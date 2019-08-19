 Держдепартамент США не зарахував Україну до країн, що задовольняють вимоги фіскальної прозорості

Про це свідчить щорічний звіт Державного департаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У документі проаналізовано роботу 140 урядів, яким США надавали фінансову допомогу з 1 січня по 31 грудня 2018 року. Вони розділені на дві групи: у першій представлені країни, які відповідають мінімальним фіскальним вимогам, а в другій - ті, які не задовольняють ці мінімальні стандарти. 67 урядів не задовольняють вимог мінімальної прозорості. Серед них названі Україна, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Китай, Ірак, Пакистан, Саудівська Аравія та інші країни.

До групи, яка задовольняє мінімальні вимоги фіскальної прозорості, потрапили Грузія, Вірменія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Албанія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія, Греція, Угорщина, Ізраїль, Афганістан, Киргизстан.

"Щорічні огляди прозорості в бюджетно-податковій сфері урядів, які отримують допомогу США, допомагають забезпечити правильне використання коштів платників податків США і надають можливість для діалогу з урядами про важливість прозорості в бюджетно-податковій сфері", - йдеться у звіті.

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Серед позитивних змін в Україні у звіті відзначають доступність інформації про бюджет і боргові зобов'язання. У бюджетних документах відображені основні заплановані витрати і потоки доходів. Уряд звітує в "розумний час" і оголосив про перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для бюджету, проте ще не завершив цей процес.

У Держдепартаменті США вважають, що фіскальну прозорість України можна поліпшити, якщо деталізувати в держбюджеті відрахування держпідприємствам і суми, отримані від держкомпаній; забезпечити аудит і контроль за всіма позабюджетними рахунками; впровадити міжнародні стандарти бухобліку; ввести зміни і забезпечити дотримання закону під час укладання договорів і видачі ліцензій на видобуток природних ресурсів, щоб виключити корупцію.