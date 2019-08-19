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 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 30 осіб, під час пожеж - 25, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 12.08 по 18.08 на водних об'єктах в Україні загинули 30 осіб, під час пожеж - 25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинули 9 осіб і постраждали 10.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 268 надзвичайних подій, у результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 76 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 850 пожеж, врятовано на пожежах 21 особу і не допущено знищення вогнем 400 будинків, 37 од. техніки. На пожежах загинуло 25 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 227 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку серпня на водоймах в Україні загинули 70 осіб, від початку року - 907, - ДСНС

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 235 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 440 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143525
 
 
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Количество несчастныъх случаев - главный показатель уровня моральности власти, ибо случай - это язык на котором с нами разговаривает Бог. К сожалению Украину при нынешней иудейской власти ждет очень плохая участь.
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Иудейская от имени Иуда . Так новая власть предаст украинцев- продаст всю землю и простит оккупанта?
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Вместо того,, чтобы политикой заниматься, Аваков должен занятся профилактикой несчастных случаев( вернее хотя бы поучиться у западных коллег их методам и внедрять их в Украине)
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Бутусов сколько ты можеш нести нам негатива? Его и так везде валом
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"Я выбрал жанр эмоциональных новостей", - заявлял главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. И именно так, по его мнению, новости хотят видеть читатели: далеки от баланса и с оценочными суждениями. Это и отличает "Цензор.НЕТ" от официальных изданий и информагентств. "Мне кажется, что делать корректные новости в наших условиях нелогично", - настаивает он и убеждает, что украинцы живут в недемократических условиях, поэтому нас нельзя сравнивать со странами западного мира. (Интервью Юрия Бутусова "Телекритике", апрель 2013 г.)
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А прививки від цього є? Від кору за рік померло 3-є із 70 тисяч перехворівших і то ще не факт що від кору, а тут кожен день по декілька жмурів і ніхто не робить прививки.... Дивно!
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