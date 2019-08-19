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 Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Окупанти намагаються затягнути заходи щодо демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому пресцентром ОС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого моста в Станиці Луганській, українська сторона готова провести дзеркально демонтаж фортифікаційних споруд.

Проте з боку тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про ухвалене рішення продовження робіт на протилежному боці до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи", - йдеться в повідомленні.

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У СЦКК наголосили, що "дії противника свідчать про умисний зрив запланованих заходів".

"Зауважимо, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська", - йдеться в повідомленні.

Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143514
 
 
 Топ коментарі
 
Передаю привет #зеленоботампид@рам что вы там говорили про торговлю на крови?

Противник умышленно срывает демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3971
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А ви вже всі тили відкрили ?
То чекайте атаки сепарні.
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Передаю привет #зеленоботампид@рам что вы там говорили про торговлю на крови?

Противник умышленно срывает демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3971
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Цікаво, який умисел підозрюють чесна співробітники СЦКК в умисному затягуванні демонтажу? ☺ Коли до зебілів дійде, що НЕМАЄ ЗАТЯГУВАННЯ!!! Є просто ІГНОРУВАННЯ!!! Сєпари не будуть руйнувати те, що планують незабаром використати. Пеоемир'м для них НЕ ІСНУЄ! Там керують справжні військові, які знають, що для закінчення війни потрібна перемога, тому те, що наша влада вважає СТІЙКИМ!! перемир'ям, професійні військові вважають тактичною паузою. Резюмую: перемогу здобуває той, хто прагне її здобути, хто нарощує свої сили і тиск на противника, хто змушує противника робити помилки. Та сторона, яка уникає боротьби, ховаючись за ілюзіями, втрачає сили і здатність чинити опір. Тому її очікує поразка. Ганебна.
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А ви вже всі тили відкрили ?
То чекайте атаки сепарні.
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Разумков: Быстро завершить войну не получится Путин прибыл во Францию, где сегодня будет обсуждать с Макроном Украину ...Да чё там не получиться ,куда ещё тянуть,пока завоеватель Хутин в Париже договаривается ,нужно наступать и за три дня выйти к своим границам,а самолёт кремлёвского Фюрера сбить над Смоленском Противник умышленно затягивает демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4620
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потому и называется противник, что не заодно...как с таким можно делать общее дело?...например, перемирье
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Наши строили укрепления под обстрелами одичалых . потом по приказу гения стратега их демонтировали и теперь опять придётся возводить под обстрелами теряя своих людей..
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какой противный противник... а он кто?? тоже клоун??
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на своей территории ещё нужно спрашивать что делать.? Укрепления нельзя было убирать . Пусть оккупант и его прислужники населени сепарское свои укрепления убирают
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Та ви шо? " Не може бути" Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3552 Продовжуйте, й надалі, одностороннє перемир'я. Орки з кацапами ******* лохів
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Есть четкое де жа вю событий столетней давности когда в Киеве проснулись только когда Муравьев был в Полтаве.
И защищать УНР было не кому потому что армия была деморализована.
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Трошки історії по темі:

«На саміті "Україна-ЄС", 8 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що міст в Станиці Луганській, що сполучає непідконтрольну українській владі території з підконтрольною буде відновлено. Зазначимо, що міст у Станиці Луганській був підірваний на початку 2015 року. Зараз поблизу нього розташований єдиний пункт пропуску в регіоні. Через пошкодження мосту КПВВ "Станиця Луганська" обслуговує тільки пішоходів.
Про те, чи бути мосту розбирався журналіст "Прямого".
"Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", - заявив глава держави на згаданому саміті.
Зауважимо, що будівництву мосту передувало розведення військ в районі Станиці Луганської. Так, 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня - в ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.
Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.
Водночас, у програмі "Нині вже" на Громадському голова Станично-Луганської РДА Юрій Золкін заявив, що бойовики так званої "ЛНР" замінили найманців і "козаків" на кадрових військових з РФ. "Але насправді ми добре розуміємо, щоби це диво сталося, окупанти повністю замінили особовий склад, який там "несе службу": прибрали звідти всіх козачків і іншу ватагу, які там бродили й перевіряли наших громадян, і замінили їх на кадрових військових. Тому сьогодні відбувся перший крок, що буде надалі - нікому невідомо", - сказав Золкін.
У свою чергу учасник бойових дій на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдо "Мартін Брест" у ексклюзивному коментарі "Прямому" розповів, що нічого незвичайного в цій заміні не сталось.
"Ця ротація, звичайно справа, то заходять росіяни, то не росіяни, або місцеві, або змішані підрозділи. Тому насправді не міняється нічого", - зазначив він.
За словами Зеленського, єдиною проблемою у відновленні мосту - це бетонні загородження, які встановили бойовики "ЛНР" на непідконтрольній Україні території.
"Ми будемо чекати тиждень, максимум 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж з тієї сторони, ми будемо будувати міст. Я думаю, що ми готові до цього, і цивільні люди можуть будувати, військові не мають права. У нас є ідея, як це швидко зробити. Я думаю, впродовж місяця ми побудуємо", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що раніше спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік висловив сподівання, що після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської розпочнеться процес відновлення пішохідного мосту через річку Сіверський Донець.
"Я сподіваюся, що, керуючись буквою та духом Мінських угод та в інтересах цивільного населення, успішне завершення процесу розведення (військ - ред.) супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, зокрема, ремонтом пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню", - заявив Сайдік.
Однак, у самопроголошеній "ЛНР" не розділяють таких позитивних настроїв. Так лідер бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник у Twitter назвав відновлення мосту "актом агресії".
"Будь-які односторонні дії України на території "ЛНР", частиною якої, нагадую, є і станичний міст, будуть сприйматися як черговий акт агресії. Ви хочете зірвати розведення, вкрасти грошей на будівництві і не так сильно втратити рейтинг", - написав самопроголошений "глава республіки".
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука у ексклюзивному коментарі "Прямому" повідомив, що ніяких проєктів будівництва мосту наразі немає.
"Зараз важко про щось сказати, бо проєкт ще не готовий. В мене є сумніви щодо ймовірності (термінів будівництва - ред.). Якщо не буде демонтовано ті конструкції, які збудувала окупаційна адміністрація", - розповів Тука. Також він висловив припущення, що ситуація з мостом може стати схожою до КПВВ "Золоте", відкриття якого постійно зривається з ініціативи бойовиків.
Також, за словами посадовця, немає ще жодної інформації щодо бюджету відновлювальних робіт та на основі яких коштів формуватиметься цей бюджет.
"Поки ще невідомо, бо ще немає проєкту. У ЗМІ проходила інформація, що Червоний Хрест погодився фінансувати це будівництво, але підтвердження офіційно від Міжнародної організації Червоного Хреста ми ще не отримали", - зазначив Тука.
Таким чином, можна зробити висновок, що заяви про будівництво мосту, який мав би сполучити Луганську область з її непідконтрольними територіями може бути просто черговим проявом передчасних та необгрунтованих обіцянок президента Володимира Зеленського. А громадяни України з окупованих територій й надалі відчуватимуть складнощі при перетині лінії розмежування».

Підготував спеціального для "Прямого" Ігор Кромф - https://prm.ua/mist-viyni-chi-vdastsya-zelenskomu-obyednati-stanitsyu-lugansku/
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