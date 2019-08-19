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Все про:Європарламент (414) полювання (26) екологія (460)

 У Європарламенті закликали заборонити трофейне полювання

Десятки депутатів Європарламенту та екологічні організації виступили з вимогою заборонити трофейне полювання, яке дозволено в низці країн світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Євродепутати та екологи написали відкритого листа й оприлюднили його 18 серпня в Женеві на Всесвітній конференції зі збереження рідкісних видів тварин.

Автори листа закликали внести зміни до Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Під час обговорення цієї теми екологи попередили про безпрецедентне скорочення кількості видів на планеті.

Нелегальна торгівля тваринами є однією з причин вимирання видів. Понад 50 євродепутатів і екологи нагадали, що заборона на торгівлю тваринами з Конвенції не поширюється на трофейне полювання.

Автори звернення зазначили, що трофейне полювання є очевидно комерційним явищем з "багатомільйонним обігом", тому цю лазівку треба усунути.

Так, зокрема, в низці країн Африки дозволено трофейне полювання на слонів, носорогів, левів тощо. Місцева влада відповідає на критику тим, що від такого полювання країни отримують кошти, які потім інвестують у проєкти із захисту тварин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубневич і Кальцев - убивці тварин: активісти почали флешмоб #КандидатиВбивціТварин. (ФОТО 18+)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143504
 
   
 Топ коментарі
 
Стихотворение было написано поэтом Нощенко в 2009 году, опубликовано на сайте современной поэзии. Оно торчало на сайте до 03.04.2014 года, пока пропагандистский, надо полагать, отдел ведомств, разжигающих ненависть, не велел ему убрать его, чтобы "легализовать" фейк об авторстве Шевченко. А может, и сам поэт устыдился и убрал. Об этом и история, и поэт умалчивают.
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Любое убийство ради забавы или алчной и меркальтильной выгоды (не важно кого, человека или другой твари) без вынужденой самообороны или выживания как такового не только ничем неоправдоно, но и ПРЕСТУПНО по отношению к жизни. Я всегда презирал "охотников" в их бесчестии и трусости (преимушестве оружи,я не дающее животным НА РАВНЫХ конкурентно отстаивать свою жизнь), желании самоутведится и удовлетнорить низменные животные инстинкты таким позорным и преступным способом, гореть им в Аду и в следующих жизнях пасть по ступеням пирамиды мироздания на уровень инфузорий или того ниже!
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Охота, это вообще зло! Охоту нужно полностью запретить.
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Возможно кто-то не знает, но в ЕС, в местах, где возможно частое появление русских иммигрантов над писсуарами бывают таблички с просьбой не срать в него. А так да, все люди одинаковые...
🤔
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Охота, это вообще зло! Охоту нужно полностью запретить.
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Развесить на деревьях таблички "охота запрещена"?
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Любое убийство ради забавы или алчной и меркальтильной выгоды (не важно кого, человека или другой твари) без вынужденой самообороны или выживания как такового не только ничем неоправдоно, но и ПРЕСТУПНО по отношению к жизни. Я всегда презирал "охотников" в их бесчестии и трусости (преимушестве оружи,я не дающее животным НА РАВНЫХ конкурентно отстаивать свою жизнь), желании самоутведится и удовлетнорить низменные животные инстинкты таким позорным и преступным способом, гореть им в Аду и в следующих жизнях пасть по ступеням пирамиды мироздания на уровень инфузорий или того ниже!
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Особенно мерзопакостны такие типы как Ястржембский у которых все было (и есть), но им этого мало, желаю тразвлекаться на сафари убиствами слонов, носорогов и львов (потешить свою самооцкнку в "крутизне"), если таким представится охота на людей, думаю им тоже понравится! У меня был приятель, с которым я перестал общаться в том числе по причине того, что он не понимает в чем преступление в убийстве беззащитных зайцев и уток (без необходимости выживания)!
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Евротолерасты совсем с катушек слетели. Хорошо сходить с ума в сытой Европе, а для многих африканских племен трофейная охота может быть единственным источником дохода. Даже чукчам и эскимосам разрешен промысел китов для выживания
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Морква є мордва. Кити в Європі.... Виживання вагнерівців в Африці...
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Прошу новий уряд України заборонити будь яку охоту на тварин та птицю і прийняти суворіші покарання за браконьєрство!
Вибили все, не наїдаєтесь? Чув розмову двух таких вбивць - купіл сєбє дінаміки і звуказапісь подзьівающей уткі.....
Добре, якщо охотник то голими руками, застосування будь яких засобів та приладів - тюрма або штраф! Або на схід і на 0.
Охота це дикість варварство і вбивство заради розваги!
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Охотники вбивці ви вкурсі що є геймсимулятори охоти? Дикарі ви бездушні!
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Дурочка, ты когда нибудь видела, во что превращает лес стадо диких кабанов? Очевидно что нет. Лунный пейзаж. Погибают десятки видов птиц, животных и растений. А ты знаешь кто является основным переносчиком бешенства? Нет? Так я скажу, лиса. И кто будет регулировать популяцию? И так далее, и тому подобное.
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всю ніч сторож проспав, а на ранок розходився
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Не зрозумів. На кацапів і зебілів теж?!
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Знаете почему многие виды сейчас находятся на грани вымирания? Потому, что в лесах не везде работает мобильная связь и раненый кабан не может вызвать скорую помощь и полицию.
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