 Пікети за деокупацію Криму відбулися в центрі Москви

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповіла учасниця ініціативи, російська активістка Віра Лаврешина.

"Не втрачаємо надії налагодити діалог із жителями столиці (Росії. - Ред.) про неминуче повернення Криму. Принаймні, припинили кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ. Ми продовжуємо флешмоб за важкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в'язнів "списку Сенцова". Поки не досягнемо своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу", - каже Лаврешина.

Вона зазначила, що після минулих масових протестів у Москві увага правоохоронців до їхніх акцій була помірною.

"Після масового побиття москвичів на суботніх прогулянках настало тимчасове "пом'якшення вдачі" поліцейських. Зрозуміло, на арбатському перехресті чергувало кілька патрульних машин. Але "космонавтів" (співробітників підрозділу ОМОН. - Ред.) ніде видно не було. І ніхто нас не намагався відстежувати, гвинтити і бити", - додала активістка.

Російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, поінформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

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