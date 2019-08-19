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 Політика України
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Все про:візит (674) Зеленський (2420) Нетаньяху (43)

 Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві. ВIДЕО

У Києві розпочалися переговори президента України і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Близько 10:30 біля Маріїнського палацу в Києві розпочалася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну. ВIДЕО

Після офіційної церемонії Зеленський і Нетаньяху пішли в Маріїнський палац для переговорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143532
 
 
 Топ коментарі
 
Ану, мародерські тролі Порошенка! Хто сьогодні ще Україну не обсирав?! Вперед!!!
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Зе не ортодоксальний єврей. Він знає лише російську мову.
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Он галахический еврей и вы считаете что он не имеет отношение к хабад любавичи Коломойского ?
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кожного разу, коли ви пишете коментар на йєзикє, десь в кремлі тихо радійє *****
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Припхався свій до свого по своє. Мабуть Бєня наобіцяв золоті гори.
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То виходить ми тепер колонія Ізраїлю ? Переговоры Нетаньяху и Зеленского начались в Киеве - Цензор.НЕТ 3471
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Слава зебілам.
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Договарятся к тому что зебил засудит бандеровцев и к отмене лозунга слава Украине для армии и признают этот ложунг экстримистским и станут за него штрафовать ¿
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Дагаваряца што таких идиотов как ты будут отлавливать и стерилизовать чтобы не размножались...
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может Нетаньяху объяснит Вовочке ( как еврей еврею ) как нужно вести себя когда имеешь общую границу с неадекватным соседом
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А как это вообще возможно зебилу обьяснить если он считает россия братской страной¿
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да хер его знает . он мужик не глупый . можно зайти издалека . в конце концов и евреи и арабы народы родственные . свое происхождение ведут от Авраама . и это не мешает им уже многие годы увлеченно воевать друг с другом Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві - Цензор.НЕТ 4842
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Им-А-Шем ло йивней байис Шав амлу Бойнав-Бой
Им-А-Шем ло йишмор йир Шав шокед шоймер
Ине,ине ло ялум ло ялум,ве ло ишам ло ялум,ве ло ишам Шоймер Исроэль
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Ану, мародерські тролі Порошенка! Хто сьогодні ще Україну не обсирав?! Вперед!!!
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Вовік досі ще жодної помилки не зробив і Україну гідно представляє на зонві. Але продажні, мародерські тролі поливають його і Україну разом з ним брехливим брудом.
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Нам еще далеко к вам малоросы. Вы это сделали своим выбором приздента
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Вашу кацапську язику не розумію, росіянин саша
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Та ти й Українську видно не розумієш, шкрябаєш зеленською мовою.
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какие переговоры? это не переговоры - это наставления и домашнее задание
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Не садитесь играть за стол с шулерами, не договаривайтесь с врагом, не пытайтесь торговать с евреями. Чую не спроста главный еврей приехал. Скорее всего выбивать какие то привилегии для своего народа. Не думаете же что он что то для Украины решил сделать хорошее?
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Мелодія гімну Ізраїля, виявляється, дуже гармонійна... Якось раніше ніколи й не чув.
Добре було б, якби переговори дали швидкі практичні результати, насамперед у сфері армії і безпеки, бо тут Ізраїль поза конкуренцією.
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никого не настораживает, что миллионы украинцев бегут из страны, зато иудеи съезжаются в Украину?
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Сидит Нетаньяху, на переговорах, и думает - "Правильно говорят - количество гениев и идиотов, в каждой нации - стабильно.... Очередного идиота еврейской нации я вижу перед собой...".
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Про справжню мету приїзду Нета Нья Ху ми дізнаємося дуже скоро. Щоправда деякі речі стануть відомими дещо пізніше , коли судитимуть Вофку Сцикуна за зраду національних інтересів України та розкрадання державного майнав особливо великих розмірах. А покищо високий гість може насолоджуватися сольною грою ********* шута фуєм на роялі та його масними анекдотами про Рабіновіча та "слуг урода"
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Кореш Трампа и путина будет нашего наставлять на путь истинный, чтобы не заблудился, а приз - "сладкая конфета" (визит к Трампу в Вашингтон).
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Дай Бог, Договорятся.Слово Нетаньяху имеет вес в США.Хочется в сегодняшний Спас пожелать удачи обеим государствам,особенно в борьбе с извечными врагами.
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Надіємося, що преЗЕдент хоч тут не опозориться
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Тобто? Де новий президент вже робив щось не так?
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Нетаньяху будет уговаривать Зеленского и Гройсмана перестать заниматься антисемитизмом. Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві - Цензор.НЕТ 9693
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По словам Нетаньяху он приехал обсудить пенсии гражданам Израиля от Украины ( я так догадываюсь что израилитяне в Украину не переселяются), так что односторонняя выгода, и финансовые потери для Украины. Ну и еще свободный рынок, ну тут может что то и выгорит. Каждому важны свои интересы и это понятно. Но Израиль ( как скажем и Турция, Германия и т. д.) на столько завязаны с Рф, что какие либо "интересы" Украины это пункт второй сотни в их соображениях. Как и поездка Зе в Турцию , так и визит Нетаньяху в Киев это так ознакомительный ничего не решающий. Хотя для Зеленского это конечно "бонус" , встречи с маститыми и матерыми политиками. Но больше для утверждения собственного эго. Но куда денешься, такова нынче ситуация, и таково положение вещей. Встречаться конечно нужно, говорить тоже. Но толку от этого все равно "0" ( озабоченность, понимающие кивание головами и пожимание плечами, сочувственные слова и похлопование по плечу.)
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