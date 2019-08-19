 Інформація Нацполіції про відкати 15-20% за перемогу в тендерах на закупівлю ліків є "спотвореною", - заява Інституту раку

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Інституту.

У тексті заяви наголошується: "У зв'язку з широким розголосом інформації про обшуки в Національному інституті раку повідомляємо наступне.

Так, справді, 16 серпня 2019 року на підставі постанови Голосіївського районного суду міста Києва від 1.08.2019 року слідчими та оперативними працівниками Управління захисту економіки в Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України були проведені обшуки приміщень Національного інституту раку в рамках відкритого кримінального провадження стосовно можливих зловживань службовим становищем головним лікарем, його заступниками, іншими посадовими особами НІР під час закупівлі та розподілу медичних препаратів для лікування онкохворих, придбаних коштом Державного бюджету України.

Адміністрація (директорат) і колектив Національного інституту раку всіляко сприяє правоохоронцям під час проведення слідчих (процесуальних) дій, спрямованих на виявлення та документування протиправних дій злочинців.

Наразі триває службова перевірка уповноваженим з антикорупційної діяльності НІР фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту і досудове розслідування, яке, як відомо, має свою таємницю. Зазначені факти порушень мають бути обґрунтованими, об'єктивними і достатніми для прийняття кадрових рішень адміністрацією установи в суворій відповідності з нормами чинного законодавства.

Водночас слід зазначити, що інформація, розміщена на сайті Національної поліції щодо "вимагання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків і медикаментів для потреб Інституту раку та суми "відкатів" за перемогу в тендері 15-20% від загальної вартості укладених угод" є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження. А відповідно до положення ст. 62 Конституції України "особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

З огляду на це переконливо просимо зберігати спокій і повагу до прав і свобод кожної людини!"

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