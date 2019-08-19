 Пікети за деокупацію Криму відбулися в центрі Москви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповіла учасниця ініціативи, російська активістка Віра Лаврешина.
"Не втрачаємо надії налагодити діалог із жителями столиці (Росії. - Ред.) про неминуче повернення Криму. Принаймні, припинили кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ. Ми продовжуємо флешмоб за важкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в'язнів "списку Сенцова". Поки не досягнемо своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу", - каже Лаврешина.
Вона зазначила, що після минулих масових протестів у Москві увага правоохоронців до їхніх акцій була помірною.
"Після масового побиття москвичів на суботніх прогулянках настало тимчасове "пом'якшення вдачі" поліцейських. Зрозуміло, на арбатському перехресті чергувало кілька патрульних машин. Але "космонавтів" (співробітників підрозділу ОМОН. - Ред.) ніде видно не було. І ніхто нас не намагався відстежувати, гвинтити і бити", - додала активістка.
Російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, поінформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.
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То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева
стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем
крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и
брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, - гордый, черный демон бури, - и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома, - чуткий демон, - он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, - нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч
над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно
огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
- Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
-Пусть сильнее грянет буря!..