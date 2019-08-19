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 Після пожежі в "Токіо Стар" в Одесі поліція затримала ще трьох осіб, зокрема управительку іншого готелю, - "Думская"

Масштабну операцію почали правоохоронці після пожежі в "Токіо Стар". Протягом дня 18 серпня обшуки провели на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Вадиму Чорному, зокрема в готелі "Зірка". Крім самого бізнесмена, затримано ще трьох осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

"У слідчих діях бере участь СБУ. У "Токіо" вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшені, обшукали номери. Також обшукали апартаменти, що належать Вадиму, - повідомило джерело видання з-поміж співробітників готелю. - У "Зірці" обшуки, наскільки мені відомо, ще тривають. Затримано управительку "Зірки" Валентину Іванівну і двох техніків, які займалися проводкою і дрібним ремонтом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель. ВIДЕО

Працівники згорілого готелю кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини розповсюдилася до верхнього поверху. З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненавмисні підпал.

"У нас у готелі є маленькі кімнати без вікон. Палити заборонено, але були порушення цієї заборони. Від чого точно загорілося, ніхто поки не каже", - сказав співрозмовник видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Охоронна компанія не викликала пожежників", - господар одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента, що винен власник готелю

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143507
 
 
 Топ коментарі
 
Юрий Касьянов
9 ч. ·

Если можно арестовать собственника отеля после пожара, унесшего 9 жизней, то можно арестовать и президента, после того, как погибли 11 солдат во время объявленного им перемирия. И это будет ещё как справедливо, ведь собственник обычно не занимается оперативным управлением бизнесом, обеспечивая стратегическое планирование и инвестиции, а президент - это политик, чиновник и главнокомандующий в одном лице. Он отвечает за всё.
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А чиновники по ЧС неприкасаемые? Это те которые в доле и не проверили просто вопящий о нарушениях сигнал после передачи Ревизор. Их в первую очередь на нары. И как представителям власти срок побольше. Кинулись они отели проверять... После стольких смертей... А раньше что мешало, обязательства финансовые?... Тварье
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Литинант бакланов роет носом землю..зебобик приказал посадить Черного...сейчас даже из белых будут делать черных...
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який ще є в Одесі є готель звізндого) найменування?!
знайти - і всіх за грати! После пожара в "Токио Стар" в Одессе полиция задержала еще троих человек, в том числе управляющую другим отелем, - "Думская" - Цензор.НЕТ 5516
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Чисто интересно, а с какого перепугу задерживать сотрудников другой гостиницы, даже если этого же собственника ? Они к сгоревшей гостинице какое отношение имеют ? Или их авансом задержали, в счёт будущих косяков ?
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Щоб усі боялись, щоб не насміхались. А так то вони її не з вулиці просто зайшовши узяли, а у процесі санкціонованих дій.
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А чиновники по ЧС неприкасаемые? Это те которые в доле и не проверили просто вопящий о нарушениях сигнал после передачи Ревизор. Их в первую очередь на нары. И как представителям власти срок побольше. Кинулись они отели проверять... После стольких смертей... А раньше что мешало, обязательства финансовые?... Тварье
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Литинант бакланов роет носом землю..зебобик приказал посадить Черного...сейчас даже из белых будут делать черных...
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Юрий Касьянов
9 ч. ·

Если можно арестовать собственника отеля после пожара, унесшего 9 жизней, то можно арестовать и президента, после того, как погибли 11 солдат во время объявленного им перемирия. И это будет ещё как справедливо, ведь собственник обычно не занимается оперативным управлением бизнесом, обеспечивая стратегическое планирование и инвестиции, а президент - это политик, чиновник и главнокомандующий в одном лице. Он отвечает за всё.
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Может вы и правы, но строить гостиницу с номерами без окон - это недопустимо. Окно - это первое, по технике безопасности должно быть. Вы знаете, что в селах не разрешали строить гаражи глухой стеной на улицу? Хоть дверь, хоть окно, но что-то должно быть.
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хтось дав дозвіл на роботу цього закладу.
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Это здание прошло полную реконструкцию...причем с заменой целевого назначения...
И там до разрешения на работу...еще были согласования и утвержления проекта реконструкции...с подписями...и санстанции...и пожарных....и прочих...
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Потом был ввод в эксплуатацию....комтссией...в составе которой тоже были санстанция и пожарные...и только потом уже было разрешегие на начало работ...
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То-то и оно: сначала владельцы вступают в сговор с чинушами и правоохранителями, чтоб получить разрешение на функционирование неправильно построенного заведения, а потом - мы ни при чем. Проверки к себе не пускали, потому что понимали, что закроют, а тут - сезон, прибыль может накрыться. Вот жадность фраера и сгубила. И хорошо бы, если бы наказали всех: и тех, кто руководит гостиницей, и охрану, что поздно вызвала МЧС, и тех, кто курит в служебных помещениях, чтобы разгильдяйство на рабочем месте было недопустимым. Людей нужно начинать учить жёстко. А то все требуют порядка, а сами не хотят его ни наводить, ни поддерживать.
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Что значит неправильно построенного？ есть проект реконструкции...есть согласования...
Есть проектанты...которые поектируют согласно норм и правил...
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Пункт правил техники безопасности вы тоже можете назвать где об этом написано？
Про гаражи тоже реальный бред...
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Бред не бред, а раньше было так. Это сейчас,-и это знает каждый,- если ты сунул деньги пожарникам, ГАСКу, архитекторам и прочим,- тебе подпишут все. Вот вы исчитаете это бредом.
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Окно...дверь.. выходящие на улицу..или что подобное в обязательнлм порядке требуется только в помещении с газоаыми приборами...и более нигде...
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Сезон близится к концу.
Отели деньжат подзаработали.
Можно запускать проверяющих во все гостиницы...

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Були подібні ж думки. Готель місткий - до 300 місць. Ціни майже демпінгові. Комусь явно заважає.
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3 в 1.
1) Мешает отель.
2) Мешает Черный.
3) Пожарные инспектора хотят денег. P.S. Много денег.
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Gennadiy Kogan

8 год

Открытое письмо президенту Украины Володимир Зеленський .
Уважаемый, Владимир Александрович!
Сегодня, 17 августа 2019 года, в Одессе погибло 9 человек в результате пожара в отеле «Токио стар». Ещё 10 человек пострадали.
Точная причина пожара ещё не известна,
но я точно знаю, что в Одессе орудует Организованная Преступная Группировка, которая занимается поджогами . Знаю, потому что Резиденцию «Одесский Дворик» пытались поджечь дважды.
Первый раз 28 августа 2018 года:
https://youtu.be/O7Gw5MEYSMk
и второй раз, 5 сентября 2018 года:
https://youtu.be/FufDhJmxqfA
И уже тогда могли быть многочисленные жертвы ни в чем неповинных людей, так как поджоги совершались в 4 часа утра и при полной загрузке Резиденции «Одесский Дворик», военными, термо-дымовыми гранатами РДГ-2ч.
В мае 2018 года вышел заказной репортаж о том, что якобы в «Одесском Дворике» нарушаются нормы противопожарной безопасности и существует угроза возникновения пожара, что на самом деле не соответствует действительности.
Я понимаю, что заказной репортаж был сделан с целью обвинить меня в халатности после поджога и сделать виновным за последствия. Кроме этого, такие репортажи наносят непоправимый вред репутации заведения.
https://youtu.be/715S317PprE
В 2015 году, Григорий Гробов, угрожал мне поджогом ресторана.
В июне 2016 года мне подожгли машину.
https://youtu.be/qIbym5e7c1E
Это было предупреждение, чтобы я прекратил препятствовать незаконному захвату двора и застройке двора в доме 17 по ул. Успенской, где я был председателем ОСМД.
И вот, ОПГ Гробова перешла к жестким действиям по уничтожению моего бизнеса.
Кроме поджогов, на меня оказывается давление всеми доступными Гробову способами.
Среди них:
Заказные уголовные дела.
Митинги для распугивается гостей.
https://youtu.be/***********
Подбрасывание зловонной жидкости в ресторан.
https://youtu.be/ms7zexVU2SQ
Давление на близких.
https://youtu.be/4_H2WFNVFTQ
Постоянные угрозы.
Направление различных проверок.
https://youtu.be/Bs-********
Наклепы и клевета в СМИ, проплаченные статьи и репортажи при помощи лживых блогеров и псевдо-журналистов.
Избиение адвокатов в суде.
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что лучше всего получается у наших правоохранителей, так это обыски. Там, наверное, своя субординация.
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А идеальнее всего "обыскивать" ювелирный магазин "Граф", там можно даже трусы украсить брюликами... Після пожежі в "Токіо Стар" в Одесі поліція затримала ще трьох осіб, зокрема управительку іншого готелю, - "Думская" - Цензор.НЕТ 6228
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