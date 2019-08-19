 Переговори Нетаньяху і Зеленського розпочалися в Києві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Близько 10:30 біля Маріїнського палацу в Києві розпочалася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Після офіційної церемонії Зеленський і Нетаньяху пішли в Маріїнський палац для переговорів.
Может салом?
Им-А-Шем ло йишмор йир Шав шокед шоймер
Ине,ине ло ялум ло ялум,ве ло ишам ло ялум,ве ло ишам Шоймер Исроэль
Добре було б, якби переговори дали швидкі практичні результати, насамперед у сфері армії і безпеки, бо тут Ізраїль поза конкуренцією.