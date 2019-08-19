 У Європарламенті закликали заборонити трофейне полювання

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Євродепутати та екологи написали відкритого листа й оприлюднили його 18 серпня в Женеві на Всесвітній конференції зі збереження рідкісних видів тварин.
Автори листа закликали внести зміни до Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Під час обговорення цієї теми екологи попередили про безпрецедентне скорочення кількості видів на планеті.
Нелегальна торгівля тваринами є однією з причин вимирання видів. Понад 50 євродепутатів і екологи нагадали, що заборона на торгівлю тваринами з Конвенції не поширюється на трофейне полювання.
Автори звернення зазначили, що трофейне полювання є очевидно комерційним явищем з "багатомільйонним обігом", тому цю лазівку треба усунути.
Так, зокрема, в низці країн Африки дозволено трофейне полювання на слонів, носорогів, левів тощо. Місцева влада відповідає на критику тим, що від такого полювання країни отримують кошти, які потім інвестують у проєкти із захисту тварин.
🤔
Вибили все, не наїдаєтесь? Чув розмову двух таких вбивць - купіл сєбє дінаміки і звуказапісь подзьівающей уткі.....
Добре, якщо охотник то голими руками, застосування будь яких засобів та приладів - тюрма або штраф! Або на схід і на 0.
Охота це дикість варварство і вбивство заради розваги!
нам то що..