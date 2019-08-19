 Пінчук заплатив 4 млн доларів лобістам, щоб переслідування Тимошенко Януковичем у США не вважали політикою

Інформацію про замовника і платника розкрив Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступаючи в окружному суді Вашингтона як свідок у справі роботи на Україну колишнього радника Обами Грегорі Крейга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Шон заявив, що отримав першу виплату обсягом 150 тис. доларів від Фонду Пінчука і передав її юристам Skadden, а після того виплатами займався Манафорт.
Ексюриста Білого дому Грегорі Крейга звинувачують у наданні неправдивої інформації посадовим особам Мін'юсту США про його співпрацю з Полом Манафортом на користь уряду України. Судовий процес розпочався 15 серпня і очікується, що триватиме два тижні. Якщо Крейга визнають винним, йому може загрожувати до 5 років в'язниці і штраф у 250 тис. доларів.
Сторона обвинувачення під час судового засідання в п'ятницю висловила припущення, що Крейг не зареєструвався як лобіст на користь іноземної організації, порушивши закон, щоб приховати роль Пінчука у звіті.
Прокурор заявив, що виплата від Пінчука була здійснена через офшорні рахунки Манафорта на Кіпрі.
Також Даг Шон заявив, що на запит Крейга у 2012 році про те, чи можна розкрити роль Пінчука і Шона у звіті, він відповів негативно.
Шон заявив: "Мій клієнт в Україні, Віктор Пінчук, захотів, щоб я пошукав висококваліфікованого юриста, якого можна було б долучити до проєкту", - повідомив Шон, розповідаючи, як долучив Крейга до роботи на українських клієнтів, пише Politico.
Сторона захисту наголосила, що зі свідчень Шона випливає, що Крейг не прагнув отримати роботу від Манафорта і спочатку не знав про участь у проєкті цього політтехнолога.
Да он стрёмный из-за хотелок того ж газпрома. Но все желающие эти хотелки отменили через суд уже в 2012. Почему у нас телились с этим вопросом до 2017 это вопрос не к Тимошенко.
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Бюджет України скільки становить на 2019 р. ?
«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере $1 млрд.
https://znaj.ua/ru/politics/254526-amerikanskiy-milyarder-zvinuvativ-poroshenka-u-vivedenni-8-mlrd-dolariv-z-ukrajini-spodivayusya-vidpovist-za-vse
не ставьте телегу впереди лошади
и как справка, первые рефинансы Привата были при яныке,
и как раз рефинансы урезала Гонтарева, ну а потом -- понеслось.
остальную историю уже все знают.
Это у него такой стиль бизнеса.
Для ясности, К начал выводить деньги еще в 2008 когда произошло
перенасышение рынка деньгами, потому как кредиты схлопнулись.
И делал это он постоянно.
А бюджетные деньги вкладывали уже после национализации,
то есть когда К уже не был собственником. Все сделали разумно.
«19 февраля 2015 НБУ принял решение о поддержании ликвидности Приватбанка и предоставлении стабилизационного кредита для обеспечения своевременного выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками - физическими лицами. Стабилизационный кредит предоставлен в сумме 2,28 млрд гривен сроком на 2 года», - сказано в сообщении Нацбанка.
https://www.capital.ua/ru/news/41437-posledniy-kredit-privatbanku-vydan-pod-poruchitelstvo-kolomoyskogo
https://gordonua.com/news/money/nacbank-ukrainy-vydal-privatbanku-kredit-refinansirovaniya-15-mlrd-griven-164926.html
По состоянию на конец июня 2017 года ни прежние собственники, ни прежнее руководство банка к уголовной ответственности не привлекалось.
Министр финансов Александр Данилюк заявил о важности национализации ПриватБанка для очередного транша Украине от МВФ.
"Это решение важно в рамках нашего сотрудничества с МВФ и после следующего шага - это принятие бюджета - мы выполнили два важных этапа сотрудничества с МВФ. И это также приблизит нас к плотному сотрудничеству с МВФ и для получения следующего транша",
- сказал Данилюк.
Як вони бояться ВАНА.