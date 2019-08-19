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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (501) допомога (851) США (5285) фінансування (557) фінанси (53)

 Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості

Україна опинилася серед 67 країн, які не задовольняють вимоги мінімальної фіскальної прозорості.

Про це свідчить щорічний звіт Державного департаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У документі проаналізовано роботу 140 урядів, яким США надавали фінансову допомогу з 1 січня по 31 грудня 2018 року. Вони розділені на дві групи: у першій представлені країни, які відповідають мінімальним фіскальним вимогам, а в другій - ті, які не задовольняють ці мінімальні стандарти. 67 урядів не задовольняють вимог мінімальної прозорості. Серед них названі Україна, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Китай, Ірак, Пакистан, Саудівська Аравія та інші країни.

До групи, яка задовольняє мінімальні вимоги фіскальної прозорості, потрапили Грузія, Вірменія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Албанія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія, Греція, Угорщина, Ізраїль, Афганістан, Киргизстан.

"Щорічні огляди прозорості в бюджетно-податковій сфері урядів, які отримують допомогу США, допомагають забезпечити правильне використання коштів платників податків США і надають можливість для діалогу з урядами про важливість прозорості в бюджетно-податковій сфері", - йдеться у звіті.

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Серед позитивних змін в Україні у звіті відзначають доступність інформації про бюджет і боргові зобов'язання. У бюджетних документах відображені основні заплановані витрати і потоки доходів. Уряд звітує в "розумний час" і оголосив про перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для бюджету, проте ще не завершив цей процес.

У Держдепартаменті США вважають, що фіскальну прозорість України можна поліпшити, якщо деталізувати в держбюджеті відрахування держпідприємствам і суми, отримані від держкомпаній; забезпечити аудит і контроль за всіма позабюджетними рахунками; впровадити міжнародні стандарти бухобліку; ввести зміни і забезпечити дотримання закону під час укладання договорів і видачі ліцензій на видобуток природних ресурсів, щоб виключити корупцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143518
 
   
 Топ коментарі
 
та як же це так?! такі кадри) працювали - кролік, гонтарева, гойсман, і сам)) пап ?!
і шо всі вони крали, в офшори виводили??? Госдепартамент США не отнес Украину к странам, удовлетворяющим требования фискальной прозрачности - Цензор.НЕТ 3131
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як так? Петро Олексійович провів 144 потужні реформи, а тут такий конфуз )))
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Патужни мыролюбни свынореформы.
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та як же це так?! такі кадри) працювали - кролік, гонтарева, гойсман, і сам)) пап ?!
і шо всі вони крали, в офшори виводили??? Госдепартамент США не отнес Украину к странам, удовлетворяющим требования фискальной прозрачности - Цензор.НЕТ 3131
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Где американцами сказано , про варафство и оффшоры .? Приснилось ? Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості - Цензор.НЕТ 5427 .
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як так? Петро Олексійович провів 144 потужні реформи, а тут такий конфуз )))
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И не говори . Но как случилось что Китай их провёл ещё больше ,, и тоже оконфузился !!? Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості - Цензор.НЕТ 7693 .
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якби Китаєм керували Петі, він не був би другою економікою світу
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Но как случилось что Китай тоже оконфузился !!? Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості - Цензор.НЕТ 2705 .
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Китай намахував США, а Петя намахував українців.)
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Значит США внесли в список Китай , просто разозлившись на него , за попытку "намахать " .? Абыдились Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості - Цензор.НЕТ 6561 ..?? Детский сад .. И это единственная причина ?? А саудитов тогда - за что ??
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Патужни мыролюбни свынореформы.
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Король низвержен.Пришел другой. Пора и сказать правду.
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Албания и Киргизия попереду. Вот результат 5-летнего барыжничества Петра Ляксеича
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В компании с барыжничеством президента Китая Си Цзиньпина , и короля Саудовской Аравии . Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості - Цензор.НЕТ 764 .
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Як розкрадаються місцеві бюджети а містах:
Допорогові ж закупівлі (коли вартість товарів і послуг менша 100 тис. грн., а робіт - менша 1 млн. грн. без ПДВ) законодавством досі не врегульовані, тому на місцевому рівні все ще залишаються полем для корупції та нечесних правил гри.
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Без тендеру бо допорогові:
3 квадрати плитки - 100 тис.грн + 1млн робота,
5 квадратних метрів плитки - 100 тис.грн. + 1 млн. робота
Профіт!
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как же так уже и зеля-**********, и в раде больше половины слухов народа, а корупция все никак не никакнется... Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості - Цензор.НЕТ 5833
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В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3143518

зеля в 2018 году уже был президентом?
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Это уже роли не играет . Оно предзидент , и будет теперь отвечать за всё . Даже за подписание переяславского договора . Привыкай-те , зебилушки .. Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості - Цензор.НЕТ 6361 .
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