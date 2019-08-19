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 Суспільство
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Все про:Варфоломій (143) УПЦ КП (204) Філарет (239)

 Варфоломій наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії, - Філарет

Вселенський патріарх Варфоломій наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 112.ua розповів патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

"Чому митрополит Епіфаній (предстоятель ПЦУ, - ред.) створив ліквідаційну комісію? Тому що патріарх Варфоломій (Константинопольський патріарх, - ред.) наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії. І тому, виконуючи прохання Вселенського патріарха, митрополит Епіфаній створив незаконну ліквідаційну комісію", - зазначив патріарх.

За словами предстоятеля УПЦ КП, питання про прискорення ліквідації Київської патріархії порушувалося і в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

"Президент сказав, що він не буде втручатися у внутрішні справи церкви, а буде ставитися однаково до всіх церков, в тому числі і до Київського патріархату. І ми вдячні Володимиру Олександровичу за те, що він займає принципову позицію", - зазначив патріарх Філарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій запевнив Зеленського, що Константинополь не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ

Водночас ієрарх УПЦ КП заявив, що патріарх Варфоломій планує розширювати паству за рахунок парафій Православної церкви України.

"У Туреччині Константинопольський патріархат має всього 6-10 тисяч вірян. І тому йому (патріарху Варфоломію, - ред.) треба розширити паству. Тому він не поступається своїми єпархіями у північних областях Греції (Елладська православна церква), острови належать теж йому, хоч це інша держава. Йому належать всі грецькі парафії за межами своєї держави. І мрія Вселенського патріарха - щоб всі православні емігранти належали не до своїх церков, а належали до Вселенського патріархату. Тому він (патріарх Варфоломій, - ред.) хоче, щоб наші українські парафії належали йому, і він це прописав у Томосі. Нас це не задовольняє", - підсумував патріарх Філарет.

Нагадаємо, що на Помісному Соборі у Києві, який був проведений під головуванням почесного патріарха Філарета Українська православна церква Київського патріархату вирішила скасувати постанову архієрейського собору від 15 грудня 2018 року.

Також у постанові стверджується, що УПЦ КП зареєстрована державним органом і продовжує своє існування. Главою релігійної структури, згідно з документом, продовжує бути патріарх Філарет довічно.

31 липня у Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська православна церква Київського патріархату припинило свою діяльність шляхом приєднання до Православної церкви України.

Патріарх Філарет звернувся до Міністерства юстиції та президента України Володимира Зеленського з проханням продовжити реєстрацію і захистити права вірян УПЦ КП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143517
 
 
 Топ коментарі
 
Неможливо ліквідувати те, що вже самоліквідувалося. А для Філі залишається лише тепер побажати хіба що памперси своєчасно замінювати та манну кашу старанно жувати.
Шкода дєда. Міг залишитися в історії України як герой, а залишиться хіба що як божевільний юродивий.
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жаль старика под конец так обгадится! Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии, - Филарет - Цензор.НЕТ 3196
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Тю Варфоломій наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії, - Філарет - Цензор.НЕТ 8645 . ... Так киевский патриархат же , уже ликвидирован . И подпись под этим , поставил и сам Филарет , вроде . Тут же на Цензоре была об этом информация .
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1) НЕМА вже "церкви філарєта"!!! П Р О С Т О НЕМА

2) ТОМОС на НЕЗАЛЕЖНУ ЦЕРКВУ УКРАЇНИ фєдєрастам як вила-в-дупу Варфоломій наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії, - Філарет - Цензор.НЕТ 1543

саме тому вони ТУТ і скавчать і ДУРКУЮТЬ... за що лахтинцям пукін і платить..
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Почему в темах о православной церкви пишут в основном атеисты и греко-католики? Потому политики влезли в дела церкви и торгуют верой.
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Почему ты такой рогатый олень ? Ты чмырь без Родины и флага
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жаль старика под конец так обгадится! Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии, - Филарет - Цензор.НЕТ 3196
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Он обгадился ещё в Московской Патриархии, когда начал в КГБ сотрудничать. Это ересь "сергианства " в действии. В МП оно процветает и сейчас.
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УПЦ КП стал Центром Сопротивления москальской агрессии,когда МП отказалась отпевать погибших защитников Украины.Агрессия захлебнулась и мстительный диакон МП с 2009-го года Петро Порошенко решил тоже перекраситься,а заодно и отомстить Филарету,который перекрасился давно.Питер поехал в Константинополь и согласился на сдачу всего православия Украины(и того,к которому отношения не имел никогда)под юрисдикцию Вселенского Патриарха,чтобы не потерять вообще адептов своей МП,которые после агрессии массово начали переходить в УПЦ КП.Вся эта схема-бы сработала,но Порох выборы проиграл.Новый Президент Зеленский был приглашён к Варфоломею,чтобы подписать совместное решение на ликвидацию УПЦ КП,но Зеленский отказался и не подписал.Ему в церковные распри влезать-себя не уважать,ведь церквей и конфессий в Украине-тысячи и было бы несправедливо отдавать предпочтение одной,а затемь бегать,как Петро от МП к ВП.Поэтому из православных УПЦ КП,ПЦУ ВП,УПЦ МП-это три разных церкви и народ вправе выбирать,куда им ходить,а не Питер-расы,Зелеботы или Кацовоши здесь грызущиеся за кость с трапезного стола.Только истинной Верой церкви теперь должны доказывать,кто есть кто,а не Президентским ресурсом и это правильно!А непочитающему старцев не продлеваются и дни его.Таков Закон!
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Сама я не читала, мені розповідали.
Тож посилань ніяких надати не зможу.
Але ж всі бачили як воно всілось не на свій стілець.
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Какое дело греко-католикам до православной церкви?
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московіте, тобі взагалі би не лізьти до української церкви.
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Ты сама признаешь, что греко-каталичка. Почему лезешь в дела не твоей церкви? Если другие полезут к вам, греко-католикам тебе понравиться? Или считаешь себя выше других людей?
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Филарет и его церковь к Московии не относится, а всегда была их противником.
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Філарет поважно ставиться до греко-католиків.
Лише підгундяєвські моські сміють гавкотіти.
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Мальчик, а в чем "признание"?! Не натягивай сову на глобус...", как любят говаривать, "лахтинские", когда их на брехне, ловят... Давай "фактуру" - где имеются данные о том, что она - сторонница УГКЦ?...
А вот тебя, в принадлежности к "Лахте", заподозрить легко - только "лахтинские ПТУшники" (в частности, жители Подмосковья), злоупотребляют "мягким знаком"... Слово "понравится", пишется без него...
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Тогда может есть смысл указать: "По слухам" или "рассказывали"? Бо, судя по камментам эээ.. "таварищей", весеннее обострение длится, длится и длится. И ветка не будет так слюнями забрызгана, и народ поймет, что это слухи. А верить им или нет, то такое...
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По слухам. Так. Я видалила.
Але хіба то не схоже на ЗЕ ?
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Х.З., что на него похоже. Он же не кот в мешке, он - мешок! Просто, если без пруфов, сложно тыкать носом 73%. Им вааще сложно что-либо аргументировать.
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а, доречі), скільки парафій з кацяпського патріархата до Єпіфанія, перейшло,
після програшу папа?!
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А хто ж скаже? Відома тільки загальна статистика - 500+ парафій з моменту утворення ПЦУ...
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А какая разница .. ? Варфоломій наполягає на якнайшвидшій ліквідації Київської патріархії, - Філарет - Цензор.НЕТ 9106 .К чему это, вообще .???
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После проигрыша Пети ни один приход не перешел в ПЦУ.
Потому что все переходы были организованы главам РГА и сотрудниками администраций по команде сверху.
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Перейшли. Не тринди. Ф перейдуть ще. Це тривалий процес, але не зворотній.
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Ну не знаю как там у духовников, но с точку зрения логики зачем этот анклав когда есть единая ПЦУ.
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Дедушка сокрушается - бабло сквозь пальцы уходит. Всю жизнь дурака провалял в рясе.
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Правильно робить.
Тільки одна дійсна православна і легітимна українська церква - ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ.

Є ще зайди - москальський сатанат, це тимчасово.

А вам потрібно вже на спокій.
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Чекістська мордорська - це сатанинська секта.
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Это церковь пребывает в ереси "сергианства" ещё с 1927г.
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Украинские Церкви всех патриархатов различаются как сыновья лейтенанта Шмидта.
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І вся нинішня "віра" зводиться до чого? Пастви, приходів. Не за душі попи борються як мали, а за приходи... То платіть податки як маєте розцінки на відспівування, хрестини, "освячення" місць......шахраї в рясах....
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Тю . ... Так киевский патриархат же , уже ликвидирован . И подпись под этим , поставил и сам Филарет , вроде . Тут же на Цензоре была об этом информация .
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Неможливо ліквідувати те, що вже самоліквідувалося. А для Філі залишається лише тепер побажати хіба що памперси своєчасно замінювати та манну кашу старанно жувати.
Шкода дєда. Міг залишитися в історії України як герой, а залишиться хіба що як божевільний юродивий.
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Історія -- то таке... В кожного пана свій Нестор. Що надиктує-- те й намалює.
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Когда пообещали управление новой митрополией, то подписал ликвидацию. А когда понял что жестко *******...
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татаро=москальський САТАНАТ який НЕЗАКОННО загарбав собі УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ і назвав себе"русцькім" немає НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ ДО РУСІ.
а те що воно в судомах буде смердіти та сіпатись... це ж медичний ФАКт.. і нікого не дивує
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Дедуле пора в монастырь...грехи щамаливать
А он уцепился за посох зубами
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Які ж мерзенні явища церква та вірування! Людина сама собі робить проблеми та обмеження. Плюс, деякі церкви, взагалі на боці російських окупантів.
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Внимательно прочитал этот бред и обратил внимание на повторяющееся = приход принадлежит= . Приход это верующие определённого храма и по словам обезумевшего старца прихожане принадлежат священнику этого храма . А не слишком много на себя берёт Филарет ? По религии , мы все дети Божьи , и принадлежит Богу , а вы господин в рясе лишь посредник между нами , или может вы возомнили , что вы бог?
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Уже ликвидировали!
Гундяй жмет Варфоломея. Обещал уничтожить КП - отрабатывай.
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Уже можно сделать вывод, что предвыборная затея соевого мародера с организацией ПЦУ полностью провалилась. Церковь московского патриархата как была в Украине, так и осталась. ПЦУ до сих пор не признана ни одной православной церковью, ее представителей не пускают на Афон и в храмы Ерусалима. Фактически, у ПЦУ одна перспектива - обьединение с греко-католиками и переход под юрисдикцию Папы.
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МП лишилась, бо новий през нічого з цим не робить.
Це його прокол.
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Правильно робить і Варфоломій і Епіфаній. Немає ніяких "київських" Є ПЦУ, ну і поки що гундяєвська секта мокшей. Але останню рано чи пізно ліквідуємо.
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Это даже не секта - это развитая сеть российских гэбешников под легендой церкви. То есть, филиал разведки государства-агрессора в Украине. Поэтому эта организация должна быть выпилена официально на государственном уровне через суд, который должен показать фсб-шную сущность и противогосударственную деятельность (а таких фактов полно).
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кожен, хто преться на мертвечуковські анали - зрадник.
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Ліквідуйте МП,пецеушники,яке вам діло до того,що не створювали?А УПЦ КП ще вам спасибі скаже.
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И мечта Вселенского патриарха - чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а принадлежали к Вселенскому патриархату. Поэтому он (патриарх Варфоломей. - Ред.) хочет, чтобы наши украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе. Источник: https://censor.net.ua/n3143517\\\\\\\\\\\\

А, понятно. Записал на китайском, а когда Филарет поп.росил переводчика, то сказал: эээ, клинус Яхве что там пишет гуд-гуд. Если вру, то я не краб боший(размахивает руками)

А Филарет такой: ммм, какой вкусный чай у вас, вон, даже ангелы летать начали, значит правда.
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