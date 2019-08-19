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Все про:вирубка (43) ліс (248) Харківщина (766) ДБР (438)

 Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації і здійснення посадовими особами лісових господарств Харківської області незаконних вирубок лісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За клопотанням слідчих ДБР вже проведена судово-економічна експертиза, яка підтверджує заподіяння державним інтересам шкоди на суму 23,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

З вересня 2018 року по червень 2019 посадові особи лісових господарств Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу на території ДП "Жовтневий лісгосп", яка спричинила тяжкі наслідки лісовому господарству.

У разі доведення провини, посадовим особам загрожує ув'язнення терміном від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність протягом 3 років, а також штраф - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Також дивіться: Працівники заповідника на Закарпатті організували незаконну вирубку лісу: збитки становлять понад 0,5 млн грн. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143538
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский уволил лесника, наорал на бензопилу и издал указ. Лес как пилился, так и пилится. Помойму што то пошло не так.Отдельный кайф визг в комментах зелебобок,которые не понимают, как так то, и почему, и кто, и как смеет класть лысого зеле на воротник. Искренне так недоумевают Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР - Цензор.НЕТ 8004
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отак пошлеш когось лісом - а він і піде ліс шукати
і піде, і піде...
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И пойдут по этапу лесники...Хоть они и самое низшее звено в цепочке вырубки леса и получили с того меньше всех бабла за проданную древесину.Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9230
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Хіба адекватна людина зробить собі таке тату? Відповідь очевидна.

Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР - Цензор.НЕТ 9819
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Зеленский уволил лесника, наорал на бензопилу и издал указ. Лес как пилился, так и пилится. Помойму што то пошло не так.Отдельный кайф визг в комментах зелебобок,которые не понимают, как так то, и почему, и кто, и как смеет класть лысого зеле на воротник. Искренне так недоумевают Сотрудников лесхоза подозревают в организации массовой незаконной вырубки леса на 23,8 млн, - ГБР - Цензор.НЕТ 8004
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Да, да, дуже дякую. Дуже дякую, збазибо за беседу.
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Зеленскому нужно по всей Украине назначить проверку лесных угодий, парков и заповедников и посадить тех кто вырубал леса и тех, кто им разрешал это делать хотя бы в последние 5 лет. Особенно много леса погибло при Порошенке и Гройсмане, значит они и крышевали вырубку и должны бы отвечать по закону. Да что-то мне не верится,что Зеля накажет главных виновных,он больше по словоблудству.
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ПЗДЦ! Трубадур развел деятельность. кому не понятно, что государство существует на тотальных вырубках, приписках, завышениях и манипуляциях. начинай от ЖЭКа, заканчивай ОПай, СБУ, ДБР.... подходи к любому частному даму, цена которого 200$. человек должен был заплатить 60$ налогов. где? никто не будет работать за 1000$ в месяц.
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а ти вже всрався? Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 8930 закон пронезаконне збагаченні на підході Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 6820
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кто сам себе ставит Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 6729 и тот сам у себя сосет. ласкай себя сильней, петушок.
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ключевые слова - в случае доказательства вины..., с этим как раз у нас большие проблемы..., а леса уже не вернуть..., придут другие, жадные и беспринципные и которых невозможно наказать - и все - была Украина лесная, станет степная...
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отак пошлеш когось лісом - а він і піде ліс шукати
і піде, і піде...
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Октябрьский лесхоз-ближайший к городу.А что твортися по всей области с лесами,особенно дубовыми-в мозг не укладывается.За поколение дуб напрочь исчез.И его не садят- очень трудно растёт,веками.Дуб надо садить подросшим ,или тщательно ухаживать,за посадками из желудей,ибо дуб глубоко пускает корни,если семенами и растёт быстрей,но нужен тщательный уход,чтобы не было выпада растений.
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И пойдут по этапу лесники...Хоть они и самое низшее звено в цепочке вырубки леса и получили с того меньше всех бабла за проданную древесину.Співробітників лісгоспу підозрюють в організації масової незаконної вирубки лісу на 23,8 млн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9230
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Куда смотрит преЗЕдент? Почему он не увольняет продажных лесников?
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