж самі методи.
 показати весь коментар
 
Німці не були фашистами,вони були нацистами,фашистами були Італійці.А ти старий дурень))
 показати весь коментар
 
я то старий, а ти, точно молодий дурень, бо розводиш антимонії вікіпедійскої тематики.
розрий свого діда і спитай хто були німці для нас в роки після 41 і...до.. хто як визначився.
сто відстотків почуєш фашист
 показати весь коментар
 
Я зрозумів,ти московіт,дідиваєвалє,а з ким,то яка різниця))
 показати весь коментар
 
не знаю, що ти зрозумів, але якщо самостійно вживаєш слово із голови, а не вікі-- ти не остаточно кончений. надія теплиться , що колись почнеш розуміти і смисл сказаного Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 8108
 показати весь коментар
 
Ясно.
Ті, хто вимагає від ЗЕбіла негайного закінчення війни, не хочуть розуміти, що в таких питаннях немає простих рішень - це справа тривалого часу і від нашого хотіння вона мало залежить. Вони - не минула влада і порожніх обіцянок не дають. Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 6910
 показати весь коментар
 
А Польша не получает сигналы про то что неплохо бы было восстановить разрушенные поляками могильные памятники воинам УПА?
Или нашим зебобикам интересы Украины как-то до заднего прохода?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я раніше думав,що в Україні зайві 13%,тих хто голосував за Медведчука,а виявляється що є ще 8%,тих хто голосував за Порося))Ви брати близнюки))
 показати весь коментар
 
 
Як сталося,що країна,що 5 років з кров'ю видиралася з совкового минулого, віддирала від себе кігті рашостану,раптом за лічені місяці повернулася у совок? Що ж так швидко? Невже вам,зебіли,так заважають армія, мова, віра українські? А може не сподобався безвіз? ОПа настала швидко!

Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович - Цензор.НЕТ 1552
 показати весь коментар
 
 
Навчи Мойшу Поросєнко Українській мові))
 показати весь коментар
 
 
Користайтеся українським аналогом - "нерозважлива розкішниця". І гарно, і тупі вівці не розуміють, і душа радіє. Так, вівця?
 показати весь коментар
 
 
Мойша,це яскравий приклад двожопості Петра,та всіх його прихильників,футболка "РАСЄЯ",руський язик,і вдовершення Ляксєй АТОшник,якого у Краматорську охороняла рота солдат.Шо там ще є?Вірі,ми бачили Томаса,якого Петро показував з двінниці))
 показати весь коментар
 
Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
 показати весь коментар
 
 
Це я обов"язково спитаю,через п"ять років.
 показати весь коментар
 
досліджувати вплив IQ на вибір кандидата неетично, бо не дай боже всі узнають, за кого саме проголосували люди з IQ менше 70. а надавати право голосувати дебілам - етично, ок. Польща отримує позитивні сигнали з України в справі скасування заборони ексгумації жертв Волинської трагедії, - Чапутович - Цензор.НЕТ 809
 показати весь коментар
 
 
А я ось думаю що тема гілки про відносини України та Польщі в питанні національної пам'яті, але зебіл на те і зебіл щоб перевести тему зовсім в інший бік.
 показати весь коментар
 
 
Вот я по вопросу национальной памяти как раз.
Но никому не интересно.
Русне как и зебилам переписывать историю это не в первый раз.
А представь как людям в Мариуполе у которых погибли близкие это переписывание.
Это же еще детям _ внукам и правнукам возлагать цветы на памятники убийцам " освободителям".
 показати весь коментар
 
 
Фундаментальна відмінність між мною і виборцем Зеленського - вони голосували за те, щоб мені персонально стало гірше. Не абстрактно, а цілком конкретно - такою зашкалюючою була ненависть до людей, які бачили щось хороше в Україні, не жалілись, а дозволяли собі жити і бути щасливими. Бажання розкуркулити, відібрати, розстріляти «порохоботів», вирвати з м'ясом шматок чужого пирога переважило всі мислимі раціональні аргументи.
Вони не допускали думки, що за інших рівних умов я житиму краще за них.
Але і за дискримінаційних умов все одно житиму краще за них
І навіть якщо мене викинути у чисте поле зі зв'язаними руками, у депресивне село, на поселення, резервацію чи куди там вони планували нас вивозити - я все одно житиму краще за них.
Тому що ми дуже швидко обростаємо бізнесом.
І подих перехоплює від перспектив, які відкриваються на кожному кроці. Україна - країна незадоволеного попиту, у нас дефіцит всього. У нас батьки падають з ніг, шукаючи дружній садок для дитини. Черги до електромеханіка на два тижні вперед. Неможливо найняти повара для кейтерингової компанії, навіть при навчанні з нуля. І на вагу золота ті, хто може підібрати персонал, об'єднати у більш-менш керовану структуру і виконати половину вимог замовника.
А село? Лохина, часник, органічна городина, сухофрукти та корисні солодощі, пастила, сири, мед… Маючи паї та городи по 60 соток, як рука піднімається волати про зубожіння? Ну візьми качок на відгодівлю, ну купи порося, ну стань раком і посади редиску на продаж, звари бринзу - тільки роби щось! Не ний.
І не пий!
А я голосувала за наше спільне краще майбутнє, і своє, і їхнє. Я не хотіла нікого репресувати, не зарилася на чужі статки, не чекала від них допомоги. Я просто хотіла, щоб нам не заважали.
Голосувала, прекрасно усвідомлюючи, що у разі нашого програшу погано стане насамперед вам. Тому що нова влада почне стригти там, де жирно. А де у нас жирно? Яка сфера у нас перекачана дотаціями, неспівмірними із вкладом громадян? Та субсидії, звичайно. Мільйони домогосподарств отримують незароблену і незаслужену знижку за комуналку. І це «бариги» і «хунта» мирилися з каменюкою на шиї державного бюджету, а нові миритися не стануть, тому що це тепер їхній бюджет і їхня персональна кишеня.
Що іще? Регіональні програми розвитку, поза сумнівом. Всі ці дороги, садочки, фонтани і клумби, дитячі майданчики, бібліотеки, щоденні фестивалі та концерти під відкритим небом, все те, чому ви показали жирний середній палець, - все піде під ніж як нераціональне барство.
Надлишкове майно в армії, надлишкова земля у кадастрі, надлишкові підприємства, інститути, лікарні, школи, надлишкова газотранспортна система, надлишкові безкоштовні траси та безплатні мости, збиткова залізниця, пошта - здуріти можна, скільки у нас всього надлишкового.
І головне. Плоть від плоті ваша, міліція, податкова, суди, прокуратура, армада службовців отримали чіткий сигнал: можна не церемонитися. Страху немає, стримуючого фактора немає, роби що хочеш. Це ж ви тепер будете платити за кожну довідку. Це для вас закінчаться безкоштовні ліки у стаціонарі та виплати по безробіттю, а не для мене. Це ви колись перечитаєте зелені листівки, на яких нема нічого, жодної обіцянки, жодної програми - тільки «зробимо їх разом». І задастеся питанням - а кого ж ми все-таки «зробили»?
Мені не доведеться, я і так знаю відповідь.
 показати весь коментар
 
 
Ото проти таких ми і голосували. Яким пощастило народитись здоровими, пощастило з батьками які награбували ще за радянських часів стартовий капітал, яким подарували ті ж батьки бізнес, і які бідкаються, що нема кому робити на їхніх підприємствах.
Ви забули що кожного тижня ми чуємо про рейдерські захоплення агропідприємств, і це тягнеться ще з януковича, навіть не порошенка? Це фермери-підприємці.
Кредити під свою справу - то боргова кабала, яку неможливо виплатити, якщо ти не героїном торгуєш і не коноплю виробляєш. Клієнти - робітники великих підприємств, яким не вистачає грошей купити в тебе якісний продукт, а ті в кого надмірні доходи на тому ж підприємстві - вони куплять собі все у Європі.
Завдяки таким як Ви, соціальне розшарування в Україні перевершило часи царату і кріпацтва. І те, що ви того не помічаєте - вже призвело до перемоги Зе, а в майбутньому приведе ще страшніші політсили до влади.
 показати весь коментар
 
 
Я все життя працював, коли не було можливості головою то руками. Мав власний бізнес, не можу сказати що не успішний та зрозумів, що то не моє. Зараз працюю по найму як фрілансер і мені вистачає з головою.
У всіх нас є дві руки, дві ноги і голов ан на плечах.
Кожен мав можливість учитися, обрати собі спеціальність і вдосконалюватися у ній, або змінити на іншу.
Я нічого не винен тій особині, що поки я учився скурила у першомі класі букваря.
Я нічого не винен тому, хто скиглив на дивані, коли я розвантажував цеглу, місив бетон на будівництві, робив ремонти, бо не було нормально оплачуваної роботи за моїм фахом.
Я нічого не винен так званим "хворим" бо мені інфаркт не заважав особливо класти паркет та тягнути безпіщанку. якщо міг я то чому не можуть вони знайти собі щось по силі, хоча б трамвайні колії від сміття прибирати.
Я не хочу, щоб мене стригли аби "дати" щось так завним "малозабезпеченим", бо малозабезпечені вони через власну лінь та неорганізованість і нездатність до самомотивації.
Я зневажаю цих людців, що їм всі скрізь винні, хоч насправді вони винні в усьому самі!
 показати весь коментар
 
Полякам Зе-влада дозволить копати і цим самим визнають іх людьми першого сорту,а українців другим
 показати весь коментар
 
 
Пан министр, а зачем вообще нужна эта эксгумация ?
Что вы там собираетесь найти ?
 показати весь коментар
 
А Украина уже получает позитивные сигналы в виде восстановления памятника в Грушовицах, снос которого показывали по местному ТВ, под восторги ведущих?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору