 Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому пресцентром ОС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого моста в Станиці Луганській, українська сторона готова провести дзеркально демонтаж фортифікаційних споруд.



Проте з боку тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про ухвалене рішення продовження робіт на протилежному боці до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи", - йдеться в повідомленні.

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У СЦКК наголосили, що "дії противника свідчать про умисний зрив запланованих заходів".

"Зауважимо, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська", - йдеться в повідомленні.