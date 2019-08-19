 З екопарку в Харкові втекла зебра - мешканців міста просять не ловити її самостійно

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "UA Новини" із посиланням на представника комплексу Олексія Костюченка.
За його словами, зебра втекла, коли її переводили в новий вольєр: тварину вивели за допомогою шлейки в супроводі наглядачів, але їй вдалося втекти.
Зебру шукають 20 працівників екопарку, охорона і волонтери. Також до пошуків залучили коней і квадрокоптер.
В екопарку зауважили - якщо ви побачили зебру, то не намагайтеся впіймати її самостійно, а зверніться в комплекс.
Як зазначає видання, три тижні тому з екопарку втекли дві мавпи. Їх спіймали на окружній дорозі.
Дальнобойщики наверно охренели
И что полосатую лошадь выпустили проклятые евробляхеры.
Вони були не з зоопарку. То були луганські шльондри.
Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, между зебрами и ослами - зебрулами. (с)
Какое-то словечко знакомое: зебрул. Что-то напоминает... Не! Не вспомню.
Я, здесь, тоже, пользуюсь "методом Дурова"...
Экопарк - такой себе самодеятельный частный зоопарк, где, как и везде в "АВЭКе", работают чьи-то родственники. Профессионализмом работников там и не пахнт.
(C)
@Shtirlitz53
🤔
Да, ну и при порохе такого, разумеется, не было. Какзалось бы, при чем здесь вовка-еврейский шнырь... ан нет...Зе - к Зе...