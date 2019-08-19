 Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші". ВIДЕО

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на флешці в уже затриманого шпигуна були фотографії ударних українських винищувачів, передає Цензор.НЕТ.
Носій інформації знайшли під час обшуку в Олексія Лазаренка в його брудних шкарпетках. Протягом п'яти років шпигун працював на ворога в прямому доступі до українських військових таємниць. "Для того, щоб моя родина не бідувала, я і вліз в це гімно, зв'язався з цими людьми", - розповів затриманий Лазаренко.
У жовтні 2018 року на Вінниччині за загадкових обставин розбився літак "Су-27". Тоді загинули обидва пілоти вищого класу - українець Іван Петренко та американець Сет Неринг. Літак щойно пройшов модернізацію на заводі "МіГремонт" у Запоріжжі. На той момент українська контррозвідка вже знала, що на цьому підприємстві, яке ремонтувало літак перед роковим польотом, працює російський агент. Його затримали лише влітку 2019-го на кордоні з Росією. Олексій Лазаренко продавав оборонні секрети. До куратора їхав з новою порцією інформації про свій завод. На диску були літаки в цехах, ремонтна документація та інші секрети українського авіапрому. Все це агент віз офіцеру Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії Сергію Казачкову.
Артем Шарлай - відомий у Запоріжжі антимайданівець. Саме він порекомендував співробітникам ГРУ Олексія агентом. Доступ до бойових літаків, проросійські погляди і бажання заробити в будь-який спосіб - чи може бути краща рекомендація для зрадника. За продаж авіасекретів російська розвідка стабільно платила в доларах. Щоразу з Росії Олексій повертався додому з новенькими зеленими купюрами. Заохочували його до співпраці не лише пряником, а й батогом - залякували, аби не здав своїх московських босів. "Вони натякали, що це може погано для моєї родини закінчитися. Єдине, про що я прошу, щоб моїй родині нічого поганого не зробили, бо я не зможу це собі вибачити, якщо таке буде", - сказав агент ГРУ.
Для кодування повідомлень ГРУвці видали ноутбук із шифрувальною програмою та два телефони-привиди, які неможливо відстежити в мережі. Під час відправлення інформації телефон змінює унікальний ідентифікаційний номер, а за зміни IMEI в мережі сім-карту можна не побачити. Щоразу це як абсолютно новий пристрій.
Авіазавод "МіГремонт" має стратегічне значення для України. Тут ставлять на крило штурмовики четвертого покоління "Су-27", один з яких неочікувано впав під час міжнародних навчань. Кожен з цих літаків для України - на вагу золота. На борту встановлена система супутникової навігації українського виробництва. На екран виводяться всі дані про літак, включно із його озброєнням. У противника такої системи немає. Детальні фото нової навігаційної системи співробітник заводу давно вже продав росіянам. Агент емоційно переконує - диверсійних завдань не отримував. "Я не передавав інформацію, яка б зашкодила нашим людям. Я жодних бомб не закладав. Я нікого не стріляв", - сказав він.
Про те, що падіння українського літака під час міжнародних повітряних маневрів не було результатом диверсії, переконані й на авіазаводі. Утім, військові слідчі досі не дійшли висновку, чому першокласний літак під керуванням двох майстрів вищого пілотажу раптово пішов у піке і врізався в землю на очах у союзників.
Джерело: https://censor.net.ua/n3143515
Тобто цей пацюк винний в загибелі людей !
І скільки йому присудять - 5 років ? Та ще і випустять через 2 по закону ссавченко.
нещодавно була стаття, що маріупольського наводчика випустили по закону савченко
А начинай вже розмовляти УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ і побачишь що москальське лайно щезне "як роса на сонці"..
Просто класичний приклад медійного джинсовика, безпринципного і відмороженного.
Нехай задрочує торчка, хоч нащось пригодився іуда.
В Україні і діти знають хто кому рабіновіч..
Що до твоїх здібностей впізнавати релігійність по обличу - це ДИВОВИЖНО!!
бо ж ВСІ УКРАЇНЦІ чудово розуміють що єврей це не національність а релегійна ознака...
1.Готовність техніки,пілотів.
2. Кількість ,розташування
3.Технічні дані "навісного озброєння" і його кількість..
І повернути розстрільну статтю(у час війни) у Військових Трибуналах...
за "мені потрібні були гроші" -тут немає інших варіантів.
Ця відмазка запроданців перед "розстрільним загоном" ще жодного разу не спрацювала..
НІколи.Ніде.
Причем не быстро-плохое, а долго-мучительно-плохое.
С обязательной малявой в камеру папашке.
А еще лучше - видео.
Цветное и HD-качества
Это будет замечательной профилактикой для некоторых на будущее..
Цікаво - скільки буде антимайданівців, коли суд доведе всі злочини Мародера і посадить його з шоблою на довічне з конфіскацією?
Всі противсіхи в душі - антимайданівці. Бо противсіхи привели у 2010му Януковіча. Тому, пан антимайданівець Ростислав, тобі до нашого племені - зась, вибач, навіть не примазуйся
Але в нас є ще такі принципові правники, як Лариса Гольник, Лариса Цокол, Володимир Василенко, Віктор Шишкін...
Тому не все так погано в нашому домі.
А скільки їх було? Залежало від кількості автобусів та 200-гривневих купюр у їхніх "роботодавців". Zello-групи та соцмережі не давали реальної картини, оскільки це були театри тролів.
Американці досі вважають, що Раша воює тільки з Україною? З Америкою - ні?
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .
Міг Сємочко посідати таку високу посаду без протекції Порошенка? Не міг.
То чому пан продажний порошенківський троль вважає цей ланцюжок несенітницею?
1. У него были настолько крутые девайсы (ноут и телефоны). Зачем в таком случае везти через границу флешку (считай - свой срок), если все это можно было отправить через емейл, мессенджеры и т. п.? Неужели, разработав крутые устройства, позволяющие менять имеи, русские не озаботились созданием безопасного канала связи?
2. Неужели боевой самолет перед отправкой в часть не проходит комиссионную пповерку безопасности и любой Вася с завода может так просто подойти к самолету и открутить гайку (образно говоря)? В таком случае число задержанных должно быть намного больше.