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 Політика України
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Все про:посольство (310) США (5285)

 Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США

США з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги закликали Росію негайно припинити агресію на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві в Facebook.

"У Всесвітній день гуманітарної допомоги наші думки звернені до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, серед іншого на Донбасі і в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, Всесвітній день гуманітарної допомоги заснований Генеральною асамблеєю ООН в 2008 році.

Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143531
 
 
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ой! порохоботики! посольство США тоже просит пуйла чтоб повлиял на орков! посольство США-зебилы!! да?
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ага.. тільки твій бєня разом з зебєнєю вважають все це "грАжданскАй вайной".
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Не отмазывай Зеленого Блазня. Ему это не поможет.
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Must end its aggression immediately
Де тут прохання ?
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порохобыдлая привычка - вырезать одно словосочетание из целой фразы чтоб перекрутить
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нічого я не вирізала.
а процитувала оригінал.
там немає ЖОДНОГО слова про прохання.
Зебіли як завжди брешуть.
Дивись, що порадив Волкер українським павичам. Там спеціально для таких як ти з перекладом.
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1162482302154395648
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брысь в будку! по ссылкам челом бьющих дегенератов не хожу.
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щойно зрозуміла, що спілкувалась з Шаріковим Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США - Цензор.НЕТ 4669
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Опять перекручиваешь!
Ясно сказано - Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию.

Так что посольство - порохоботы.
А не зебилы. Которые просят повлиять на какую то сторону, то ли Луны, то ли Земли (в общем хто зна на кого).
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для кацапни оунли...изучал свой рускавый в школе?

Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3143531
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хочется выразить глубокую озабоченность по этому поводу
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"А кіт ковбаску наминає, не наче й не до нього річ"..
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тю... а кАломойський важає те "гражданским конфликтом"..
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після того, як українці майже не харкнули йому в жидовську харю, після його заяви про "гражданский конфликт". То довелось "згадати", звісно.
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Но вы же знаете,что кремль не перестанет. Если вы не захотите. Сильно.
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А от тепер, подивимося на реакцію "Блазня", на пропозицію США, продать ще одну партію "Джавелінів"... Відмовляться - "все ясно"... Погодяться - треба слідкувать, щоб один з них, на Росію, не "шухнув"... (хоча, судячи по останніх "рукожопостях", вони і крадене, відтворить, не здатні... "Хахляцьких мізків", не вистачає...).
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УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ВІДВЕЗЛИ ДО ПОЛЬЩІ !

СУСПІЛЬСТВО

Діти загиблих героїв АТО відпочивають у Польщі
Сьогодні о 09:51•Українське право

Уже вшосте військова прокуратура Західного регіону України разом із Ротарі Інтернешнл - Ротарі Клубами України та Польщі - організували поїздку на відпочинок, реабілітацію та оздоровлення дітей загиблих учасників АТО. У місті Закопане, що у Польщі, цього року оздоровляться 17 дітей з різних куточків України: Полтави, Білої Церкви, Львівщини, Київщини, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Одеси, повідомила «Українському праву» прес-секретар військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. «Діти у період з 15 серпня по 28 серпня 2019 року перебуватимуть у Закопане, де їм організовано належний відпочинок. З ними працюватимуть лікарі-психологи для того, щоби діти позбулися посттравматичного синдрому у зв'язку із втратою батька, який загинув внаслідок російської агресії.
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В кремле захохотали и продолжили есть человечину. Имели весь мир они ввиду как и ваши законы и пожелания
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