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 Політика України
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 Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс". ВIДЕО

Глава Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своєму каналі в Youtube.

"Усе має свій початок і свій кінець. Я завжди ставився до посади як до інструменту досягнення своєї мети, навіть не мети, а мрії - відродження українського кіно... Моя місія на посту глави Державного агентства України з питань кіно завершена", - заявив Іллєнко.

Як зазначає Глава Держкіно, сьогодні він написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням.

"Це дозволить уже, очевидно, новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника галузі", - сказав Іллєнко.

"Ми з вами пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії в 2014-му році до найкращих показників розвитку галузі за весь період незалежності сьогодні, я пишаюся результатами нашої спільної роботи... У сьогоднішній Україні керівна посада на держслужбі це швидше прокляття, ніж винагорода. Дедалі менше людей хоче йти сюди працювати, тому своєму наступнику я хочу побажати мудрості, сподіваюся ви збережете всі наші досягнення і продовжите розпочате", - підсумував глава Держкіно.

Нагадаємо, Пилип Іллєнко очолював Державне агентство з питань кіно України із 6 серпня 2014 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143535
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь вместо киборгов будут сваты , зебилы радуйтесь
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Один из немногих, за кого не стыдно. Кино действительно поднялось. Теперь нужен человек, который еще и создаст рынок, чтобы кино зарабатывало и окупалось.
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Свати, то ще не дно... Там перспективи куди глибші, блін.
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Теперь вместо киборгов будут сваты , зебилы радуйтесь
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Свати, то ще не дно... Там перспективи куди глибші, блін.
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Бачили ми як кіборг наші гроші порохояніні роздавав.Патріоти псуються у державного корита.
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то ты просто в кинотеатр не ходишь
Вот суботу ездил на Запорожсскую сеч. Так там идут съемки нового фильма Глава Госкино Ильенко написал заявление об увольнении: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс" - Цензор.НЕТ 2480
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Сліпому неможливо показати, а глухому розказати.
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Ну и сколько снимается фильмов в год?
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Минулого року знімали більше 30 фільмів. Якщо порівняти з 2013, то ріст на порядки і в кількості і в якості.
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ПЗДЦ. смешная дискуссия с ЗЕбилом, который весь день мастурбирует, в перерывах на отдых срет на цензоре, а вечером берет у родителей с пенсии 30 гр и заливается пивом из пластика. откуда ему знать как живет страна.
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Один из немногих, за кого не стыдно. Кино действительно поднялось. Теперь нужен человек, который еще и создаст рынок, чтобы кино зарабатывало и окупалось.
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А пыд цим гаслом просто знищать українське кыно. Будуть клепати кацапське мило.
Кількість завжди переходить у якість. Треба знімати та знімати, щоб набивали руку, щоб було де випробовувати нових режисерів та акторів, тоді поступово появиться якісна еліта.
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Сказки митяя, сваты, и остальные кацапские шедевры уже на тв экранах Украины
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Больше заниматься нечем в воюющей стране, как делать кино.
Но Ильенко молодец, не ждет пока зе припрется угрожать к нему, срываясь на фальцет, а сам уходит
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вот как раз в воюющей стране и нужно делать кино . но не все подряд . те же " Киборги " с удовольствием посмотрел . вот жду " Захар Беркут "

есть у меня приятель . большой любитель смотреть на телефоне фильмы про войну . вот он за неимением наших смотрит москальские . фу гадость
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Без денег нет кина. Шедевр можно сделать и недорого. Но не там, где талант губит окружающая безнадега.
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гомосек ватник по природе бодаев достойная кандидатура провереная временем
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Украинский кинематограф переживает ренесанс, только за прошлый год вышло столько украинского кино, сколько не было за 25 лет независимости. Упор был на патриотическое кино...был.
А как все хорошо начиналось. Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс" - Цензор.НЕТ 118
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Фільм Донбас торік отримав приз Канського кінофестивалю! Перед тим в Каннах нагороду отримав фільм Плем'я Слабошпицького...

Ну і на менш престижних кінофестивалях інші фільми нагороди брали.
Недостатньо???
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то не нагороды, а подачки Украине за то,что у нас война,а они грамоты дают да озабоченность.Кино в Украине нет! А бюджеты пилят каждый год.
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Ну да, куди їм до сватів... Ах да, забув, у спам, падлюка запорєбрікова!
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не подгорай вышиватник меньшой брат ватника.
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Зелі треба людина, яка промотуватиме його сватів.
Та інші малоросійські стрічки зняті спільно з росєянами.
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Стрічка вийшла в прокат у десятках країн та була представлена на понад 100 кінофестивалях світу, де отримала понад 40 нагород, серед яких Європейський кіноприз і три призи Каннського кінофестивалю.Стрічка «Плем'я» отримала майже універсально-позитивні відгуки з боку іноземних кінокритиків. На веб-сайті Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 88 % за підсумком 109 рецензій критиків із середнім балом 7,6. У 2010 році Слабошпицький зняв короткометражний фільм «Глухота» про один день із життя глухих, який був номінований на Берлінському міжнародному кінофестивалі як найкращий короткометражний фільм[10]. Після його фестивального успіху у жовтні того ж року він отримав грошовий грант від Фонду Хуберта Белса Роттердамського міжнародного кінофестивалю на розробку повнометражного фільму, і після цього почав працювати над його сценарієм[11]. Коментуючи вихід короткометражки "Глухота", я якої за словами режисера "в деякому сенсі, виросло "Плем'я", він зізнався що більшість кіноідей режисера прийшли до нього дуже давно, включно з ідеєю зняти фільм про глухих яка з'явилася у нього ще коли йому було 25 років.
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Распилил бюджет между своими и свалил.
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Тяжела работа у порохобота,
Тащить барыжную свинью с болота?
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Придурок, він свободівець! Цього може незнати лише той, хто з-за порєбріка пише...
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Как мы видим "свобода" - ФСБэшные шестерки, не плохо делятся с порошенковским ворьем.
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схоже, що запоребриковий, якщо це чмо не вбачає різниці між Порошенком і рижемразєвським тягнисраком.
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Когда они делят бабло им плевать кто какого цвета.Тебе дураку патриотизм,себе любимому бабло.
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Здав індустрію на поталу шефірам та їх кацапському милу
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Распилил бюджет среди порошенковских холуев и свалил.
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Факти є, чи , як зазвичай, зебільні фікальні випорожнення?
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Конечно есть,зайди к ним на сайт и посмотри кому они денег дали.Все просто.
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Ну, і де ж там зрада, в відсутністі фінансування "студія 95 квартал"?
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"студія 95 квартал" не нуждается в гос.финансировании у них достаточно продаваемый продукт,чего не скажешь про те фильмы на которые были выделены деньги из гос.бюджета.Не один из них и близко не отбил в прокате то,что на них потрачено из наших налогов.
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Яка самодостатність? Вони бідні, як церковні миші.
"Если же взглянуть на финансовую отчетность компаний Зеленского в базе данных YouControl, то можно увидеть, что налог на прибыль в госказну им платить практически не с чего. Весь развлекательный бизнес Зеленского разбит на десять юрлиц, каждое из которых за прошлый год задекларировало либо незначительный убыток, либо небольшую прибыль. К примеру, ООО Студия Квартал 95 отчиталось об убытке в 130 тыс. грн, ООО Квартал-Концерт - о прибыли в 860 тыс. грн, ООО Квартал-ТВ ушло в минус на 3,7 млн грн. Общий годовой финансовый результат этого "холдинга" - убыток на уровне 3,2 млн грн.
Грамотно, Зе даже налогов Украине не платит, концы с концами не сведёт. Едва наскреб на виллу 5-комнатную в Италии в суперэлитном курорте"
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За 5 років зроблено багато, які класні фільми, наші українські.А які були ще задуми, але... Такрож дякую за робу.
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Лауреат Канського кінофестивалю Донбас, лауреат Канського кінофестивалю Плем'я, лауреат фестивалів у Клівленді і Таллінні Дике поле, Кіборги
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Ага,для нас патриотизм,а для себя бюджеты.не будьте дураком.Все эти фильмы полный ноль не один из них даже и близко не отбил деньги на них потраченные,вывод очень прост..
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Я якось більше довіряю думці жюрі Канського кінофестивалю, ніж москалю, який навіть писати грамотно не спровожний)) Що таке, москалику? У тебе страшні борошна від того, що українське кіно виграє в Каннах, а ваше кацапське сосе??
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Моя национальность тебя не должна беспокоить,ибо к делу это совсем не относится.Факт в том,что повторяю:не один из этих фильмов не собрал и близко того,что было на них потрачено,все они полностью провалились в прокате, их не смотрят граждане Украины-это говорит о том ,что они в художественном смысле полное ничто.Нужно смотреть здраво на ситуацию,а не оскорблять своего оппонента.Ваше кодло, уже давно называет всех не согласных -москалями,наркоманами,предателями,но вам, это не помогло не на президентских не на парламентских выборах.
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Ой як красиво спалився, на гугль-транслейті, досвідос)))
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Ясно, кацапчику, навіть не зрозумів на чому спалився... І де у вас в ольгіно таких тупих беруть?)))
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Так как, это относится к разграблению бюджета в гос.кино.
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Іншими словами він каже - відпустіть мене з миром,не судіть і не переслідуйте,а я готовий поділитись,десь заплатити,щось проспонсорувати,комусь лизнути...Але десь з глибини віків до нас летить істина - ворогів,злодіїв і хабарників треба добивати...
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Понятно, звільнився, щоб піти в політику. До брата піде.
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его место в тюрьме
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а ти суддя? Прокурор? Чи,хоча би юрист? Чи запоребриковий?
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Тяжела работа у порохобота,
Тащить барыжную свинью с болота?
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да. Зальотний. Цікаво, щоб побачити історію, коли вперше зелетів. Не виключено, що саме сьогодні. Не виключено, що нарветься на бан, або навіть на деактив.
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а ты чего скрываешь свой флаг с рашки пишешь?Ясно,порохоботы и кремлеботы -АДИН народ.братья по разуму.
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То да. А ви не помічали, що всі українофоби - енергетичні вампіри. Коли на них не звертаєш уваги, вони здуваються. Мене весь цей українофобський непотріб зовсім не цікавить. В нас своя культура, своя історія, свої цінності. Найбільше, що від мене вони можуть отримати, то посилання "ПНХ".
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У порохоботов своя культура, своя історія, свої цінності ? Очень интересно.
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В.І. Ленін, бесіди з Луначарским: "темен народ и безграмотен и поэтому важнейшим из искусств для нас является кино и цирк".
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А ОСЬ ЦЯ ФРАЗА НЕ З НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРУ------«вы у нас слывёте покровителем искусства, так вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино».---а от з народного----«Из всех искусств важнейшими для нас являются кино, вино и домино».----а ленін ще казав і таке-----В. Ленін у своїх директивах до В. Антонова-Овсієнка та Г. Орджонікідзе так пояснював справжню причину такої уваги до сусідньої держави України--: «Заради бога, вживайте найенергійніші і революційні заходи для посилки хліба, хліба, хліба!!! Інакше Пітер може околіти. Особливо поїзди і загони. Збір і зсипка. Супроводжувати поїзди. Повідомляти щоденно. Заради бога!»---а от і його подільник ------Троцький висловлював надію: «Готуючись до третього походу на Україну, Совєт Народних Комісарів сильно сподівається, що Ви не осоромите землі руської. Для полегшення ж Вам Вашої праці я вважаю своїм обов'язком товариським подати такі вказівки. Ні для кого не секрет, що не Денікін примусив нас залишити землі України, але величезне повстання, яке підняло проти нас сите українське селянство. Комуни, чрезвичайку, продовольчі загони і комісарів-євреїв зненавидів український селянин до глибини душі. В нім прокинувся приспаний сотні літ дух запорожців і гайдамаків. Цей страшний дух, який кипить і бушує, як сам Дніпро на своїх порогах, велить українцям творити чудеса завзяття. Тільки безмежна довірливість і уступчивість кожний раз нівечили задоволення українців»
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Дякую за детальну трактовку. Ще з часів В.І. Леніна і до сьогодні Україна залишається під щільним впливом росії. Тепер Разумков отримав всю владу для впроваджувати в Україні антиукраїнської інформаційної політики. Справжні українці, патріоти витісняються і заміщуються особами типу Портнових, Шефірів, Шаріїв, Монтян... Відбувається прокремлівський реванш.
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Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Макс Бужанскийназвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".
Такое оскорбление было оставлено в его Telegram. Реакция последовала после интервью этому изданию главы президентской политсилы Дмитрия Разумкова, в котором из уст журналистки прозвучал вопрос:
"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирущий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?"
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Така людина не гідна бути частиною українського парламенту - Висоцький про образи Бужанського на адресу журналістки
преЗЕдент Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Максима Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат Сергій Висоцький.
"Мені важко оцінювати поведінку Максима Бужанського, як політика. Тому що це поведінка якогось підзаборного жлоба, який не гідний звання публічного політика, в принципі, і звання людської істоти…", - сказав Висоцький.
Він наголосив, що така людина не гідна бути частиною українського парламенту, а Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.
"Це ганьба, якщо ця людина буде в українському парламенті. Це ганьба і Зеленського, і народу, і всього українського суспільства", - додав Висоцький.

https://prm.ua/taka-lyudina-ne-gidna-buti-chastinoyu-************-parlamentu-visotskiy-pro-obrazi-buzhanskogo-na-adresu-zhurnalistki/
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Нардеп: уже забыли флешмоб «Ідітьу сраку», сутки прошли, а от Зеленского по Бужанскому нет и слова
Популярный блогер и народный депутат Сергей Высоцкий в своем блоге пишет о том, что очень интересно наблюдать, как президент Владимир Зеленский и другие соавторы антидепутатского флешмоба «Ідітьусраку», который начался после хамства нардепа Барны в отношении журналиста, уже сутки думают, как же отреагировать на скагадальный инцидент с участием своего коллеги Максима Бужанского.

«Люди, которые сегодня при власти не могут достать из своих темных мест языки после отвратительных заявлений «слуги народа» Максима Бужанского», - написал нардеп. Он добавляет, самое интересное, что журналисты патриотического канала «1+1» также на протест не спешат, забыв о журналистской солидарности.

Читайте также - политолог Виктор Таран напомнил, как 13 лет в похожий случай попала Партия регионов. Тогда понадобилось пару дней давления общественности и журналистского цеха, чтобы охамевших политиков поставить на своей место. В новой ситуации журналистская общественность бездействует, никак не реагируя на оскорбление своей коллеги.
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Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть", - На днях Бужанский отфейсбучил: «В некоторых городах, в том числе и моём родном, первого января намечается марш. В честь д.р. г. Б. Назовём это так. Подумываю, не походить ли мне в этот день с нашитой на одежду желтой звездой. ----А можливо він ще походить з жовтою зіркою коли ми будемо згадувати про Голодомор.Щоб ми ніколи не забували про тих,хто був його ініціатором та виконавцями------Троцький висловлював надію: «Готуючись до третього походу на Україну, Совєт Народних Комісарів сильно сподівається, що Ви не осоромите землі руської. Для полегшення ж Вам Вашої праці я вважаю своїм обов'язком товариським подати такі вказівки. Ні для кого не секрет, що не Денікін примусив нас залишити землі України, але величезне повстання, яке підняло проти нас сите українське селянство. Комуни, чрезвичайку, продовольчі загони і комісарів-євреїв зненавидів український селянин до глибини душі. В нім прокинувся приспаний сотні літ дух запорожців і гайдамаків. Цей страшний дух, який кипить і бушує, як сам Дніпро на своїх порогах, велить українцям творити чудеса завзяття. Тільки безмежна довірливість і уступчивість кожний раз нівечили задоволення українців»
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«Бандерологи, трепещите»: Дубинский яро поддержал обозвавшего журналистку Бужанского
Избранный депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский вступился за своего однопартийца, одиозного блогера Максима Бужанского, назвавшего «тупой овцой» журналистку. Как пишет replyua.net, свою точку зрения Дубинский представил в Telegram-канале. «Исходя из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте только 3 серьезных депутата. Макс, я и Разумков. На счет других вспоминают только в связи с нами», - написал он. Далее Дубинский выразил сожаление в связи с тем, что в депутаты не пошел Андрей Портнов, «был бы Four of Kind», - добавил он.
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Так это что получается? Янина больше не получит бюджетных миллионов? Во дела)))
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Янина всё получила. Ждите во всех киноэкранах страны! Я думаю "Улицы Филадльфии" и "Достучаться до небес" будут унылым говном по сравнению с шедевром этой потаскухи.
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Піднажерся на держпосаді трохи, досяг цілі! Українське кіно пурнуло у таку далеку даль, що не кожний горобець долетить до тих глибин) Так ми добре бачили як воно роздавало з "группой товаріщей" бабло "на українське кіно". Паскудна морда....
От мені цікаво завжди було як ті США без госкіно живуть і кіно знімають? Напевно тяжко їм без такого потужного регулятора. Це ад, ці пилипики які транжирять наші гроші на усіляке гівно.
Пилипок, буде аудит - потім сядешь. У гречку хріна сховаєшься. Кіно-діяч, мля. Був батько як батько а сини просруни. Тьху на вас потвори. Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс" - Цензор.НЕТ 2819
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его сажать надо, а не давать уволиться. посмотрите сколько гос денег было выделено на фильмы, и сколько потом эти фильмы отбили в прокате. там сотни миллионов убытков. а все потому, что бабло выделялось бездарным братьям, кумовьям, кентам и прочей шалупони "по блату".
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