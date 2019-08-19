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Все про:Держприкордонслужба (2215) пункт пропуску (451) операція Об'єднаних сил (1491) КПВВ (34)

 Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 248 осіб через відсутність документів. ІНФОГРАФІКА

248 особам було відмовлено у пропуску через лінію зіткнення у зв'язку з відсутністю необхідних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Під час здійснення контрольно-перевірочних заходів прикордонниками в контрольних пунктах в’їзду-виїзду виявлено 29 паспортних документів України з ознаками часткової підробки.

Загалом за вказаний період лінію розмежування перетнули 286,5 тисячі громадян і 34,6 тисячі транспортних засобів.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 248 осіб через відсутність документів 01

26 осіб були викриті в перетині кордону з Росією в пунктах пропуску, які не працюють, на неконтрольованій ділянці кордону.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 248 осіб через відсутність документів 02
Фото: пресцентр ОС

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"Щодо них, а також стосовно двох іноземців, які порушили правила перебування в Україні, складено протоколи про адміністративні правопорушення", - зазначили в штабі ООС.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 248 осіб через відсутність документів 03

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 248 осіб через відсутність документів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143508
 
 
 Топ коментарі
 
Бандита(урода из Бердычева), избившего ветерана АТО, в суде облили мочой и арестовали - Inforesist

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов - Цензор.НЕТ 399
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Бандита(урода из Бердычева), избившего ветерана АТО, в суде облили мочой и арестовали - Inforesist

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов - Цензор.НЕТ 399
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Ходять слухи, що цей квадрат не дуже схвально відгукувався про деяких "положенців", і його чекають з нетерпінням у камері сізо.
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За перші півроку 2019 року імпорт російських товарів до Львівської області виріс майже на 30%.
Про це сказано у звіті Головного управління статистики Львівської області
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От це і Є початок ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ з допомогою комп.аналіза ЗВЕДЕНОЇ бази даних!! І тут ґебельси пукіна всралися
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Сепарня повинна сидіти в своєму гетто. Нехай щастить.
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треба вводити кримінальну відповідальність за незаконий перетин кордону...
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Ну и в чем сенсация? Неужели в том, что погранцы выполнили свои служебные обязанности? Следует понимать что скоро на цензоре будут новости типа: дворник Глаша подмела дорожку или слесарь Иванов вышел на работу?
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