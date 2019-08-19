 Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Близько 10:30 біля Маріїнського палацу в Києві розпочалася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

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Після офіційної церемонії Зеленський і Нетаньяху пішли в Маріїнський палац для переговорів.