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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7315) Москва (623) пікет (222) Росія (19405)

 Пікети за деокупацію Криму відбулися в центрі Москви

У Москві на Арбаті активісти російської ініціативної групи "Стратегія-18" провели низку одиночних пікетів за деокупацію Криму та з вимогою звільнення українських моряків, в'язнів зі "списку Сенцова", а також на підтримку кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповіла учасниця ініціативи, російська активістка Віра Лаврешина.

"Не втрачаємо надії налагодити діалог із жителями столиці (Росії. - Ред.) про неминуче повернення Криму. Принаймні, припинили кидатися з кулаками, дізнавшись від нас, що доведеться повертати Крим Україні, згідно із законом, і, що важливо, кримським татарам. Необхідна кримськотатарська автономія, щоб зберегти цей самобутній і мужній народ. Ми продовжуємо флешмоб за важкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в'язнів "списку Сенцова". Поки не досягнемо своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу", - каже Лаврешина.

Вона зазначила, що після минулих масових протестів у Москві увага правоохоронців до їхніх акцій була помірною.

"Після масового побиття москвичів на суботніх прогулянках настало тимчасове "пом'якшення вдачі" поліцейських. Зрозуміло, на арбатському перехресті чергувало кілька патрульних машин. Але "космонавтів" (співробітників підрозділу ОМОН. - Ред.) ніде видно не було. І ніхто нас не намагався відстежувати, гвинтити і бити", - додала активістка.

Російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, поінформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143513
 
   
 Топ коментарі
 
По их законодательству одиночные пикеты не надо заранее согласовывать.
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как это перестали кидаться с кулаками ???
киселев и скабеева недорабатывают
Нужно увеличить мощность излучающих башен
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По их законодательству одиночные пикеты не надо заранее согласовывать.
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Про це я в курсі. Проте по їх законодавству і мітинги у них законні, це прописано у конституції. Тому і питаю, який сенс у одиночних мітингах? Сенсу нуль.
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Законные, если только только получено согласование. Пчёлам должно быть дозволено протестовать против мёда. Для одиночных пикетов такого разрешения не требуется, пока во всяком случае.
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Та хапають там і тих, хто в одиночних стоїть. ККД їх стояння стрімко наближається до нуля.
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мені ці одиночні пікети нагадують компісів з "Москва 2042" Войновича
протест у нікуди
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По этому количеству пикетчиков ,можно вычислить как мало вменяемых...
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Т.е. на Россее людей нет: 99% - это орки в людском облике.
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Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева
стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем
крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и
брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, - гордый, черный демон бури, - и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома, - чуткий демон, - он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, - нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч
над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно
огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
- Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
-Пусть сильнее грянет буря!..
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Учёные Мордовии выяснили, когда у них на самом деле появилась речь и мышление. Речь идет о развитии префронтальной коры головного органа. Ее рост замедлился, благодаря чему у примитивных жителей начали формироваться речь и мышление. У многих россиян и примазанных к ним, префронтальная кора развивается за 1-2 года, люди не в состоянии изучить другой язык для общения, так и не могут связать ментально объект где свой ,а где соседей,также они не обрели необходимую способность и не научились анализировать услышанное, а также делать выводы из поступившей информации, все действия заканчивают матом и кулаками. Премьер Министр России Медведев недавно говорил ,что их вид нужно беречь и порциями расселять их по всему Миру Пікети за деокупацію Криму відбулися в центрі Москви - Цензор.НЕТ 307
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