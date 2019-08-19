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 Суспільство
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Все про:Одеса (2062) пожежа (1755) прокуратура (1840)

 У справі про пожежу в одеському готелі поки що фігурує одна людина - це власник готелю, - прокуратура спростувала інформацію про затримання ще трьох осіб

Сьогодні затриманому раніше власнику готелю можуть обрати запобіжний захід.

У прокуратурі Одеської області спростували інформацію про затримання ще трьох осіб у справі про пожежу в готелі "Токіо Стар". Про це ЛІГА.net повідомили в пресслужбі прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Це недостовірна інформація", - зазначила представниця пресслужби.

За інформацією відомства, в зазначеній справі поки що фігурує одна людина - це власник готелю. Йому вже повідомлено про підозру. Клопотання про обрання запобіжного заходу передано до суду.

У прокуратурі розраховують, що засідання з обрання йому запобіжного заходу відбудеться вже сьогодні до кінця дня.

Також читайте: "Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента, що винен власник готелю

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143540
 
 
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А если произойдет пожар в Хилтоне,наша недоразвитая прокуратура то же арестует хозяина,если Зеля что то ляпнет сдуру ?
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за Хилтон хозяина не арестуют.

там хозяйка - Перрис
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Хозяин конечно отвечает за свой отель, но не только. Есть масса ответственных проверяющих органов, а если проверяющих органов нет, то отвечает Гройсман,который истребил эти органы противопожарной безопасности. Гройсмана в тюрьму, на нем висят трупы всех погибших в пожарах в Украине за последние 5 лет.
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Совершенно верно.
Пользуясь бесконтрольностью некоторые домоуправители прилагают максимум усилий дабы куча людей грохнулась в шахты лифтов, на радость тупым зебилам, которым это поясняют экономией их денег за электроэнергию.
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как именно Гройсман истребил подчинённые Авакову "органы противопожарной безопасности ?

и почему Аваков молчал, что его органы истребляют ?

и что вообще такое эти "органы противопожарной безопасности" ?
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Только с анабиоза?
Гройсман запретил любые проверки малого и среднего бизнеса!
Впервые слышишь?
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Депутат із партії «Слуга народу» Максим Бужанський назвав «тупою вівцею» журналістку
@tweetsNV Ольгу Духнич.
Очевидно, тепер усі можуть вважати Бужанського тупим ЗЕбараном
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Притягати власника готелю до відповідальності за пожежу то все одно,що притягати мера Києва за обвалений міст...Тобто це нормально,тільки от мера ніхто не притягає...
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У нас в стране сплошная безответственность и те кто давал добро на работу отеля и проверял его пожарную безопасность как бы ни при чем, а подписи их есть в документах, пусть бы отвечали за то,что подписывают.
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а какие именно нарушения обнаружены ?
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С таким зеленым пониманием законов...скоро за аварии будут отвечать собственники авто...а не тот кто был за рулем...
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А если на сьемках очередной серии "сватов" случится несчатный случай...кто будет отвечать？ собственник компании которая снимае фильм...то бишь зебобик？
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То бишь и управляющий...и ответсвенный за ПБ...вне подозрений？
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