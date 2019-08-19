EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  3164  79
Все про:тварини (133) Харків (1471)

 З екопарку в Харкові втекла зебра - мешканців міста просять не ловити її самостійно

Із харківського екопарку вранці 18 серпня втекла зебра, її шукають охорона і волонтери. Містян просять самостійно не ловити тварину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "UA Новини" із посиланням на представника комплексу Олексія Костюченка.

За його словами, зебра втекла, коли її переводили в новий вольєр: тварину вивели за допомогою шлейки в супроводі наглядачів, але їй вдалося втекти.

Зебру шукають 20 працівників екопарку, охорона і волонтери. Також до пошуків залучили коней і квадрокоптер.

В екопарку зауважили - якщо ви побачили зебру, то не намагайтеся впіймати її самостійно, а зверніться в комплекс.

Як зазначає видання, три тижні тому з екопарку втекли дві мавпи. Їх спіймали на окружній дорозі.

Також дивіться: В Одесі патрульні зупинили коня, який утік з іподрому й раптово вибіг на проїжджу частину. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143502
 
 
 Топ коментарі
 
не знаю шо там соя скажет но ЗЕбилятники уже бредят по полной ..наркоманы..
 показати весь коментар
 
"Внимание! Из тель-авивского зоопарка сбежал енот. Кто увидит его на улицах города, тот должен заплатить в кассу зоопарка 10 шекелей". (С)
 показати весь коментар
 
Таємниця сторіччя. Куди могли зникнути в Україні в один момент ЗМІ, антикорупціонери і націоналісти після обрання прєзидентом Зеленського? Де Ви?
(C)
@Shtirlitz53
🤔
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
три недели назад с экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге

Дальнобойщики наверно охренели Из экопарка в Харькове сбежала зебра - жителей города просят не ловить ее самим - Цензор.НЕТ 2059
 показати весь коментар
 
 
"У каждого свой вкус" - сказал индус, слезая с обезьяны
 показати весь коментар
 
 
Экопарк находится на окружной Харькова в сторону Белгорода на территории бывшего пионер лагеря.Господин Фельдман мало платит сотрудникам,основная масса -случайные люди.Тому такие результаты.
 показати весь коментар
 
Я вот всё жду, чем обернется эта еврейская уловка 22...ну не может александр борисович, бывший таксист, а нынче магнат харьковского пошиба, быть филантропом...хотя территории, что носатый отхватил, могут позволить... там, за прудиками с лебедями, в сторону Циркунов, такие места...так и просятся под "элитную застройку"...
 показати весь коментар
 
Мало платит ? А то, что там вход бесплатный и бесплатный транспорт, который подвозит людей из Харькова к экопарку, ты в курсе ?
 показати весь коментар
 
Если людей не подвозить,туда никто не поедет.Чисто имиджевая уловка,расчитанная очень надолго.Известна его финансовая помощь еврейской диаспоре.Но всё это основано на нещадном грабеже и уклонении от налогов,сокрытии прибыли.Это как Пинчук.Легальный филантроп,тайком дающий деньги на угробление неугодных политиков(ЮВТ).Я затрудняюсь такую деятельность охаратеризовать одним словом.Нечистоплотность,после которой порядочные люди стреляются.А для таких - норма жизни.У Фельдмана-куча поместий в лакомых места Харькова и не только.Ладно ,не лез бы во власть,однако ужом пролазит очень давно.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
щас соя налезет и начнет блеять что при свиновальце такого не было.
И что полосатую лошадь выпустили проклятые евробляхеры.
 показати весь коментар
 
 
всо интересное в перде запасайся попкорном мапет !
 показати весь коментар
 
 
Власенко, как там на польских плантациях клубники живется?
 показати весь коментар
 
не знаю шо там соя скажет но ЗЕбилятники уже бредят по полной ..наркоманы..
 показати весь коментар
 
 
Это же ЗЕбра! По моему очевидно кто ее выпустил - ЗЕбил какой нибудь
 показати весь коментар
 
 
Ты первый об этом написал. Наверно думаешь, что тебя простят.
 показати весь коментар
 
Нах... такой "экопарк", если оттуда звери убегают каждый день?
 показати весь коментар
 
 
"Внимание! Из тель-авивского зоопарка сбежал енот. Кто увидит его на улицах города, тот должен заплатить в кассу зоопарка 10 шекелей". (С)
 показати весь коментар
 
 
это какое то постановление кабмина Украины?
 показати весь коментар
 
Вся сепраня даунбасика голосовалла за кловуна впрочем как и ты сепар.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вся сепраня даунбасика проголосовала не за клоуна,она проголосовала против шоколадного клоуна и барИги,а на парламентских ,эта как ты царапаешь сепраня проголосовала за своих, за рыгов. Сечешь разницу соя?
 показати весь коментар
 
>>три недели назад с экопарка сбежали две обезьяны. Их поймали на окружной дороге.<<
Вони були не з зоопарку. То були луганські шльондри.
 показати весь коментар
 
 
Та нє, мавпи-повії. Знали, куди тікати.
 показати весь коментар
 
 
Вот что я нарыл, в Википедии:
Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, между зебрами и ослами - зебрулами. (с)
Какое-то словечко знакомое: зебрул. Что-то напоминает... Не! Не вспомню.
 показати весь коментар
 
 
К сведению: зебра - единственный вид лошадей, не поддающийся приручению, по своему упрямству, тупости и агрессивности. Осёл - символ упрямства. Представляю, КАКОВЫ характерные черты "зебрулов"...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
слава богу ,что шоколадных свиньей легко приручить З екопарку в Харкові втекла зебра - мешканців міста просять не ловити її самостійно - Цензор.НЕТ 7795
 показати весь коментар
 
Был, ещё в конце 19 века, такой дрессировщик - Дуров (зачинатель знаменитой династии цыркачей). Приехал он, как-то, в Одессу, на гастроли... Градоначальником тогда, там, был, чиновник, по фамилии Зелёный - страшный мздоимец, и крохобор... И, для того, чтобы хозяину шапито разрешили давать выступления, он потребовал, внаглую, крутую сумму... Пришлось заплатить... Однако, вечером, Дуров, одетый в шутовской костюм, и загримированный, выехал на арену, верхом на члене своей труппы - на БОРОВЕ, выкрашенном в зелёный цвет... Публика была в восторге... За время гастролей труппа, обыгрывая, каждый раз, по-новому, в номерах, зелёный цвет, "отбила" все деньги, потраченные на взятку, и осталась "в наваре" - такой был аншлаг! А Зелёный ничего сделать не мог - ввяжешься в разборки, затеешь скандал - признаешь себя дураком...
Я, здесь, тоже, пользуюсь "методом Дурова"...
 показати весь коментар
 
 
"Экопарк Фельдмана" - полное название этого частного зоопарка. Фельдман - единственный депутат-самовыдвиженец, победивший в Харькове на этих выборах (остальные победители - от "Слуги народа".
Экопарк - такой себе самодеятельный частный зоопарк, где, как и везде в "АВЭКе", работают чьи-то родственники. Профессионализмом работников там и не пахнт.
 показати весь коментар
 
Коломойский просит не ловить ее самостоятельно
 показати весь коментар
 
Зебру точно не СБУ охраняла? А то я буду не удивлен.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
От ЗЕкловунов даже зебры бегут...Вывод - эта зебра умнее 73% населения. Респект зебре.
 показати весь коментар
 
 
Таємниця сторіччя. Куди могли зникнути в Україні в один момент ЗМІ, антикорупціонери і націоналісти після обрання прєзидентом Зеленського? Де Ви?
(C)
@Shtirlitz53
🤔
 показати весь коментар
 
 
эффект толпы...при Пете в тренде были мова и віра, а при Зеленском - шаурма и пингвины
 показати весь коментар
 
 
У Харкові дві Зебри. Це Допа і Гепа стали смугастими, бо інакше ніхто грошей не дасть.
 показати весь коментар
 
 
Когда жил в Индии, пошел в зоопарк. Что больше всего поразило, так это макаки в клетке. И рядом такие же,но на свободе. Чем одни от других отличались, непонятно.
 показати весь коментар
 
 
Помогу тебе:одни наблюдали макак в клетке, другие наблюдали макак из клетки. И хотя их поровну разделяла решетка, те, что свободные и голодные мечтали попасть в клетку, шобы жрать от пуза...а те, что сытые, но в неволе, понятия не имели о свободе... аллегория? Та не...по Дарвину приматы - ближайшие родственники человека прямоходящего...
 показати весь коментар
 
Та не, просто ума, как мяса в вокзальном беляше... а потом, Украина так прекрасна...фули в том вольере, когда у зебры душа в тельняшке...
Да, ну и при порохе такого, разумеется, не было. Какзалось бы, при чем здесь вовка-еврейский шнырь... ан нет...Зе - к Зе...
 показати весь коментар
 
 
нееее.... под личный контроль, только открытие мусорных баков!...))
 показати весь коментар
 
 
Прилетит Гидрант и покормит шаурмой?!))
 показати весь коментар
 
 
Кернес на каляскі вже виїхав на лови
 показати весь коментар
 
Да уж, с таким окрасом прятатся будет сложновато З екопарку в Харкові втекла зебра - мешканців міста просять не ловити її самостійно - Цензор.НЕТ 7820
 показати весь коментар
 
Пусть стоит и регулирует движение на перекрёстке.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору