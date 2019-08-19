 Торговця зброєю і боєприпасами, який збував "товар" місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець районного центру зберігав у власному помешканні та реалізовував зброю і боєприпаси. Замовляли "товар", зокрема, представники кримінальних кіл регіону.
Співробітники СБ України задокументували реалізацію зловмисником пістолета "ТТ" з десятьма набоями калібру 7,62 мм. Затримали фігуранта провадження на вулиці районного центру під час продажу пістолета "Unique" з чотирма набоями до нього за 13 тисяч гривень.
У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили чотири одиниці мисливської зброї та револьвер "Наган-С" з ознаками переробки під бойовий, а також боєприпаси різного калібру. Крім того виявлено та вилучено майже 60 тисяч доларів США, 14 тисяч євро та 100 тисяч гривень.
Після проведення обшуків фігуранта затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вилучені зразки зброї передано на експертизу.
Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.
Экспонат для музея .
Плюс ещё то шо "потерялося" при обыске.
На фронте кое где Максимы 1914 года воюют - и норм.
Но , за прошедший век , человечество , видимо , здорово поглупело и деградировало , и мы ещё (уже ???) не доросли для владения подобной игрушкой .
Бог даровал человеку право выбора , но власти очень умело и незаметно сузили это право до обязанностей гражданина .
А чем я , собственно , обязан этим властям ?