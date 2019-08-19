 Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своєму каналі в Youtube.

"Усе має свій початок і свій кінець. Я завжди ставився до посади як до інструменту досягнення своєї мети, навіть не мети, а мрії - відродження українського кіно... Моя місія на посту глави Державного агентства України з питань кіно завершена", - заявив Іллєнко.

Як зазначає Глава Держкіно, сьогодні він написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням.

"Це дозволить уже, очевидно, новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника галузі", - сказав Іллєнко.

"Ми з вами пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії в 2014-му році до найкращих показників розвитку галузі за весь період незалежності сьогодні, я пишаюся результатами нашої спільної роботи... У сьогоднішній Україні керівна посада на держслужбі це швидше прокляття, ніж винагорода. Дедалі менше людей хоче йти сюди працювати, тому своєму наступнику я хочу побажати мудрості, сподіваюся ви збережете всі наші досягнення і продовжите розпочате", - підсумував глава Держкіно.

Нагадаємо, Пилип Іллєнко очолював Державне агентство з питань кіно України із 6 серпня 2014 року.

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