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Все про:Вінницька область (368) зброя (1381) Нацполіція (8059) СБУ (4640)

 Торговця зброєю і боєприпасами, який збував "товар" місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України в ході боротьби з незаконним обігом зброї блокували у Вінницькій області збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець районного центру зберігав у власному помешканні та реалізовував зброю і боєприпаси. Замовляли "товар", зокрема, представники кримінальних кіл регіону.

Співробітники СБ України задокументували реалізацію зловмисником пістолета "ТТ" з десятьма набоями калібру 7,62 мм. Затримали фігуранта провадження на вулиці районного центру під час продажу пістолета "Unique" з чотирма набоями до нього за 13 тисяч гривень.

Торговця зброєю і боєприпасами, який збував товар місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ 01

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили чотири одиниці мисливської зброї та револьвер "Наган-С" з ознаками переробки під бойовий, а також боєприпаси різного калібру. Крім того виявлено та вилучено майже 60 тисяч доларів США, 14 тисяч євро та 100 тисяч гривень.

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Торговця зброєю і боєприпасами, який збував товар місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ 02

Після проведення обшуків фігуранта затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучені зразки зброї передано на експертизу.

Торговця зброєю і боєприпасами, який збував товар місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ 03

Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.

Торговця зброєю і боєприпасами, який збував товар місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143536
 
 
 Топ коментарі
 
Бидло дня - дружина Нетаньяху
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На фото интерестный раритет начала прошлого века .
Экспонат для музея .
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масштаби торгівлі вражають Торговця зброєю і боєприпасами, який збував "товар" місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4029 Торговця зброєю і боєприпасами, який збував "товар" місцевому криміналітету, затримано на Вінниччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4029
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там муж "каблук". Эта Сара делает что хочет, новости достаточно почитать. Постоянные скандалы с коррупцией и слугами.
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На фото интерестный раритет начала прошлого века .
Экспонат для музея .
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25 калибр, и год выпуска де-то такой же.
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Ну, если пишут шо 60К зелени изъяли - то непоганий в нього гешефт.
Плюс ещё то шо "потерялося" при обыске.
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А шо ему сделается, если нормально хранилось - ему и 100 лет нету.
На фронте кое где Максимы 1914 года воюют - и норм.
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Что интерестно , такой пистоль тогда продавался всем желающим , без ограничений .
Но , за прошедший век , человечество , видимо , здорово поглупело и деградировало , и мы ещё (уже ???) не доросли для владения подобной игрушкой .
Бог даровал человеку право выбора , но власти очень умело и незаметно сузили это право до обязанностей гражданина .
А чем я , собственно , обязан этим властям ?
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