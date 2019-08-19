 Після пожежі в "Токіо Стар" в Одесі поліція затримала ще трьох осіб, зокрема управительку іншого готелю, - "Думская"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".
"У слідчих діях бере участь СБУ. У "Токіо" вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшені, обшукали номери. Також обшукали апартаменти, що належать Вадиму, - повідомило джерело видання з-поміж співробітників готелю. - У "Зірці" обшуки, наскільки мені відомо, ще тривають. Затримано управительку "Зірки" Валентину Іванівну і двох техніків, які займалися проводкою і дрібним ремонтом".
Працівники згорілого готелю кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини розповсюдилася до верхнього поверху. З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненавмисні підпал.
"У нас у готелі є маленькі кімнати без вікон. Палити заборонено, але були порушення цієї заборони. Від чого точно загорілося, ніхто поки не каже", - сказав співрозмовник видання.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.
знайти - і всіх за грати!
9 ч. ·
Если можно арестовать собственника отеля после пожара, унесшего 9 жизней, то можно арестовать и президента, после того, как погибли 11 солдат во время объявленного им перемирия. И это будет ещё как справедливо, ведь собственник обычно не занимается оперативным управлением бизнесом, обеспечивая стратегическое планирование и инвестиции, а президент - это политик, чиновник и главнокомандующий в одном лице. Он отвечает за всё.
И там до разрешения на работу...еще были согласования и утвержления проекта реконструкции...с подписями...и санстанции...и пожарных....и прочих...
Есть проектанты...которые поектируют согласно норм и правил...
Про гаражи тоже реальный бред...
Отели деньжат подзаработали.
Можно запускать проверяющих во все гостиницы...
1) Мешает отель.
2) Мешает Черный.
3) Пожарные инспектора хотят денег. P.S. Много денег.
8 год
Открытое письмо президенту Украины Володимир Зеленський .
Уважаемый, Владимир Александрович!
Сегодня, 17 августа 2019 года, в Одессе погибло 9 человек в результате пожара в отеле «Токио стар». Ещё 10 человек пострадали.
Точная причина пожара ещё не известна,
но я точно знаю, что в Одессе орудует Организованная Преступная Группировка, которая занимается поджогами . Знаю, потому что Резиденцию «Одесский Дворик» пытались поджечь дважды.
Первый раз 28 августа 2018 года:
https://youtu.be/O7Gw5MEYSMk
и второй раз, 5 сентября 2018 года:
https://youtu.be/FufDhJmxqfA
И уже тогда могли быть многочисленные жертвы ни в чем неповинных людей, так как поджоги совершались в 4 часа утра и при полной загрузке Резиденции «Одесский Дворик», военными, термо-дымовыми гранатами РДГ-2ч.
В мае 2018 года вышел заказной репортаж о том, что якобы в «Одесском Дворике» нарушаются нормы противопожарной безопасности и существует угроза возникновения пожара, что на самом деле не соответствует действительности.
Я понимаю, что заказной репортаж был сделан с целью обвинить меня в халатности после поджога и сделать виновным за последствия. Кроме этого, такие репортажи наносят непоправимый вред репутации заведения.
https://youtu.be/715S317PprE
В 2015 году, Григорий Гробов, угрожал мне поджогом ресторана.
В июне 2016 года мне подожгли машину.
https://youtu.be/qIbym5e7c1E
Это было предупреждение, чтобы я прекратил препятствовать незаконному захвату двора и застройке двора в доме 17 по ул. Успенской, где я был председателем ОСМД.
И вот, ОПГ Гробова перешла к жестким действиям по уничтожению моего бизнеса.
Кроме поджогов, на меня оказывается давление всеми доступными Гробову способами.
Среди них:
Заказные уголовные дела.
Митинги для распугивается гостей.
https://youtu.be/***********
Подбрасывание зловонной жидкости в ресторан.
https://youtu.be/ms7zexVU2SQ
Давление на близких.
https://youtu.be/4_H2WFNVFTQ
Постоянные угрозы.
Направление различных проверок.
https://youtu.be/Bs-********
Наклепы и клевета в СМИ, проплаченные статьи и репортажи при помощи лживых блогеров и псевдо-журналистов.
Избиение адвокатов в суде.