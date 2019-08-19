 Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві в Facebook.

"У Всесвітній день гуманітарної допомоги наші думки звернені до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, серед іншого на Донбасі і в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, Всесвітній день гуманітарної допомоги заснований Генеральною асамблеєю ООН в 2008 році.