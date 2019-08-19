 Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому пресцентром ОС у Facebook.
"Українська сторона СЦКК повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого моста в Станиці Луганській, українська сторона готова провести дзеркально демонтаж фортифікаційних споруд.
Проте з боку тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про ухвалене рішення продовження робіт на протилежному боці до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи", - йдеться в повідомленні.
У СЦКК наголосили, що "дії противника свідчать про умисний зрив запланованих заходів".
"Зауважимо, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська", - йдеться в повідомленні.
То чекайте атаки сепарні.
И защищать УНР было не кому потому что армия была деморализована.
«На саміті "Україна-ЄС", 8 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що міст в Станиці Луганській, що сполучає непідконтрольну українській владі території з підконтрольною буде відновлено. Зазначимо, що міст у Станиці Луганській був підірваний на початку 2015 року. Зараз поблизу нього розташований єдиний пункт пропуску в регіоні. Через пошкодження мосту КПВВ "Станиця Луганська" обслуговує тільки пішоходів.
Про те, чи бути мосту розбирався журналіст "Прямого".
"Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", - заявив глава держави на згаданому саміті.
Зауважимо, що будівництву мосту передувало розведення військ в районі Станиці Луганської. Так, 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня - в ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.
Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.
Водночас, у програмі "Нині вже" на Громадському голова Станично-Луганської РДА Юрій Золкін заявив, що бойовики так званої "ЛНР" замінили найманців і "козаків" на кадрових військових з РФ. "Але насправді ми добре розуміємо, щоби це диво сталося, окупанти повністю замінили особовий склад, який там "несе службу": прибрали звідти всіх козачків і іншу ватагу, які там бродили й перевіряли наших громадян, і замінили їх на кадрових військових. Тому сьогодні відбувся перший крок, що буде надалі - нікому невідомо", - сказав Золкін.
У свою чергу учасник бойових дій на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдо "Мартін Брест" у ексклюзивному коментарі "Прямому" розповів, що нічого незвичайного в цій заміні не сталось.
"Ця ротація, звичайно справа, то заходять росіяни, то не росіяни, або місцеві, або змішані підрозділи. Тому насправді не міняється нічого", - зазначив він.
За словами Зеленського, єдиною проблемою у відновленні мосту - це бетонні загородження, які встановили бойовики "ЛНР" на непідконтрольній Україні території.
"Ми будемо чекати тиждень, максимум 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж з тієї сторони, ми будемо будувати міст. Я думаю, що ми готові до цього, і цивільні люди можуть будувати, військові не мають права. У нас є ідея, як це швидко зробити. Я думаю, впродовж місяця ми побудуємо", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що раніше спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік висловив сподівання, що після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської розпочнеться процес відновлення пішохідного мосту через річку Сіверський Донець.
"Я сподіваюся, що, керуючись буквою та духом Мінських угод та в інтересах цивільного населення, успішне завершення процесу розведення (військ - ред.) супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, зокрема, ремонтом пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню", - заявив Сайдік.
Однак, у самопроголошеній "ЛНР" не розділяють таких позитивних настроїв. Так лідер бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник у Twitter назвав відновлення мосту "актом агресії".
"Будь-які односторонні дії України на території "ЛНР", частиною якої, нагадую, є і станичний міст, будуть сприйматися як черговий акт агресії. Ви хочете зірвати розведення, вкрасти грошей на будівництві і не так сильно втратити рейтинг", - написав самопроголошений "глава республіки".
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука у ексклюзивному коментарі "Прямому" повідомив, що ніяких проєктів будівництва мосту наразі немає.
"Зараз важко про щось сказати, бо проєкт ще не готовий. В мене є сумніви щодо ймовірності (термінів будівництва - ред.). Якщо не буде демонтовано ті конструкції, які збудувала окупаційна адміністрація", - розповів Тука. Також він висловив припущення, що ситуація з мостом може стати схожою до КПВВ "Золоте", відкриття якого постійно зривається з ініціативи бойовиків.
Також, за словами посадовця, немає ще жодної інформації щодо бюджету відновлювальних робіт та на основі яких коштів формуватиметься цей бюджет.
"Поки ще невідомо, бо ще немає проєкту. У ЗМІ проходила інформація, що Червоний Хрест погодився фінансувати це будівництво, але підтвердження офіційно від Міжнародної організації Червоного Хреста ми ще не отримали", - зазначив Тука.
Таким чином, можна зробити висновок, що заяви про будівництво мосту, який мав би сполучити Луганську область з її непідконтрольними територіями може бути просто черговим проявом передчасних та необгрунтованих обіцянок президента Володимира Зеленського. А громадяни України з окупованих територій й надалі відчуватимуть складнощі при перетині лінії розмежування».
Підготував спеціального для "Прямого" Ігор Кромф - https://prm.ua/mist-viyni-chi-vdastsya-zelenskomu-obyednati-stanitsyu-lugansku/