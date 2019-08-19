 Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу н.п. Піски - з ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- у районі Новолуганського - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.
Від початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
ЗеШмаркля вирішив не зупиняти війну.
Зелебобікі повідомили що і за 5 років не зупинять.
Хочуть продовжити бізнес на крові...
Ваш ЗЕбіл накидав що це Порох не хоче, - йому вигідно.
Тепер це вигідно вашому ЗЕпріпізденту - бариге/мародеру!
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25, - вам добра і здоров'я!
- Війна вигідна тільки кривавому шокобаризі. От прікольний закінчить її за пару днів. Ура йому! Разумков:
- Швидко закінчити війну не вдасться.
ЗЕШмарклі:
- ПЄРЗІДЄНТУ З ДІМАЧКОЙ ВИДНІШЕ! МАЛЧАТЬ ПОРОХОБОТИ! Оп-оп, і ЗЕбіли більше не заморюються від війни.
Лайфхачище.
Слідкуємо чи після кожного обстрілу не гинутимуть ; из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.
Не вірю я Хомчаку і зеленій владі.
тоже самое подумала (уж очень подозрительно)............
Если(!) это действительно так, то все это очень печально и тревожно.........
Ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе
ви...клюнуть в сраку кацапи.
вмиратимуть та отримуватимуть поранення при загадкових обставинах.
Аналитики группы Forensic Architecture обнаружили спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также было обнаружено присутствие в боях под Иловайском в августе 2014 года танков Т-72Б3, которые, как отмечается, на тот момент, использовали только вооруженные силы России, пишет британская газета The Guardian. Власти россии неоднократно отрицали участие армии в конфликте в Донбассе.
А взялось оно из речи Сралина. В декабре 1937 года Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза. В том же месяце выборы в этот законодательный орган власти должны были пройти в первый раз. Как то было предусмотрено Конституцией СССР, принятой в 1936 году.
11 декабря 1937 года Сралин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной.
Поблагодарив избирателей Сралинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сралин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.