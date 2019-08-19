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Все про:ветерани (350) хуліганство (141) Сороченко Артур (2)

 Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід одіозному відео-блогеру Артуру Сороченку, підозрюваному в хуліганстві. Увагу правоохоронців маловідомий власник Yuotube-каналу з Бердичева привернув після публікації відео, на якому він б'є в обличчя чоловіка, який повідомив, що брав участь в антитерористичній операції та воював проти росіян на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Vsim.ua.

Згідно з ухвалою суду, Сороченко може бути звільнений з-під варти після внесення 40 140 гривень застави.

Блогеру інкримінують ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Перебуваючи в залі судових засідань, Сороченко заявив, що нібито жалкує про вчинок, просить вибачення у воїнів АТО/ООС та їхніх матерів і підтримує територіальну цілісність України. Він також стверджував, що конфлікт із ветераном стався на побутовому, а не на ідеологічному ґрунті.

На засідання суду і під будівлю суду прийшли місцеві активісти.

Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО 01
Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.

Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями", - у Бердичеві побили ветерана АТО. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143501
 
   
 Топ коментарі
 
Все буде .
Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
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Ну не знаю,на мой взгляд Ветеранские организации должны были подать на него в суд за публичную угрозу убийством.Ведь он писал что АТОшников будут вылавливать и убивать у подездов.
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Пшол за паребрик, опущенец руцкий. А там попрыгай на бутылке. Гундяйка и простит все твои грехи.
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Ну чому відразу "або"? Краще спочатку відмудохали б, а потім арештували. Навпаки закон не дозволяє. 😊
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Юридично дуже обгрунтована теза, вам не сперечатиме...
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Воно має пройти все це пекло - суд, камери, осуд людей, преси, а потім і має понести відповідальність перед небайдужими. Там просто чмо тобі це не пройде.
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Все буде .
Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
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что будет? он уже вышел под копеечный залог,можно сказать.
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Знаєш, це заказуха... від Симчишина, не інакше.
Тому що, наприклад, знаю, як в Хмельницькому тягнеться "процес" перевиховання водія маршрутки, який систематично ображає вдову загиблого під Авдіївкою 7 квітня ц.р. сержанта Миколи Неживого. Та ніяк не тягнеться.... Той факи показує, коли її бачить... І, отримавши в свого керівнцтва бази телефон вдови (ніби дали йому, щоб вибачився...), назвонює їй та материть... Нічого хорошого місцева спілка ветеранів не робить.
До речі, от,пригадав інфу: https://censor.net.ua/ua/video_news/3121697
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Пшол за паребрик, опущенец руцкий. А там попрыгай на бутылке. Гундяйка и простит все твои грехи.
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Так він це тебе чмо зомбіроване бив ?) Ооось воно як Марко....
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А нельзя ли его на передовую, под обстрел рашистов?
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він такий блогер, як я балєрун...Бадюк і бидло, яке несе загрозу суспільству. За гратами-його місце, або краще в домовині!
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Всё очень просто: немногим более 1600 долларов... и гуляй рванина. Дальше гуляй. А полиция старалась, похоже... Нашли, но... не расстреляли блогера, как ниже товарищ советует:
Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - Цензор.НЕТ 1447
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Ну не знаю,на мой взгляд Ветеранские организации должны были подать на него в суд за публичную угрозу убийством.Ведь он писал что АТОшников будут вылавливать и убивать у подездов.
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Чи не бандит... шалупень подзаборная)
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Грозился стволом...
Было бы неплохо, если бы менты его нарыли...
Понятно, что вряд-ли дома держит.
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Надо внести залог и подвезти до ближайшего крематория
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На Донбасс его, в окопы, чтобы лично проверил есть ли там "ихтамнеты"!!!
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а он точно принимал участие в АТО? а то много там ща "вытиранов"
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З яких це пір бики стали блогерами???
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Кажуть, що цей квадрат крім стрімерства ще й наркотиком торгує. Дивно, що менти у нього нічого не найшли.
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.....после внесения 40 140 гривень залога.


вот она цена жизни укрсолдата.

40140 грн.
и ни гривни больше.


а атошники воды набрали в рот или говна??

дно

Источник: https://censor.net.ua/n3143501
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Прежде всего Сороченко - садист, а это неизлечимая болезнь. А уже потом это криминальный элемент, беспринципный подонок и человекоплесень, разрушающая общество. Садисту без разницы кому причинять невыносимую боль - человеку или животному или птице,- главное чтобы жертва была беспомощной и не могла оказать сопротивление. Все оправдательные речи Сороченка в суде или в ю-тубе не стоят и ломаного гроша. Садист навсегда останется садистом со всеми вытекающими.
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Скоро сбежит на россию, петушара жирная...
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В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление. Источник: https://censor.net.ua/n3143501

Перед выборами в Раду у активиста "шария" на глазах у полиции разбили дорогой телефон! На призыв задержать нарушителя полиция не отреагировала, предложив для начала написать заявление! Вопрос - сколько будут искать нарушителя, если после заявы прошло почти два месяца?
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А ответ простой - нарушитель известный порохобот!
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Часто у Вас такое бывает что сами себе пишите в пол-четвертого ночи ? Страдаэте нарушениям сна ? Попробуйте писать самому себе на отдельных бумажечках, а не тут, и вешайте на стене . Напишите и повесьте плакат "Алкоголь и наркотики зло!"
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Это чтобы утром порохоботы про совесть вспоминали иногда! Ты первый, кого задело! Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - Цензор.НЕТ 1484
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Ой, классика... Это из серии "на воре шапка горит" видимо. Или как? У кого что болит, или что подойдет сюда? Разбрасывать дерьмо вокруг, и всем возмущающимся заявлять "задело" это развлекуха такая? Это тебя Порошенко заставил? Бессовестный- о совести, конечно...
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Каких только придурков здесь не встретишь! Это же всю ночь тюкало тут... Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО - Цензор.НЕТ 8623
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Такие мрази не должны топтать украинскую землю!
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Прокурор та слідчий подали клопотання про закритий розгляд справи. Суддя Олександра Вітушинська підтримала їх. Тому журналісти були змушені залишити залу засідань.
Біля суду на вулиці Пилипчука у центрі Хмельницького було чимало активістів та поліції.

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Радует что пришли не равнодушные граждане Хмельницкого, но почему закрыли суд непонятно . Не в тему, но как показатель- а Гримчака никто не поддержал .
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Тут ещё не написали, что когда его выводили, то активисты облили мочой.
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прокацапська зграя внесе залог направлений з роісі "хероя" суди відпустять, залог прикарманять а гімно вспливе на мацкві в уніформі беркута з дубиналом в лапах розганяти "мацковскіх пратєстантав"
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Ну таки кацапы и оплачивают такие ролики в ютубе . а суд сделали закрытым по чьей то просьбе .судьи. ментов или адвоката из за угроз.
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Таких треба каструвати, щоб не розмножувались. Суд избрал меру пресечения бандиту Сороченко, ударившего ветерана, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - Цензор.НЕТ 5962
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массового убийцу мариупольского выпустили с почетным сопровождением милиции, что бы его не дай Бог не обидели... чего же вы хотите.......
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Ото Педро відреформував судову систему - просто капец
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Зебилы даже сами не признают Зеленского президентом. Прошло уже три месяца после выборов, а они продолжают считать президентом Украины Порошенко.
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якщо ти соєвий прочитав мій пост - вже не сам з собою )))
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Очередное брехло шокопарашное...с очередной примитивно-тупой брехнёй...
Обратите внимание : шоколадная параша и все кто её "обслуживает" стали символом лжи, фальсификации и мародёрства. Сколько у нас гнид в стране... Как мы могли такого урода избрать в президенты ...?
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Ешь шоколад. Он полезен для стимуляции мозговой деятельности.
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институт залога это откровенная ПРОДАЖНОСТЬ правосудия. бандиты-судьи таким образом выясняют сколько бандит-подсудимый может им проплатить. ВСЕ судьи должны быть УВОЛЕНЫ с конфискацией ВСЕГО
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Сорок тисяч "залога" сєпару за напад на ветерана АТО ?!!!! А чи не занадто велику суму визначив продажний зє-суд для цієї погані?... Лише суд Лінча вирішить цю справу по справедливості. А за одне і дасть належну оцінку цим "суддям"
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лучше бы при аресте его отдали ветеранам АТО...минут на 10 хотя бы,а потом бы привезли в камеру на 3-ое суток,где ему бы своё "ню-ню" сказали бы люди криминального мира,которые тоже осуждают поступок этого мерзавчика
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Стаття 257. Бандитизм
Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
1. Об'єктом злочину є громадська безпека.
2. Об'єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій: 1) організацію банди; 2) участь у банді; 3) участь у нападі, вчинюваному бандою.
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Активісти зі шприців ще облили його мочою. Це, я так розумію, в тюрмі тепер його чекає один цікавий куточок.
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ПО МОЕМУ ВЗЯТКИ МЕНТАМ ДАЖЕ БОЛЬШЕ ЗА ТАКОЕ ДАЮТ, ЧЕМ ЭТОТ ЗАЛОГ !!!
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После такого залога - что надо сделать с судьей?
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Всі падли тільки Шо, у мЄня рЄбЙОнок малЄнькій, он пугаЄЦА та т.і. А ти падлО не думалО Шо зробити Шоб твій рЄбЙОнок не боявся?!
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Что он лепит дебил? Он же всё сам на камеру снимал и выложил в сеть. Там было совсем не так он рассказывает, всё же есть на видео.
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Запамятайте всі, якщо людина в розмові вживає фразу - "скажу чесно", то 100% вона БРЕШЕ!
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Типичный представитель уголовного быдла: куча понтов перед тем, кто не может себя защитить, но, как только взяли за задницу - сразу начал извиняться и рассказывать, как любит Украину, уважает военных.
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ГЛЯДИ КАК ПЕТУШЕК ЗАПЕЛ! СОВСЕМ НЕДАВНО НА ВИДЕО ГЕРОЙ, А ТУТ ОБОСРАЛСЯ! ВПРОЧЕМ КАК И ВСЯ ВАТА В ЧАТЕ И ЮТУБЕ ГЕРОИ А КАК СХВАТИЛИ СРАЗУ ПОД ДУРАЧКА КОСИТ, КАК И СЕПАРЮГИ ПОГОЛОВНО СТОЯЩИЕ ТОЛЬКО НА БЛОКПОСТАХ!
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А куда же все понты делись в клетке.Что-жидкий на расправу.А как все снимал и Рембо на камеру из себя строил.А теперь лишь жалкое поскуливание!?!
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