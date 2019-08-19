 Переговори Зеленського і Нетаньяху розпочалися в Києві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Близько 10:30 біля Маріїнського палацу в Києві розпочалася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Після офіційної церемонії Зеленський і Нетаньяху пішли в Маріїнський палац для переговорів.
а приїхав Біня.
Так цікаво ми живемо
в рідній Україні!
Остатки на Едином гос счете танут как мороженое на солнце...
ЗЕбоба))) это до сих пор ПЕПа гадит великому солнцеликому ЗЕ?
или может шекели текут в карман его хозяина?)))
Если собрался передергивать...иди в туалет!
Зебеня просто окацапленый, немного порхатый, метушной и туповатый малорос.
А ежели родят не мышонка, не лягушку, а неведому звЯрушку? Шта, тагда таки тоже?
Еврей наркоман...это нонсенс!)))
Вырождение в открытом виде...
Какая нах... синагога?)))
Этого поца на 3 км к торе не подпустят...шо б она потом воняла коксом?))))
Первый за 20 лет визит главы израильского правительства в Киев начался со скандала, устроенного Сарой Нетаниягу в самолете, и продолжился сразу после приземления в столице Украины.
Согласно сообщениям СМИ, супруга премьер-министра была рассержена тем, что командир экипажа не поприветствовал ее должным образом, и попыталась войти в кабину пилота, однако была остановлена телохранителями.
В связи с этим канцелярия главы правительства опубликовало заявления, что сообщения СМИ являются "тенденциозными и искаженными", а также "еще одной попыткой отвлечь внимание от важного визита премьер-министра".
Однако на этом скандалы, связанные с поведением Сары Нетаниягу, не закончились. Согласно украинской традиции, во время встречи в Киеве чете Нетаниягу поднесли хлеб с солью. Премьер-министр попробовал хлеб, назвав его "украинской халой", и отломил еще кусочек для супруги, которая бросила хлеб на землю.
І зустріч ізраїльтян в Києві була теплою.
Хтось(Рашка?) намагається посварити Ізраїль і Україну.
---таки шо?
--ну.и таки шо?
В Україні лиш Козьмук один їх корекно розумів .
Когда супруги Нетанияху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на землю.
Отношение евреев к украинцам как есть!
https://storage2.censor.net/video/3/190819_net.mp4
Хорошо еще что не растоптала!
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Размещено: 19.08.2019
Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: vesty.co.il
Девушки и парни в традиционных украинских нарядах встретили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с его супругой в киевском аэропорту.
Соответствующее видео появилось на странице в Facebook израильского журналиста Дмитрия Дубова.
Украинцы приветствовали чету Нетаньяху с хлебом-солью - караваем, который вынесли на вышитом рушнике.
Премьер Израиля уже знаком с украинскими традициями. Он отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре. Она бросила его на землю. https://newsone.ua/news/politics/zhena-netanjakhu-brosila-na-zemlju-khleb-sol-vo-vremja-privetstvija-v-ukraine-video.html
Да ЗЕбоби?
https://youtu.be/BWuUN5-IvPk
То як можна було просрати те, чого ніколи не мали?
Що стосується ділити - воно їм не треба.
Эту проблему авторы выставки, как и положено, решили гениально: когда первооткрыватель этнический украинец - написано, что украинец, а когда, примером, еврей или русский - национальность не пишут, а пишут, что родом из Украины.
Есть сложные случаи, например, американский ученый Георгий Кистяковский. У него папа - украинец, а мама - Беренштам.
Из материалов выставки можно узнать, что Paypal и Whatsapp - подарок миру от Украины. Украина подарила стрептомицин, Нобелевских лауреатов Зельмана Ваксмана и Герша Мотловича Шарпака.
Наша страна одарила человечество атомными ледоходами и подводными лодками, первым электрическим трамваем, первым спутником и человеком в космосе, водородной бомбой, генетическим кодом и вертолетами.
Кроме того, Украина даровала миру пятнистый камуфляж Шулима Баранова, транзисторы и конденсаторы Юлия Лилиенфельда, правило Эрвина Чаргаффа, первую реплантацию руки Иона Дегена, новые дирижабли Игоря Пастернака и многое другое.