 Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію, - посольство США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві в Facebook.
"У Всесвітній день гуманітарної допомоги наші думки звернені до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, серед іншого на Донбасі і в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і мусить негайно припинити агресію", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, Всесвітній день гуманітарної допомоги заснований Генеральною асамблеєю ООН в 2008 році.
Де тут прохання ?
а процитувала оригінал.
там немає ЖОДНОГО слова про прохання.
Зебіли як завжди брешуть.
Дивись, що порадив Волкер українським павичам. Там спеціально для таких як ти з перекладом.
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1162482302154395648
Ясно сказано - Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию.
Так что посольство - порохоботы.
А не зебилы. Которые просят повлиять на какую то сторону, то ли Луны, то ли Земли (в общем хто зна на кого).
Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3143531
СУСПІЛЬСТВО
Діти загиблих героїв АТО відпочивають у Польщі
Сьогодні о 09:51•Українське право
Уже вшосте військова прокуратура Західного регіону України разом із Ротарі Інтернешнл - Ротарі Клубами України та Польщі - організували поїздку на відпочинок, реабілітацію та оздоровлення дітей загиблих учасників АТО. У місті Закопане, що у Польщі, цього року оздоровляться 17 дітей з різних куточків України: Полтави, Білої Церкви, Львівщини, Київщини, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Одеси, повідомила «Українському праву» прес-секретар військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. «Діти у період з 15 серпня по 28 серпня 2019 року перебуватимуть у Закопане, де їм організовано належний відпочинок. З ними працюватимуть лікарі-психологи для того, щоби діти позбулися посттравматичного синдрому у зв'язку із втратою батька, який загинув внаслідок російської агресії.