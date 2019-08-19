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Все про:контррозвідка (107) літак (710) СБУ (4640) шпигунство, шпіонаж (334) ГРУ (15)

 Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші". ВIДЕО

Агент російської військової розвідки Олексій Лазаренко працював на одному зі стратегічних підприємств України "МіГремонт".

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на флешці в уже затриманого шпигуна були фотографії ударних українських винищувачів, передає Цензор.НЕТ.

Носій інформації знайшли під час обшуку в Олексія Лазаренка в його брудних шкарпетках. Протягом п'яти років шпигун працював на ворога в прямому доступі до українських військових таємниць. "Для того, щоб моя родина не бідувала, я і вліз в це гімно, зв'язався з цими людьми", - розповів затриманий Лазаренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові. ФОТО

У жовтні 2018 року на Вінниччині за загадкових обставин розбився літак "Су-27". Тоді загинули обидва пілоти вищого класу - українець Іван Петренко та американець Сет Неринг. Літак щойно пройшов модернізацію на заводі "МіГремонт" у Запоріжжі. На той момент українська контррозвідка вже знала, що на цьому підприємстві, яке ремонтувало літак перед роковим польотом, працює російський агент. Його затримали лише влітку 2019-го на кордоні з Росією. Олексій Лазаренко продавав оборонні секрети. До куратора їхав з новою порцією інформації про свій завод. На диску були літаки в цехах, ремонтна документація та інші секрети українського авіапрому. Все це агент віз офіцеру Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії Сергію Казачкову.

Артем Шарлай - відомий у Запоріжжі антимайданівець. Саме він порекомендував співробітникам ГРУ Олексія агентом. Доступ до бойових літаків, проросійські погляди і бажання заробити в будь-який спосіб - чи може бути краща рекомендація для зрадника. За продаж авіасекретів російська розвідка стабільно платила в доларах. Щоразу з Росії Олексій повертався додому з новенькими зеленими купюрами. Заохочували його до співпраці не лише пряником, а й батогом - залякували, аби не здав своїх московських босів. "Вони натякали, що це може погано для моєї родини закінчитися. Єдине, про що я прошу, щоб моїй родині нічого поганого не зробили, бо я не зможу це собі вибачити, якщо таке буде", - сказав агент ГРУ.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ викрила шпигунську діяльність полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Для кодування повідомлень ГРУвці видали ноутбук із шифрувальною програмою та два телефони-привиди, які неможливо відстежити в мережі. Під час відправлення інформації телефон змінює унікальний ідентифікаційний номер, а за зміни IMEI в мережі сім-карту можна не побачити. Щоразу це як абсолютно новий пристрій.

Авіазавод "МіГремонт" має стратегічне значення для України. Тут ставлять на крило штурмовики четвертого покоління "Су-27", один з яких неочікувано впав під час міжнародних навчань. Кожен з цих літаків для України - на вагу золота. На борту встановлена система супутникової навігації українського виробництва. На екран виводяться всі дані про літак, включно із його озброєнням. У противника такої системи немає. Детальні фото нової навігаційної системи співробітник заводу давно вже продав росіянам. Агент емоційно переконує - диверсійних завдань не отримував. "Я не передавав інформацію, яка б зашкодила нашим людям. Я жодних бомб не закладав. Я нікого не стріляв", - сказав він.

Про те, що падіння українського літака під час міжнародних повітряних маневрів не було результатом диверсії, переконані й на авіазаводі. Утім, військові слідчі досі не дійшли висновку, чому першокласний літак під керуванням двох майстрів вищого пілотажу раптово пішов у піке і врізався в землю на очах у союзників.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ припинила діяльність агента ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143515
 
   
 Топ коментарі
 
В октябре 2018 года на Винниччине при загадочных обстоятельствах разбился самолет "Су-27". Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье.
Джерело: https://censor.net.ua/n3143515

Тобто цей пацюк винний в загибелі людей !
І скільки йому присудять - 5 років ? Та ще і випустять через 2 по закону ссавченко.
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Я так розумію, що це нова "фішечка" зелених уродів: видавати бойові втрати за небойові. За одну ніч 15 серпня на різних ділянках фронту 3 небойові втрати - дуже правдоподібно. Сьогодні знову 1 небойова втрата. Причому від ворожих обстрілів втрат немає.
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в общем ничего удивительного . есть мнение что и в Крыму и на Донбассе местная быдло масса в большом колличестве поддержала Рюский мир не из за любви к Расее а из за нежелания отдавать кредиты Приватбанку . вот и этот пидор решил немножко подзаработать
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В октябре 2018 года на Винниччине при загадочных обстоятельствах разбился самолет "Су-27". Тогда погибли оба пилота высшего класса - украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе "МИГемонт" в Запорожье.
Джерело: https://censor.net.ua/n3143515

Тобто цей пацюк винний в загибелі людей !
І скільки йому присудять - 5 років ? Та ще і випустять через 2 по закону ссавченко.
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суд им. портнова присудит этому подонку от силы лет 5, а Грымчаку за календарики лет 10
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когда матерого агента ФСБ под псевдонимом Лолита арестуют?...показывают всякую шалупень запорожскую.
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кожен такий юзек-боров - кончений зебіл
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этот подонок и твой грымчак - одного поля ягоды.
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Закон Савченко вже не діє з 2017 року..так шо буде сидіти по повній
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ну як же..
нещодавно була стаття, що маріупольського наводчика випустили по закону савченко
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скорее всего, он сидел еще с 2015 года и ему засчитали 2 года за 4 по закону курвы савченко
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лазаренко.. абраменко.. назазаренко... так і не стали УКРАЇНЦЯМИ хоча і євреями не стали.. так і залишились совками пропукінськими..
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Так ано и не было: лазаренко от еврейского лассар, абраменко от мардовского обран, назаренко от татарского мазар - кладбище, назаренко - гробокопатель. Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 9745 Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 9745 Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 9745
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Закон Савченко розповсюджується на тих, хто сів до його відміни.
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Я так розумію, що це нова "фішечка" зелених уродів: видавати бойові втрати за небойові. За одну ніч 15 серпня на різних ділянках фронту 3 небойові втрати - дуже правдоподібно. Сьогодні знову 1 небойова втрата. Причому від ворожих обстрілів втрат немає.
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Повстанцы не виноваты, они холостыми стреляют.
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Небойових втрат дуже багато, особливо це було в 2014-2016 роках. Знаю одного офицера котрий в ці роки був на Донбасі, звільняв Маріуполь та т.і. Багато він звичайно не розповідає, але сказав, що половина втрат це горілка, наркотики та звичайна людська дурість, а зброя це не прощає. Зараз уже з цим не такі проблеми, але на жаль ще є.
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ТАКІ Ж ДА!!фєдєрастам пукіна ця "новина" ЯК ВИЛА В ДУПУ саме тому тут лахтинські тролі ДУРНЬОЮ ЗАСЕРАЮТЬ ГІЛКУ...
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Это спектакль СБУ. .ГРУ России настоящих своих агентов внедоила давно, а эти которым нужны деньги, брали, что бы делать показатели для СБУ и отводить подозрения от настоящих агентов. Недавно подобного в Черкасах взяли, который писал письма, что бы в Мосад устроится.
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в общем ничего удивительного . есть мнение что и в Крыму и на Донбассе местная быдло масса в большом колличестве поддержала Рюский мир не из за любви к Расее а из за нежелания отдавать кредиты Приватбанку . вот и этот ***** решил немножко подзаработать
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Так и есть. Но еще факт,что кацапни из рашки там море...Сам это только осознал.Поэтому никакие споры не выиграть. Только силой их нужно брать. А потом вышвыривать.
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я сам в Запорожье живу! тут реально пророссийских ублюдков 30-40%! это печально, их даже опыт лугандонии ничему не научил! тьфу, дебилы, ...ля!!!
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то ти з такими спілкуєшься!

А начинай вже розмовляти УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ і побачишь що москальське лайно щезне "як роса на сонці"..
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такое почти в каждом крупном промышленном центре Украины . при Союзе понаехали а теперь их потомки подросли
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Так "Приват", быстренько продал эти кредиты, российским банкам, за полцены... ("С паршивой овцы - хоть шерсти клок..."). А те натравили на "хитрожопых", коллекторов...
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ну так давно известно что на хитрую жопу есть ху.. с винтом
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Нічого страшного - завтра його випустять на волю під "заставу"!!! Коли руки до агента КГБ-ФСБ і по сумісництву кума ***** медведчука дійдуть якому і в шкарпетках ховати нічого не треба тому що у нього на лобі все написано???
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Ты что хочешь чтобы бизнес партнера Пороха посадили ?
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Та я б не проти щоб цього шоколадного покидька першим посадили - але хто ж їх "посадить" коли по тих що мають "садити" також тюрма "плаче"?
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Всьо, від сьогодні Зілєнскій корпціонєр у бородатої женщіни. А раніше був норм. А тепер вже корупціонер.

Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 9254
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не закидуйте в цензор ГІВНЯНИХ АВТОРИТЕТІВ !
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Тоха Геращенко, Гройсман, Авакян тож підори рідкісні, цей правда зовсім шелупонь **********.
Просто класичний приклад медійного джинсовика, безпринципного і відмороженного.

Нехай задрочує торчка, хоч нащось пригодився іуда.
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Что, "главный антикоррупционер", теперь на "барыгу", работает? Мне-б, его "честность"... Озолотился-бы...
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90% пересичных - агенты маасквы.
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Наче й Лазаренко, а обличчя якесь єврейське.... дивно.
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тю... Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 7361 назаренко=хазаренко-абраменко.. ти не тутешній??

В Україні і діти знають хто кому рабіновіч..

Що до твоїх здібностей впізнавати релігійність по обличу - це ДИВОВИЖНО!!

бо ж ВСІ УКРАЇНЦІ чудово розуміють що єврей це не національність а релегійна ознака...
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(ссылка) целью были фотографии ударных украинских истребителей. Рашка разведывала как устроены их истребители 40-ка летней давности. Видимо технологии утеряны.Источник: https://censor.net.ua/n3143515
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Думаю,потрібні були точні дані

1.Готовність техніки,пілотів.
2. Кількість ,розташування
3.Технічні дані "навісного озброєння" і його кількість..
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Це дуже просто.. Конкретизувати поняття ЗРАДА ,наприклад в Авіації..
І повернути розстрільну статтю(у час війни) у Військових Трибуналах...

за "мені потрібні були гроші" -тут немає інших варіантів.
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мені потрібні були гроші



Ця відмазка запроданців перед "розстрільним загоном" ще жодного разу не спрацювала..


НІколи.Ніде.
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нам мало платят - отмазка корумпованих прокурв, судаків та полюцаїв
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НА протяжение многих ЛЕТ за ним следили, А что он успел передать? И стоило ЛИ ТО, что его такое время пасли - ОНО понятно хотели выяснить всю цепочку, А стоило ли это всего......
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С семьей таких пропаРашинских мразей обязательно должно случаться что-то плохое.
Причем не быстро-плохое, а долго-мучительно-плохое.
С обязательной малявой в камеру папашке.
А еще лучше - видео.
Цветное и HD-качества
Это будет замечательной профилактикой для некоторых на будущее..
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Ну наконец-то! Победа такого молодого, а уже лейтенанта. Сколько можно было ходить в буденовке, красной рубахе-косоворотке, лыковых лаптях (зимой - в валенках), играя на балалайке "Камаринскую".
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Да там была дана команда - "показать результативность!", при новом руководстве... И, ещё, неизвестно, сыграло-ли, это, на пользу, или нет... Если знали давно - могли и "дезу", подсунуть, для "кацапов"... И подсовывали-бы, и дальше, если-бы, "новый главный руль" не дал команду: "показатели - любой ценой!!!". А там - "хоть трава не расти...". Операция "похерена", канал "дезы" - тоже...
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ФСБУ(о) - там вся кантора на кацапів працює
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а цього лоха здали, бо вже не нужен, а для отчьота фсбу траʼ когось "піймати"
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Окрім порошенківських дякул і мародерських тролів більше ніхто в Україні не продається.
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Класичне пояненння зєбіла - " Мне нужни били деньги.." Та за ломаний гріш кожний зєбіл і мати рідну продасть. Одним словом - Зє*гниди 😕
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Та то **************** за деньхи маму продасть купыть и знову продасц. Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 5624 Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 8289 Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 8289
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Какая погань! Думаю он точно стал причиной падения су 27. Может не лично, но на основе его информации свое черное дело сделали другие агенты. Посадить бы его на лет 20.
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За статистикою, до звільнення, ніхто не доживав - вмирали, від "розладу шлунку", через три доби, максимум...
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думаю, его отпустят под личное обязательство...., такие у нас законы... ну или орлы из ОПЗЖ возьмут на поруки, они обожают брать на поруки всякие отбросы...
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Деньжат захотелось срубить... Ну-ну, на зоне напихают полную задницу...
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Дуже показово, що диверсанта завербували за рекомендацією ВІДОМОГО!!! у Запоріжжі АНТИМАЙДАНІВЦЯ!!!! Тепер зверніть увагу на так званих зєлєботів - значна їх части на у соцмережах свого часу підтримувала антимайдан. І взагалі я вважаю нинішній стан справ я вважаю реваншем "русскомірного" антимайдану. Бо інакше важко зрозуміти, чому відомий у Запоріжжі АНТИМАЙДАНІВЦЯ консультує ГРУ щодо вербування українських громадян. І ще. Я критикував Порошенка завжди саме за його м'якотілість і толерантність до умовного антимайдану, який нікуди не подівся і не капітулював, лише причаївся і набираючи сили чекав свого часу. Оце мабудь і прийшов той час.
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92% українців підтримували антимайдан і лише 8% українців підтримували російського шпигуна Порошенка? Хм.
Цікаво - скільки буде антимайданівців, коли суд доведе всі злочини Мародера і посадить його з шоблою на довічне з конфіскацією?
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Як завжди, думати немає чим. Де ти взяв 92 відсотки українців????!!!
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В Раду за мародера Порошенка проголосувало лише 8%. А за нього голосують тільки продажні дякули. Бо більше ніхто за голоса не платить, окрім Порошенка
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Ти справді вважаєш, що Порошенко уособлював Майдан? Пошукай свої мізки, Зебенятка.на президентських виборах за твого кумира проголосувало 45 відсотків тих, хто має право голосу, а за "Слугу без рода" на парламентських лише 23 відсотки. Якщо ти не розумієш, звідки ця цифри, я тобі поясню. А щодо тих, хто підтримував Майдан. Вони почасти ігнорували вибори, бо не бачили достойного кандидата. Ти,. Коли коментуєш мій пост, дивись статистику. Я не належу до вашого племені зебілів і не потрібно мені втирати ваші маніпуляцій ні лозунги.
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Що вважаю я - я не казав. Це пан Ростіслав пов'язав фактично 92% українців з антимайданівцями.
Всі противсіхи в душі - антимайданівці. Бо противсіхи привели у 2010му Януковіча. Тому, пан антимайданівець Ростислав, тобі до нашого племені - зась, вибач, навіть не примазуйся Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 9877
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Ти вважаєш, що клоун, який жартував про ********* палички беркутні і Богдана, який разом з Портновим писали диктаторські закони, через які виник Майдан мають до майданівців якийсь стосунок? Це і є антимайдан у найчистішому вигляді.
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Ваше плем_я зебуїнів уже значно поріділо. А пройшло лише 100 днів правління вашого кумира. А перший великий "фак" від ветеранів АТО, майданівців і справжніх волонтерів ваше плем'я отримає на День Незалежності, коли Маршем Гідності, на який вашого кумира просто не допустять, оцей народ і покаже своє ставлення до вашого племені. Готуйтеся. ☺
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Пана Ростислава пуйло вже проплатив для провакацій на День Незалежності? Ню-ню...
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Як справжній і безкомпромісний прихильник антимайдану ти все ще віриш, що Майдан постав за гроші? Що добровольці воювали за гроші? Що волонтери працювали за гроші? Ню-ню. 😀
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Іван, спустись на землю! Який суд? Ти про що? У пороха своїх ручних суддів знаєш скільки? У нас 95% людей такі самі продажні і гнилі, як цей лазаренко.
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Загалом суддів, у порівнянні з рештою українців, дуже невеликий відсоток. Всі в одному таборі для довічних в'язнів(з конфіскацією) помістяться Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші" - Цензор.НЕТ 9881
Але в нас є ще такі принципові правники, як Лариса Гольник, Лариса Цокол, Володимир Василенко, Віктор Шишкін...
Тому не все так погано в нашому домі.
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"Ваня", дійсний Сулима", був набагато розумніший... І то "закінчив", погано... Радій, що у нас законодавство більш гуманне...
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>>скільки буде антимайданівців<<
А скільки їх було? Залежало від кількості автобусів та 200-гривневих купюр у їхніх "роботодавців". Zello-групи та соцмережі не давали реальної картини, оскільки це були театри тролів.
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Ось десь тут і відповідь - чому два Боінга з пасажирами зазнали катастрофи приблизно так, як і цей Су-27.
Американці досі вважають, що Раша воює тільки з Україною? З Америкою - ні?
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Не члены маленькие,а дыры большие.
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .


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Як вам такий послідовний ланцюжок: Пуйло-Порошенко-Сємочко-Лазарєнко-катастрофа Су-27?
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так і Є.. а шо ти хотів ще від лахтинської ґапоти??
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Міг Лазаренко стільки років шкодити без допомоги контрозвідника Сємочко? Не міг.
Міг Сємочко посідати таку високу посаду без протекції Порошенка? Не міг.
То чому пан продажний порошенківський троль вважає цей ланцюжок несенітницею?
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Что за фамилия такая крученая "Лазаренко"? Столько её обладателей с двойным дном...
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Є два Сімонєнкі - Петро і Василь. Один - поет, сидів і був закатований за Україну, а другий очолив всіх українських катів. Тому однофамильці трапляються дуже різні.
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та в України і діти знають звідки узялися абрамови-сімоненкі-хазарови-назарови... і лазарени... ТЕЖ
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Продажно хохляцька шкура!!! Ось таких тварів потрібно перших на стовпа вішати. І таких виродків нажаль в нас ще дуже багато!
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Меня смущают некоторые вещи.
1. У него были настолько крутые девайсы (ноут и телефоны). Зачем в таком случае везти через границу флешку (считай - свой срок), если все это можно было отправить через емейл, мессенджеры и т. п.? Неужели, разработав крутые устройства, позволяющие менять имеи, русские не озаботились созданием безопасного канала связи?
2. Неужели боевой самолет перед отправкой в часть не проходит комиссионную пповерку безопасности и любой Вася с завода может так просто подойти к самолету и открутить гайку (образно говоря)? В таком случае число задержанных должно быть намного больше.
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Во время войны связь с врагом, оккупантом, агрессором ( а если считать что у нас не война а "антитеррористическая операция" то за связь с террористами и их кураторами ) Должна существовать смертная казнь. По поводу семьи. Вполне вероятно она не знала о "природе их благосостояния" , хотя могли догадываться что "манны небесной им точно не перепадает" и нажитое преступным, неправедным, предательским путем к добробуту не приведет.., В общем тут тоже позиция государства должна быть однозначна. Конфискация имущества. За все нужно платить. Но членов семьи если не будет доказано их соучастие , конечно ни каким образом помимо указанного не привлекать. У нас же не РФ или СССР.
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В нас треба спочатку переважну більшість суддів присудити до смертної кари. Бо інакше ці судді засудять до смертної кари всіх, хто окупанту і агресору не продається.
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ВООБЩЕ ПО#Й НА ЕГО СЕМЬЮ! РАНЬШЕ НАДО ДУМАТЬ ЧЕМ ВСЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТСЯ, А ТЕПЕРЬ ПРО СЕМЬЮ ВСПОМНИЛ! НАПОМИНАЕТ ИХТАМНЕТОВ С ИХ ИПОТЕКАМИ И КРЕДИТАМИ, ПОЙДЛУ УБИВАТЬ ПАТАМУШТА НУЖНА КРЄДИТ И ИПОТЄКУ ЗАКРИТЬ!
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