 Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Vsim.ua.

Згідно з ухвалою суду, Сороченко може бути звільнений з-під варти після внесення 40 140 гривень застави.

Блогеру інкримінують ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Перебуваючи в залі судових засідань, Сороченко заявив, що нібито жалкує про вчинок, просить вибачення у воїнів АТО/ООС та їхніх матерів і підтримує територіальну цілісність України. Він також стверджував, що конфлікт із ветераном стався на побутовому, а не на ідеологічному ґрунті.

На засідання суду і під будівлю суду прийшли місцеві активісти.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.

Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.

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