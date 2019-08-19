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 Суспільство
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Все про:мігранти (241) заробітчани (240)

 Нелегальне працевлаштування за кордоном прирівнюється до рабства, - президент Київської асоціації психотерапії Шевцов

Серед найбільш гострих проблем трудових мігрантів: вороже налаштоване соціальне оточення, чужа мова, відсутність рідних і друзів, складності з роботою й оформленням документів.

Людина, яка виїжджає за кордон на заробітки, – виступає в ролі прохача. Відповідно і роботодавці ставляться до неї як до жертви. Такий стан речей призводить до величезного стресу для трудових мігрантів, розповідає президент Київської асоціації психотерапії Олексій Шевцов, повідомляє 5 канал.

"Звичайно, це дуже неприємно, це величезний стрес для людини, але більшість людей, які виїжджають на заробітки, – їх це, на жаль, чекає. Я вже не кажу про якихось нелегалів наших, які взагалі там без документів. У яких забирають паспорти – це взагалі жах, це практично рабство, трудове рабство", – каже Шевцов.

За даними журналістів, серед найбільш гострих проблем, з якими стикаються трудові мігранти: вороже соціальне оточення, чужа мова, відсутність рідних і друзів, складності з роботою й оформленням документів. Водночас самі працівники нерідко стають заручниками – фактично повністю залежними від доброї волі роботодавця.

Саме з таким негативним досвідом і пов'язано розчарування принаймні частини працівників, які вирішили повернутися і працювати вдома. З іншого боку, у Федерації роботодавців України зауважили, що процесу повернення людей наразі сприяє підвищення зарплат. А також інші заходи стимулювання працівників – вже з боку бізнесу.

Однак, за словами голови ради Федерації роботодавців Дмитра Олійника, держава не має нехтувати базовими для українців поняттями, такими як безпека.

"Держава не може нехтувати умовами життя, безпекою, інфраструктурою, зростанням соціальних стандартів – вони впливають на те, що людина вирішить для себе – залишитися тут або виїхати", – наголосив Олійник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143541
 
 
 Топ коментарі
 
"Человек, который выезжает за границу на заработки - выступает в роли просителя. Соответственно и работодатели относятся к нему, как к жертве."


А как же тогда назвать то как у нас работодатели относятся к работнику? Учитывая, что за границей работодатели работнику платят в разы больше чем в Украине.
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краще бути рабом у сьогодіяшній Америці, ніж вільним найманцем в українського пана ахметова. кажу це з досвіду.
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И статьи: "Не ходите, дети, в Африку гулять! В Африке акулы,в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!"(с)
Всем арбайтать за 5 тыщ/месяц тут в Украине!
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Кстати, в страны Западной Европы мы все приехали нелегалами. А потом работали нелегалами и оформили разрешение на жительтво и работу. Т.е. *нелегал* - это первая ступень эмиграции. Это временное и преодолеваемое.
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Получаю обывательство и качу в Норвегию за 25к зл/месяц!привет Украинским барыгам ,ложил я на вас!
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Мінімальна зарплата 4,0 тис грн ще більше рабство. Хоч знаєш мову, хоч навіть дві - ти все одно заручник держави, особливо коли тобі за 50 років.
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мінімалка - три штуки, пенсія - півтори
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Які труднощі ? Яке в сраці вороже ставлення ? Є година праці , є ціна цієї години і є кількість годин в місяць . Субота - подвійна оплата , надгодини - × 1,5 . Все просто як цв'ях . Їдеш по безвізу , працедавець готує пакет документів на песель , карту побуту і дозвіл на працю від воєводи . Дає тобі , ти відносиш , отримуєш штамп в паспорті що твоя справа на розгляді і чекаєш . Вірніше - живеш і працюєш , воно само чекається , час летить швидко . Все просто і зарплату платять чесну і вчасно .
Працювати треба на чесних працедавців , які платять по людськи , а не на спритників .
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