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Все про:лобіювання (40) США (5285) Тимошенко (2917) Янукович (6678) Крейг (2)

 Пінчук заплатив 4 млн доларів лобістам, щоб переслідування Тимошенко Януковичем у США не вважали політикою

Понад 4 мільйони доларів за складання американськими юристами Skadden Arps звіту 2012 року, який намагався представити переслідування експрем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Віктора Януковича в позитивному світлі, заплатив Віктор Пінчук, замовником звіту виступив уряд України.

Інформацію про замовника і платника розкрив Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступаючи в окружному суді Вашингтона як свідок у справі роботи на Україну колишнього радника Обами Грегорі Крейга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Шон заявив, що отримав першу виплату обсягом 150 тис. доларів від Фонду Пінчука і передав її юристам Skadden, а після того виплатами займався Манафорт.

Ексюриста Білого дому Грегорі Крейга звинувачують у наданні неправдивої інформації посадовим особам Мін'юсту США про його співпрацю з Полом Манафортом на користь уряду України. Судовий процес розпочався 15 серпня і очікується, що триватиме два тижні. Якщо Крейга визнають винним, йому може загрожувати до 5 років в'язниці і штраф у 250 тис. доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура США висунула обвинувачення колишньому лобісту Януковича Крейгу

Сторона обвинувачення під час судового засідання в п'ятницю висловила припущення, що Крейг не зареєструвався як лобіст на користь іноземної організації, порушивши закон, щоб приховати роль Пінчука у звіті.

Прокурор заявив, що виплата від Пінчука була здійснена через офшорні рахунки Манафорта на Кіпрі.

Також Даг Шон заявив, що на запит Крейга у 2012 році про те, чи можна розкрити роль Пінчука і Шона у звіті, він відповів негативно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США. ДОКУМЕНТ

Шон заявив: "Мій клієнт в Україні, Віктор Пінчук, захотів, щоб я пошукав висококваліфікованого юриста, якого можна було б долучити до проєкту", - повідомив Шон, розповідаючи, як долучив Крейга до роботи на українських клієнтів, пише Politico.

Сторона захисту наголосила, що зі свідчень Шона випливає, що Крейг не прагнув отримати роботу від Манафорта і спочатку не знав про участь у проєкті цього політтехнолога.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143500
 
 
 Топ коментарі
 
Я знаю абсолютно точно , шо Юльчик выиграла те выборы у Овоща .
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Ясно шо Пінчук оплатив, він не міг пробачити Юлії Володимирівні реприватизацію "Криворіжсталі"
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Ющенко сам себе знищив, підписавши "меморандум національної єдності" (чи як його там) з Януковичем.
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Це сказано після того як його журналісти носом в його ж брехню вмочили, якщо не помиляюсь якраз радіо свобода і розказало нам про Грін філмс і т.д. Як бачимо, ти навіть не цікавився тим хто такий Зеленський і хто його друзі. Ти напевно і не знаєш як Коломойський замовляв кварталу жарти про Ляшка, наприклад. Ти просто жертва рекламної кампанії того хто за все хороше в проти всього поганого. А про вибір народу... Знаєш, мільйони мух не можуть помилятись, гімно смачне. Все ще чекаю вибачення за звинувачення в брехні.
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Від цього брехуна ви не дочекаєтеся вибачень.
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Да ну? Тебя с дивана сгонят,будешь "керувать". А чем ты Разумкова,или там Юзика хуже?
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А вот и Пинчук всплыл - мерзость кучмовская...
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так пинкис ведь хозяин свиносявки эльзы.
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Оно уже давно плавает и прибыль подсчитывает от теневой торговли с Рашкой трубами через лугандонию. Кстати, из-за его проделок, Америка ввела пошлины на покупку труб у Украины☹️
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Когда уже это кучмовское кодло повыздыхает?
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... и тем самым помогает одесситу Вальцману !
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Найстрашніше зараз не те, що Пінчук корупційна потвора і давній агент впливу Росії, а те, що ВІН ПІДТРИМУЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО, і Зеленський без усякої огиди (!!) використовує корупційні гроші і кримінальні зв'язки Пінчука і в США, і в Росії. ОТ ДЕ ЛАЙНО !
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У свій час Юлю посадили не за те, що вона робила. Це відомо усім і це треба визнати, хоча у неї були злочини. Чому не хотіли посадити її за те, що насправді вона зробила? Думаю, що вона була пов'язана з такими людьми, яких янукович не хотів садити. Тобто при януковичі правосуддя не було. Зараз теж йдемо до подібного?
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Газовый договор с РФ,который составлял портнов, этого достаточно?Она подписала такой "прекрасный" договор,о котором даже путин не мог мечтать.После подписания этого договора, Украина была должна роССии десятки млрд.долл. а после отмены,Стокгольмским судом,уже роССия должна Украине.Объясните как такое может быть,если договор был хороший?Далее можно назвать схему легализации угля из копанок,которую внедрила подруга и чуть ли не молочная сестра - н.королевская,вместе мин.топлива полтавцом и нынешним кумом юли - зюкиным.Это когда нелегальный уголь "прогоняли" через гос.шахты и снимали бабло.Хватит или еще подсказать?
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Бред. Такой же газовый договор был у большинства клиентов газпрома в 2010
Да он стрёмный из-за хотелок того ж газпрома. Но все желающие эти хотелки отменили через суд уже в 2012. Почему у нас телились с этим вопросом до 2017 это вопрос не к Тимошенко.
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"Телиться" начали после изгнания Овоща, которому оттуда тоже "капало".
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А якi злочини вона зробила,перерахуйте,а не повторяйте темники кучмо-януковического периода?
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Надеюсь, что скоро и барыгу США привлекут к ответственности. Вместе с кураторами его ботофермы. За преследование и ложь на Тимошенко в том числе.
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ти, тупе ЗЕлене лайно, починай переживати за КАЛомойського, який обікрав країну більше ніж на 400 млрд.$
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"400 млрд.$"
***
Бюджет України скільки становить на 2019 р. ?

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Пятый президент Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере $1 млрд.

https://znaj.ua/ru/politics/254526-amerikanskiy-milyarder-zvinuvativ-poroshenka-u-vivedenni-8-mlrd-dolariv-z-ukrajini-spodivayusya-vidpovist-za-vse
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Правильно,только дело было возбуждено о выведении транша МВФ через кредиты Привата. И фигурирует в уголовном деле совсем другой человек. И ты его хорошо знаешь.
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Правда, самое забавное было не это, а то, что Коломойский только с помощью Порошенко смог добиться масштабного рефинансирования ограбленного «ПриватБанка». Только к концу 2014-го сумма его т.н. рефинансирования превысила 1 млрд. долл. США. Деньги шли, шли и шли в бездонные закрома Коломойского, бесследно исчезая. Проще говоря, Порошенко несколько лет закачивал в данное финучреждение, как бы для его спасения от банкротства, гигантские средства. Понятное дело, что эти деньги были благополучно украдены. Реально банк никто не спасал.
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оу... ОК, не рефинанснули бы Приват -- дальше то что?
не ставьте телегу впереди лошади
и как справка, первые рефинансы Привата были при яныке,
и как раз рефинансы урезала Гонтарева, ну а потом -- понеслось.
остальную историю уже все знают.
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Свои кровные Коломойский начал вынимать из своего финучреждения ещё в 2014-ом. К лету 2015 банк был обчищен до нитки. Зачем туда надо было еще вкладывать государственные деньги??? Социальные и малоимущие клиенты могли бы получить свои вклады в другом банке под гарантии государства. А остальные пусть судятся. А так был явный сговор Коломойского с Порошенко.
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може для того, щоб найкрупніший банк країни існував і далі? Може тому, що на певному етапі його руйнація була загрозою для всієї банківської системи країни? Може для того, щоб цей банк став державним і працював далі? Ні?
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то есть -- всех клиентов тупо кинуть на деньги? -- а что, вариант. К и сейчас говорит -- а что плохого в дефолте Вспомните перечень объектов которые обанкротил К.
Это у него такой стиль бизнеса.

Для ясности, К начал выводить деньги еще в 2008 когда произошло
перенасышение рынка деньгами, потому как кредиты схлопнулись.
И делал это он постоянно.
А бюджетные деньги вкладывали уже после национализации,
то есть когда К уже не был собственником. Все сделали разумно.
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Национальный банк выдал ПриватБанку 700 млн грн рефинансирования под личную гарантию Игоря Коломойского.

«19 февраля 2015 НБУ принял решение о поддержании ликвидности Приватбанка и предоставлении стабилизационного кредита для обеспечения своевременного выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками - физическими лицами. Стабилизационный кредит предоставлен в сумме 2,28 млрд гривен сроком на 2 года», - сказано в сообщении Нацбанка.

https://www.capital.ua/ru/news/41437-posledniy-kredit-privatbanku-vydan-pod-poruchitelstvo-kolomoyskogo
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Ты глуп. Привату рефинанс давали под 31%, а остальным под 18-21. Т.е. Порошенко с Гонтаревой тупо валили Приват
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Национальный банк предоставил неплатежеспособному ПриватБанку кредитрефинансирования на 15 мдрд грн под 16% !годовых на срок до 30 декабря 2016 года. У суді США озвучили деталі щодо звіту про переслідування Тимошенко урядом Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 359 У суді США озвучили деталі щодо звіту про переслідування Тимошенко урядом Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 9716
https://gordonua.com/news/money/nacbank-ukrainy-vydal-privatbanku-kredit-refinansirovaniya-15-mlrd-griven-164926.html
По состоянию на конец июня 2017 года ни прежние собственники, ни прежнее руководство банка к уголовной ответственности не привлекалось.
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Не уводи в сторону! Речь идет об уголовном деле ФБР..в деле фигурирует Коломойский и Боголюбов. Рефинансы Приват банк регулярно получал с кризиса 2008 года. Всегда по действием шантажа Коломойского. Когда дело дошло до полной жопы, стало понятно, что госденьги просто исчезают. И решение о национализации принималось не под давлением МВФ. А под давлением массы можновладцив которые хотели спасти свои деньги в Привате. И это была стратегическая ошибка. Банк просто нужно было не трогать. И тогда после его краха бывшие владельцы бегали от можновладцив потерявших свои деньги
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Решение о национализации принято в рамках сотрудничества с МВФ.
Министр финансов Александр Данилюк заявил о важности национализации ПриватБанка для очередного транша Украине от МВФ.
"Это решение важно в рамках нашего сотрудничества с МВФ и после следующего шага - это принятие бюджета - мы выполнили два важных этапа сотрудничества с МВФ. И это также приблизит нас к плотному сотрудничеству с МВФ и для получения следующего транша",
- сказал Данилюк.
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Зачем ты это пишешь? Словоблудия любого чиновника не стоят бумаги на которой они сделаны МВФ не заменяет чиновников. Они требуют только одного-сбалансированности бюджета и предельный его дефицит. Можешь слонов ввозить из Африки, можешь Приват национализировать. Покажи только источники покрытия дефицита бюджета. Если Данилюк смог показать за счет чего профинансирует дефіцит при Национализации Привата-флаг Данилюку в руки. МВФу как то пофиг во что там украинскин чиновники играться хотят.
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"не мелочись, Наденька".. п"ятсот восемь, а не восемь ))))
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кучмы, пинчуки, охметовы, януковичи, порошенки ...
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Ученые из Масачусетского университета провели исследование и выяснили, что если всех тех козлов, которые когда либо обвиняли Тимошенко в коррупции, воровстве и убийствах сложить в одну линию, то ими можно дважды по экватору обернуть нашу землю.
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Учёные Масачусетского университета выяснили, что мыши размножаются лучше, если им не мешают учёные Масачусетского университета...
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Пинчук -тихоня.Кучма тоже ЮВТ заказывал,судя по плёнкам Мельниченко.Адская семейка вурдалаков.Выплыла наружу правда-таки.Как таких ,, бизнесменов" можно держать на свободе?
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по закону жанра теперь в Украине должно быть открыто уголовное производство против Пинчука и "прицепом" по Леониде Кучме (сначало как причастным к гоньбе Тимошенко ,а там уже и по делу незаконного обогащение Пинчука во время правления Кучмой)...Только вот дело в том,что Кучма,ТЕСТЬ Пинчука,сейчас ведёт от имени украинского президента какие-то скрытые от общества переговоры с врагами Украины.Так что будет ли "продолжение жанра" ???
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Может наконец-то Пинчука,зятя Кучмы наконец-то привлекут америкосы,как и Фирташа вместе с Кучмой,который должен ещё сидеть за убийства Черновола Вячеслава и Гонгадзе,и создание олигархата,а не представлять Украину на продажных Минских зрадоугод!
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А стадо все бігає , "аби не Юлька" . А тандем Пінчук -Кучма , Ахметовим і К , рулять . Тепер в них ставка на Зе . Саме вони його і вибрали .Мудрий нарідіот.обрав шлях в концтабори ГУЛАГу.
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якби зеленський не втрутився президентом стала б тимошенко.
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а як янукодло з тимохою ділили українців в тім суді не озвучили?
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Мова про те що Пінчук скоїв злочин. Це це дурня?.
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до чого до мого коментаря Пінчук? Я про той етап влади янукодли, коли вони ділили країну навпіл разом з тимошенко. А потім посварились та янукодла тюльку в буцегарню запхав. Олігархи там не відігравали особливої ролі, бо то були амбітні війнушки двох кандидатів в президенти, які вже, між іншим перетинались багато разів на політичній арені України.
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"Украина без Кучмы" уже забыли и Пинчук передумал уезжать в Лондон навсегда.
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