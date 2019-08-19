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Все про:лобіювання (40) США (5285) Тимошенко (2917) Янукович (6678) Крейг (2)

 У суді США озвучили деталі щодо звіту про переслідування Тимошенко урядом Януковича, - "Голос Америки"

Понад 4 мільйони доларів за складання американськими юристами Skadden Arps звіту 2012 року, який намагався представити переслідування експрем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Віктора Януковича в позитивному світлі, заплатив Віктор Пінчук, замовником звіту виступив уряд України.

Інформацію про замовника і платника розкрив Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступаючи в окружному суді Вашингтона як свідок у справі роботи на Україну колишнього радника Обами Грегорі Крейга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Шон заявив, що отримав першу виплату обсягом 150 тис. доларів від Фонду Пінчука і передав її юристам Skadden, а після того виплатами займався Манафорт.

Ексюриста Білого дому Грегорі Крейга звинувачують у наданні неправдивої інформації посадовим особам Мін'юсту США про його співпрацю з Полом Манафортом на користь уряду України. Судовий процес розпочався 15 серпня і очікується, що триватиме два тижні. Якщо Крейга визнають винним, йому може загрожувати до 5 років в'язниці і штраф у 250 тис. доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура США висунула обвинувачення колишньому лобісту Януковича Крейгу

Сторона обвинувачення під час судового засідання в п'ятницю висловила припущення, що Крейг не зареєструвався як лобіст на користь іноземної організації, порушивши закон, щоб приховати роль Пінчука у звіті.

Прокурор заявив, що виплата від Пінчука була здійснена через офшорні рахунки Манафорта на Кіпрі.

Також Даг Шон заявив, що на запит Крейга у 2012 році про те, чи можна розкрити роль Пінчука і Шона у звіті, він відповів негативно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США. ДОКУМЕНТ

Шон заявив: "Мій клієнт в Україні, Віктор Пінчук, захотів, щоб я пошукав висококваліфікованого юриста, якого можна було б долучити до проєкту", - повідомив Шон, розповідаючи, як долучив Крейга до роботи на українських клієнтів, пише Politico.

Сторона захисту наголосила, що зі свідчень Шона випливає, що Крейг не прагнув отримати роботу від Манафорта і спочатку не знав про участь у проєкті цього політтехнолога.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143500
 
 
 Топ коментарі
 
Я знаю абсолютно точно , шо Юльчик выиграла те выборы у Овоща .
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Ясно шо Пінчук оплатив, він не міг пробачити Юлії Володимирівні реприватизацію "Криворіжсталі"
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Ющенко сам себе знищив, підписавши "меморандум національної єдності" (чи як його там) з Януковичем.
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... и тем самым помогает одесситу Вальцману !
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Найстрашніше зараз не те, що Пінчук корупційна потвора і давній агент впливу Росії, а те, що ВІН ПІДТРИМУЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО, і Зеленський без усякої огиди (!!) використовує корупційні гроші і кримінальні зв'язки Пінчука і в США, і в Росії. ОТ ДЕ ЛАЙНО !
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У свій час Юлю посадили не за те, що вона робила. Це відомо усім і це треба визнати, хоча у неї були злочини. Чому не хотіли посадити її за те, що насправді вона зробила? Думаю, що вона була пов'язана з такими людьми, яких янукович не хотів садити. Тобто при януковичі правосуддя не було. Зараз теж йдемо до подібного?
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Надеюсь, что скоро и барыгу США привлекут к ответственности. Вместе с кураторами его ботофермы. За преследование и ложь на Тимошенко в том числе.
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ти, тупе ЗЕлене лайно, починай переживати за КАЛомойського, який обікрав країну більше ніж на 400 млрд.$
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"400 млрд.$"
***
Бюджет України скільки становить на 2019 р. ?

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Пятый президент Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере $1 млрд.

https://znaj.ua/ru/politics/254526-amerikanskiy-milyarder-zvinuvativ-poroshenka-u-vivedenni-8-mlrd-dolariv-z-ukrajini-spodivayusya-vidpovist-za-vse
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кучмы, пинчуки, охметовы, януковичи, порошенки ...
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Ученые из Масачусетского университета провели исследование и выяснили, что если всех тех козлов, которые когда либо обвиняли Тимошенко в коррупции, воровстве и убийствах сложить в одну линию, то ими можно дважды по экватору обернуть нашу землю.
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Пинчук -тихоня.Кучма тоже ЮВТ заказывал,судя по плёнкам Мельниченко.Адская семейка вурдалаков.Выплыла наружу правда-таки.Как таких ,, бизнесменов" можно держать на свободе?
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