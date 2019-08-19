 Говоритиму із Зеленським про зону вільної торгівлі та пенсійну угоду між Україною та Ізраїлем, - Нетаньяху

Про це Нетаньяху заявив в аеропорту в коментарі журналістам перед вильотом до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Пряма мова: "Зараз я вирушаю з важливим візитом до України на запрошення нового президента Зеленського. Я буду обговорювати з президентом України завершення створення Зони вільної торгівлі, це близько до реалізації, договір про пенсії та цілу низку інших тем, які ще більше зміцнять чудові зв'язки між нашими країнами", - заявив прем'єр Ізраїлю.

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