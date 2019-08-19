 Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своєму каналі в Youtube.
"Усе має свій початок і свій кінець. Я завжди ставився до посади як до інструменту досягнення своєї мети, навіть не мети, а мрії - відродження українського кіно... Моя місія на посту глави Державного агентства України з питань кіно завершена", - заявив Іллєнко.
Як зазначає Глава Держкіно, сьогодні він написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням.
"Це дозволить уже, очевидно, новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника галузі", - сказав Іллєнко.
"Ми з вами пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії в 2014-му році до найкращих показників розвитку галузі за весь період незалежності сьогодні, я пишаюся результатами нашої спільної роботи... У сьогоднішній Україні керівна посада на держслужбі це швидше прокляття, ніж винагорода. Дедалі менше людей хоче йти сюди працювати, тому своєму наступнику я хочу побажати мудрості, сподіваюся ви збережете всі наші досягнення і продовжите розпочате", - підсумував глава Держкіно.
Нагадаємо, Пилип Іллєнко очолював Державне агентство з питань кіно України із 6 серпня 2014 року.
Вот суботу ездил на Запорожсскую сеч. Так там идут съемки нового фильма
Кількість завжди переходить у якість. Треба знімати та знімати, щоб набивали руку, щоб було де випробовувати нових режисерів та акторів, тоді поступово появиться якісна еліта.
Но Ильенко молодец, не ждет пока зе припрется угрожать к нему, срываясь на фальцет, а сам уходит
есть у меня приятель . большой любитель смотреть на телефоне фильмы про войну . вот он за неимением наших смотрит москальские . фу гадость
А как все хорошо начиналось.
Ну і на менш престижних кінофестивалях інші фільми нагороди брали.
Недостатньо???
Та інші малоросійські стрічки зняті спільно з росєянами.
Тащить барыжную свинью с болота?
"Если же взглянуть на финансовую отчетность компаний Зеленского в базе данных YouControl, то можно увидеть, что налог на прибыль в госказну им платить практически не с чего. Весь развлекательный бизнес Зеленского разбит на десять юрлиц, каждое из которых за прошлый год задекларировало либо незначительный убыток, либо небольшую прибыль. К примеру, ООО Студия Квартал 95 отчиталось об убытке в 130 тыс. грн, ООО Квартал-Концерт - о прибыли в 860 тыс. грн, ООО Квартал-ТВ ушло в минус на 3,7 млн грн. Общий годовой финансовый результат этого "холдинга" - убыток на уровне 3,2 млн грн.
Грамотно, Зе даже налогов Украине не платит, концы с концами не сведёт. Едва наскреб на виллу 5-комнатную в Италии в суперэлитном курорте"
Тащить барыжную свинью с болота?
Такое оскорбление было оставлено в его Telegram. Реакция последовала после интервью этому изданию главы президентской политсилы Дмитрия Разумкова, в котором из уст журналистки прозвучал вопрос:
"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирущий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?"
преЗЕдент Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Максима Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат Сергій Висоцький.
"Мені важко оцінювати поведінку Максима Бужанського, як політика. Тому що це поведінка якогось підзаборного жлоба, який не гідний звання публічного політика, в принципі, і звання людської істоти…", - сказав Висоцький.
Він наголосив, що така людина не гідна бути частиною українського парламенту, а Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.
"Це ганьба, якщо ця людина буде в українському парламенті. Це ганьба і Зеленського, і народу, і всього українського суспільства", - додав Висоцький.
https://prm.ua/taka-lyudina-ne-gidna-buti-chastinoyu-************-parlamentu-visotskiy-pro-obrazi-buzhanskogo-na-adresu-zhurnalistki/
Популярный блогер и народный депутат Сергей Высоцкий в своем блоге пишет о том, что очень интересно наблюдать, как президент Владимир Зеленский и другие соавторы антидепутатского флешмоба «Ідітьусраку», который начался после хамства нардепа Барны в отношении журналиста, уже сутки думают, как же отреагировать на скагадальный инцидент с участием своего коллеги Максима Бужанского.
«Люди, которые сегодня при власти не могут достать из своих темных мест языки после отвратительных заявлений «слуги народа» Максима Бужанского», - написал нардеп. Он добавляет, самое интересное, что журналисты патриотического канала «1+1» также на протест не спешат, забыв о журналистской солидарности.
Читайте также - политолог Виктор Таран напомнил, как 13 лет в похожий случай попала Партия регионов. Тогда понадобилось пару дней давления общественности и журналистского цеха, чтобы охамевших политиков поставить на своей место. В новой ситуации журналистская общественность бездействует, никак не реагируя на оскорбление своей коллеги.
Избранный депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский вступился за своего однопартийца, одиозного блогера Максима Бужанского, назвавшего «тупой овцой» журналистку. Как пишет replyua.net, свою точку зрения Дубинский представил в Telegram-канале. «Исходя из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте только 3 серьезных депутата. Макс, я и Разумков. На счет других вспоминают только в связи с нами», - написал он. Далее Дубинский выразил сожаление в связи с тем, что в депутаты не пошел Андрей Портнов, «был бы Four of Kind», - добавил он.
От мені цікаво завжди було як ті США без госкіно живуть і кіно знімають? Напевно тяжко їм без такого потужного регулятора. Це ад, ці пилипики які транжирять наші гроші на усіляке гівно.
Пилипок, буде аудит - потім сядешь. У гречку хріна сховаєшься. Кіно-діяч, мля. Був батько як батько а сини просруни. Тьху на вас потвори.