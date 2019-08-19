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 Політика України
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Все про:Ізраїль (325) Нетаньяху (43) ЗВТ (80)

 Говоритиму із Зеленським про зону вільної торгівлі та пенсійну угоду між Україною та Ізраїлем, - Нетаньяху

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує обговорити Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем та пенсійну угоду між державами.

Про це Нетаньяху заявив в аеропорту в коментарі журналістам перед вильотом до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Пряма мова: "Зараз я вирушаю з важливим візитом до України на запрошення нового президента Зеленського. Я буду обговорювати з президентом України завершення створення Зони вільної торгівлі, це близько до реалізації, договір про пенсії та цілу низку інших тем, які ще більше зміцнять чудові зв'язки між нашими країнами", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський 19 серпня підпише низку документів із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143503
 
 
 Топ коментарі
 
При Пороху я знав, що буде війна. Важка, з втратами, довга. Але, я знав, що в кінці буде перемога! Буде тріумф української армії і народу! А тепер? Зеля обіцяв мир! І він його досягне. Просто привівши нас всіх в ярмо.
Ніколи блазень і слуга не перемагав!
Не переможе й зараз...
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Oleksandr Vorobyey is feeling sarcastic.



Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся Буду говорить с Зеленским о зоне свободной торговли и пенсионном соглашении между Украиной и Израилем, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8018

Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно Буду говорить с Зеленским о зоне свободной торговли и пенсионном соглашении между Украиной и Израилем, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8018
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
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Мордва Wevelsburg спитай у порохобота: "як поставишся, якщо завтра Порох буде відкрито агітувати за дружбу з росією?".
Відповідь буде: "пошлю Пороха нах!"
Спитай у себе - нарко ЗЕбіла те саме.
Відповідь буде: "йому видніше, значить нам так треба".
Так ЧМО?
Справа не в персоналіях, справа - в цінностях.
а де можна глянути як ваш бидлообраний клован
- лісапедом на роботу їздить?
- не їздить у кортежах?
- стоїть у кортежах в яких не їздить разом з усіма у пробках?
- податки в Україні сплачує?
- зняв недоторканість?
- збільшив зарплати бидлу?
- зменьшив комунальні?
- зупинив війну?
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Пускай этот мега-хитрожопый объяснит - чего его жена-хайка хлеб-соль на землю бросила!?...
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Украинским караваем они брезгуют, а вот деньгами на пенсию евреям за которыми прилетели нет! Вот что значит президент еврей! Зрада!!! Ганьба!!!
Смотрю видео ото всюду удаляют https://youtu.be/R8A0VF9Q1Ac
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Если Зеленский договорится выплачивать в Украине пенсии евреям, а это около 1500 $ то пусть со своего кармана и платит! У нас своим пенсионерам купить пожрать не зачто!
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