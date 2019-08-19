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Все про:обстріл (5429) Донбас (12788) операція Об'єднаних сил (1486)

 Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС

18 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу н.п. Піски - з ручних протитанкових гранатометів.

Також читайте: Один військовослужбовець Нацгвардії загинув, ще троє поранені через порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами в районі проведення ООС, - штаб

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- у районі Новолуганського - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Від початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- у районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143506
 
 
 Топ коментарі
 
19.08.19 07:07 Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб
Слідкуємо чи після кожного обстрілу не гинутимуть ; из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.
Не вірю я Хомчаку і зеленій владі.
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Ну, що прихильники нових пик?
ЗеШмаркля вирішив не зупиняти війну.
Зелебобікі повідомили що і за 5 років не зупинять.
Хочуть продовжити бізнес на крові...
Ваш ЗЕбіл накидав що це Порох не хоче, - йому вигідно.
Тепер це вигідно вашому ЗЕпріпізденту - бариге/мародеру!
-----
25, - вам добра і здоров'я!
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ЗЕбіли:
- Війна вигідна тільки кривавому шокобаризі. От прікольний закінчить її за пару днів. Ура йому! Разумков:
- Швидко закінчити війну не вдасться.
ЗЕШмарклі:
- ПЄРЗІДЄНТУ З ДІМАЧКОЙ ВИДНІШЕ! МАЛЧАТЬ ПОРОХОБОТИ! Оп-оп, і ЗЕбіли більше не заморюються від війни.
Лайфхачище.
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Ну, що прихильники нових пик?
ЗеШмаркля вирішив не зупиняти війну.
Зелебобікі повідомили що і за 5 років не зупинять.
Хочуть продовжити бізнес на крові...
Ваш ЗЕбіл накидав що це Порох не хоче, - йому вигідно.
Тепер це вигідно вашому ЗЕпріпізденту - бариге/мародеру!
-----
25, - вам добра і здоров'я!
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ЗЕбіли:
- Війна вигідна тільки кривавому шокобаризі. От прікольний закінчить її за пару днів. Ура йому! Разумков:
- Швидко закінчити війну не вдасться.
ЗЕШмарклі:
- ПЄРЗІДЄНТУ З ДІМАЧКОЙ ВИДНІШЕ! МАЛЧАТЬ ПОРОХОБОТИ! Оп-оп, і ЗЕбіли більше не заморюються від війни.
Лайфхачище.
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Ну, останні місяці війна перетворилася у війну іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
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19.08.19 07:07 Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб
Слідкуємо чи після кожного обстрілу не гинутимуть ; из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.
Не вірю я Хомчаку і зеленій владі.
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кацахол,
тоже самое подумала (уж очень подозрительно)............
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Саме після того як волонтери заявили що влада приховує втрати і вони самі будуть слідкувати за статистикою, раптом з'явилися оті ; нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;.

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Я тоже читала этот пост (кто-то из форумчан разместил на нескольких «ветках»).......
Если(!) это действительно так, то все это очень печально и тревожно.........
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Я вчора одному з вашої ботоферми казав:
Ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе ви...клюнуть в сраку кацапи.
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і так буде майже щодня.
вмиратимуть та отримуватимуть поранення при загадкових обставинах.
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В цей день 1991 року о 6 ранку теле-радіоканали передали повідомлення про створення Державного Комітету з надзвичайного стану "ГКЧП". В Москву вводяться війська. Відключається телебачення. Усі канали перекомутовуються на 1 програму з заявою "ГКЧП" та класичною музикою.

Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 2490
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Керівництво УРСР не визнало "ГКЧП". Голова ВР УРСР Леонід Кравчук о 16:00 у виступі по телебаченню заявив, що надзвичайний стан України не стосується та про вихід із лав КПРС. 20.08 на позачерговій сесії депутатів Донецька(!!!) дії "ГКЧП" були засуджені як неконституційні.
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И кстати точно так же это был понедельник.
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Британские исследователи нашли свидетельства участия России в конфликте в Донбассе
Аналитики группы Forensic Architecture обнаружили спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также было обнаружено присутствие в боях под Иловайском в августе 2014 года танков Т-72Б3, которые, как отмечается, на тот момент, использовали только вооруженные силы России, пишет британская газета The Guardian. Власти россии неоднократно отрицали участие армии в конфликте в Донбассе.
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В цей день 1942 року відбулась Шепетівська диверсійна військова операція «Поліської Січі» УПА Тараса Бульба-Боровця. Від німців на добу звільнили м.Шепетівка. УПА заволоділо 4 ешелонами з майном, звільнено 2 ешелони людей, яких везли на роботи до Німеччини.

Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 4551 Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 7931
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Петя когда шёл в президенты обещал закончить войну за неделю... Зеленский ничего такого не обещал...надеюсь увидеть вашего шоколадного кумира за решёткой..
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Кацапы тоже на это надеятся, но у вас ничего не сростется, кроме дупы.
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Для 8% теперь чем хуже Украине , тем лучше им Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4500
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А что разве не так? Вы же все достижение Украины теперь не замечаете , а все неудачи гиперболизируете и говорите "при Порохе такого не было"
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5 лет вы лили грязь на Порошенка, безвиз, децентрализация, армия, мова, вера тебе не устраивали! Ну теперь малорос получай!
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Народ, котрий замість армії, мови та віри вибрав дешеву комуналку та ковбасу по 2-20 отримає виключно лайна на лопаті.
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Ага, остались еще методички с выборов- 25%.
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Чергова щоденна порція брехні від зєкоМанди. Один загиблий і троє поранених воїнів їм не в рахунок... Будьте ви прокляті, слуги урода.
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"Депутат - слуга народа", это выражение нам всем очень хорошо знакомо. Но откуда оно взялось?
А взялось оно из речи Сралина. В декабре 1937 года Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза. В том же месяце выборы в этот законодательный орган власти должны были пройти в первый раз. Как то было предусмотрено Конституцией СССР, принятой в 1936 году.
11 декабря 1937 года Сралин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной.
Поблагодарив избирателей Сралинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сралин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.
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Ну так недарма ж Хомчак своє погоняло отримав.
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