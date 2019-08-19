 Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Vsim.ua.
Згідно з ухвалою суду, Сороченко може бути звільнений з-під варти після внесення 40 140 гривень застави.
Блогеру інкримінують ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Перебуваючи в залі судових засідань, Сороченко заявив, що нібито жалкує про вчинок, просить вибачення у воїнів АТО/ООС та їхніх матерів і підтримує територіальну цілісність України. Він також стверджував, що конфлікт із ветераном стався на побутовому, а не на ідеологічному ґрунті.
На засідання суду і під будівлю суду прийшли місцеві активісти.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.
Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.
Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.
Цю гниду облили сечею коли виводили з суду , Так що для нього все цікаве попереду .
Тому що, наприклад, знаю, як в Хмельницькому тягнеться "процес" перевиховання водія маршрутки, який систематично ображає вдову загиблого під Авдіївкою 7 квітня ц.р. сержанта Миколи Неживого. Та ніяк не тягнеться.... Той факи показує, коли її бачить... І, отримавши в свого керівнцтва бази телефон вдови (ніби дали йому, щоб вибачився...), назвонює їй та материть... Нічого хорошого місцева спілка ветеранів не робить.
До речі, от,пригадав інфу: https://censor.net.ua/ua/video_news/3121697
Было бы неплохо, если бы менты его нарыли...
Понятно, что вряд-ли дома держит.
вот она цена жизни укрсолдата.
40140 грн.
и ни гривни больше.
а атошники воды набрали в рот или говна??
дно
Источник: https://censor.net.ua/n3143501
Перед выборами в Раду у активиста "шария" на глазах у полиции разбили дорогой телефон! На призыв задержать нарушителя полиция не отреагировала, предложив для начала написать заявление! Вопрос - сколько будут искать нарушителя, если после заявы прошло почти два месяца?
Біля суду на вулиці Пилипчука у центрі Хмельницького було чимало активістів та поліції.
--------------------------------
Радует что пришли не равнодушные граждане Хмельницкого, но почему закрыли суд непонятно . Не в тему, но как показатель- а Гримчака никто не поддержал .
Обратите внимание : шоколадная параша и все кто её "обслуживает" стали символом лжи, фальсификации и мародёрства. Сколько у нас гнид в стране... Как мы могли такого урода избрать в президенты ...?
Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
1. Об'єктом злочину є громадська безпека.
2. Об'єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій: 1) організацію банди; 2) участь у банді; 3) участь у нападі, вчинюваному бандою.