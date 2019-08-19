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 За кордоном
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Все про:Крим (7315) Латвія (235) реклама (86) туризм (352)

 Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту з "російським" Кримом, - посольство

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту, на якій Крим позначений як територія Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook сповідомляє посольство України в Латвії.

"Завдяки спільній налагодженій взаємодії Посольства з українськими активістами Координаційної ради при ПУ вдалося нейтралізувати поширення в соціальних мережах мапи з некоректним зображенням України, де Крим був відзначений як російська територія.
Таке зображення використовувалось як рекламний продукт однієї із туристичних компаній Латвії", - йдеться в повідомленні .

Посольство оперативно відреагувало на отриману від члена української громади інформацію, в результаті проведеної Посольством роботи некоректне зображення українського Криму було вилучено із сайту туристичної компанії.

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"Посольство висловлює вдячність українській громаді, членам Координаційної ради при ПУ за небайдужість і підтримку територіальної цілісності України!" - підсумували у відомстві.

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту з російським Кримом, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143520
 
 
 Топ коментарі
 
Проверяют как отреагируют , скорее всего скоро уже у нас будут все карты Украины без крыма так как зебилы признают крым кацапским Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с "российским" Крымом, - посольство - Цензор.НЕТ 1337
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Скоро зебилы признают крым кацапским и у нас тоже будут продавать карты с "российским" крымом Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с "российским" Крымом, - посольство - Цензор.НЕТ 3716
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Оперативненько. А то был бы ататат и клиентов фиг.
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А петекантропам лишь бы заплатить очередную гуано картинку, главное, чтобы на ней был Зеленский. Эх вы, человечки.
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Нещодавно був скандал і в Україні.
Надрукували дітям щоденників з мапою України на обкладенці без Криму.
І реалізовували через мережу Метрою
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Проверяют как отреагируют , скорее всего скоро уже у нас будут все карты Украины без крыма так как зебилы признают крым кацапским
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Вопрос. Кто это мог сделать ? Украинец,любящий Украину ?
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кожного разу, коли ви пишете коментар на йєзикє, десь в кремлі тихо радійє *****
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Комбинировать стараюсь через раз.Я из Донецка. Всю жизнь на нем тявкаю .
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отож бо! в України відібрали рівно стільки землі, скільки ми віддали йєзику
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За это нужно спрашивать бывших президентов. Почему все плохо,а не хорошо.
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Скоро зебилы признают крым кацапским и у нас тоже будут продавать карты с "российским" крымом Туристическая компания Латвии убрала из своей рекламы карту с "российским" Крымом, - посольство - Цензор.НЕТ 3716
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Откуда такие сведения? Не из темников ли сивочолого рехвораматора?
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«Румыния направление мечты», - гласит надпись на карте:

Туристична компанія Латвії прибрала зі своєї реклами карту з "російським" Кримом, - посольство - Цензор.НЕТ 1136
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а зетаварисчам по хрен у них эпоха без бедности шагает по стране
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