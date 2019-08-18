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Все про:Одеса (2058) пожежа (1749)

 "Охоронна компанія не викликала пожежників", - господар одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента, що винен власник готелю

Стали відомі нові деталі трагедії в одеському готелі "Токіо Стар", що забрала життя дев'яти людей. Виявляється, пожежна автоматика все-таки послала сигнал про займання на пульт охоронної фірми, але звідти він рятувальникам чомусь не надійшов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Як повідомляє видання, про це йдеться в листі затриманого вчора правоохоронцями власника готелю Вадима Чорного на ім'я президента України, що є в розпорядженні редакції.

За словами бізнесмена, він уклав договір з охоронною фірмою "Карабінер", до пульта якої було підключено протипожежну систему. Вадим Чорний стверджує, що щомісяця оплачував послуги фірми і вчасно перевіряв справність системи. Незважаючи на все це, пожежники виїхали лише після дзвінка працівників готелю.

"Компанія не викликала пожежників. Коли поліцейські намагалися оглянути пульт "Карабінера", їх не пустили", - повідомляє Чорний.

Підприємець також вважає, що його затримання пов'язане винятково із заявою президента Володимира Зеленського про те, що відповідальність лежить на власнику готелю.

"Після двох діб без сну і доби без води слідчий намагався витрусити з мене хоч щось без обвинувачення. Бо у нього не було нічого, крім вашого поста і бажання вислужитися перед вами", - написав він президенту, додавши, що пожежні норми вкрай застаріли і їхнє виконання не гарантує безпеки.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143496
 
 
 Топ коментарі
 
Президент ще до виборів в інтерв"ю розказував що він дуже прискиплива людина. Якщо є олів"є він буде в ньому колупатись поки щось не виколупає. Пожар в одеському отелі - це саме його максимальний рівень. Вища планка.
А таких захмарових для його рівня проблем як війна, вбиті, поранені він буде любими засобами уникати. Це вже дуже добре видно.
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Зе уже раструбил всем, что этому Черному уйти от ответственности не даст...
Так что пофиг виновен - не виновен....
Клоун сказал в тюрьму.., значит в тюрьму...
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Пипец "Карабинеру", нашли козла отпущения.
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Пипец "Карабинеру", нашли козла отпущения.
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Нашли или нет, но в их обязаности противопожарная безопасность так же входила. Так что попали и собственник и охранная фирма.
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Охоронна фірма це не пульт пожежної охорони! Охоронці не мають викликати пожежних, а мають самі шукати причину спрацювання сигналізації і викликати пожежних тільки якщо візуально побачили пожежу! Тому порушень в работі Карабінера немає! Воасник готелю мав становити окрему пожежну сигналізацію і підключити на пожежний пульт в пожежній частині! Чорний прикидається ідіотом, але всі знають що пожежна сигналізація та пожежні пультине мають нічого спільного з охоронною системою та охоронними пультами приватних охоронних компаній! Пожежну сигналізацію проектують і встановлюють окремі компанії які мають спеціальні дозволи і ліцензії від ДСНС і підключається ця пожежна сигналізація на пульт пожежної частини а не на приватні пульти охоронних агенцій! Чорний все це знає, але не виконав вимоги законодавства, не встановив подежну сигналізацію і не поставив її на пульт пожежної частини, бо не хотів платитигроші за пожежну безпеку свого готелю і через це пожежні які знаходяться через дорогу від готелю не отримали автоматичного виклику від пожежної сигналізації готелю! А пожежна частина знаходиться в 300 метрах від готелю! Чорний має сісти на довічне за споанлване вбивство невинних людей! Рано чи пізно ця непристосована для готелю споруда мала згоріти, бо всі кондиціонери та вентиляція готелю виводились на дах цього ангару кустарно без розробки проектів реконструкції будівлі! Кустарним способом без відповідних розрахунків потужності та без висновків ДСНС, без реконструкції будівлі та електромереж на даху підключались потужні кондицілнеои та вентиляція з грубим порушенням всіх діючих будівельних норм та стандартів, з порушенням правил експлуатації електроустановок! В результаті електропроводка, прокладена без залізних труб та гофрошлангів, перегрілась і загорілась і загинули люди і винний в цьому Чорний, який вносив зміни в електросистему будівлі без проектів, погоджень та дозволів державних служб та проектних організацій! Буде сидіти, жадібний та тупорилий дебіл! А в Одесі та області ще працюють тисячі подібних споруд і горять вони десятками, кожен рік,бо влади в Україні не було 28 років!
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так довго намагався підібрати синонім на літеру L (лікуйся, лановитий, лепнутий), але марно, оскільки найкраще, що описує ці постійні абзаци з нічим- це тошнотизми від Айгор L-Тошнотик.
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та там у людини, щось не все в порядку з психікою, так воно здається....
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мені він байдужий як пацієнт, але як можливо терпіти таке високопарне занудство та втримувати відповідний рефлекс від Мусь'є "Blue Water" та чи всі там навколо нього такі, ось що не дає спокою... "Охоронна компанія не викликала пожежників", - господар одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента, що винен власник готелю - Цензор.НЕТ 5758
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******* охоронна система чітко розрізняє сигнал про пожежу від сигналу про несанкціоноване проникнення чи натискання тривожної кнопки.
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Нещодавно підключав свій дім в Україні до пожежної сигналізації. Виявилося, що в ДСНС у моєму регіоні пульта банально немає. Теж довелося налаштовувати надсилання сигналу пожежної сигналізації на пульт приватної охоронної фірми.
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Сышь, ольгинец, по всему выходит, шо виноват ты, беги, сдавайся. Раньше сядешь, раньше выйдешь.
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Ну.. такое - изменить форму собственности, чтобы не пустить запланированную проверку,
а теперь назначить стрелочником отставной козы барабанщика
Я почти о таком исходе ситуевины и писала с самого начала
Нет, это не я предсказатель
Это Черный в своем духе "Охранная компания не вызвала пожарных", - владелец горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента - Цензор.НЕТ 3595
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Байдуже, дзЮрист вже назначив винного...
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Вам бы подошло больше: "Никтоневиноватый, они сами сгорели"?
Странные вы кацапы! "Охранная компания не вызвала пожарных", - владелец горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента - Цензор.НЕТ 3378
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Давно Голобородько ещё и прокурором стал, чтобы выдвигать обвинения?
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нігті та волосся зберігають дані про вживання наркоти 3-ри місяці, от тепер надзюрчить в пляшечку та покаже всім кузькіну мать (чи від ломки, чи від величі вже не суттєво). "Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента - Цензор.НЕТ 1993
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Зе уже раструбил всем, что этому Черному уйти от ответственности не даст...
Так что пофиг виновен - не виновен....
Клоун сказал в тюрьму.., значит в тюрьму...
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Лукашенко сказал в тюрьму.., значит в тюрьму...
***** сказал в тюрьму.., значит в тюрьму...
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Эта охранная фирма в Одессе одна из крупнейших, если чо.
Т.е. не "фейковая", а реальная.
Другое дело, какое отношение к пожарным "вопросам" они отношение имеют = это вопрос.
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Задолбали вы уже своим пожаром. Два дня все новости только про пожар. Такое ощущение что специально подожгли чтобы никто не вспоминал что у нас сейчас перемирием и не пахнет, идут бои на востоке и много погибших и раненных.
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Президент ще до виборів в інтерв"ю розказував що він дуже прискиплива людина. Якщо є олів"є він буде в ньому колупатись поки щось не виколупає. Пожар в одеському отелі - це саме його максимальний рівень. Вища планка.
А таких захмарових для його рівня проблем як війна, вбиті, поранені він буде любими засобами уникати. Це вже дуже добре видно.
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Вопрос не в этом. То, что Зеля тряпка, не видит только редкий зебил. Вопрос в том, что со СМИ? Возвращаемся во времена до Оранжевой революции?
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Нифига себе! Зебил только что прочитал Чехова и решил блеснуть умом? Хотя нет, о чем это я, конечно же фильм посмотрел! Признаться честно, я в свое время это произведение не осилил, а в зрелом возрасте к нему возвращаться не стал. А два (пока) лайкнувших Вас идиота по форуму мне знакомы - редкие клоуны.
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Правильно, разве стандартный петик осилит "Палату №6"? И зачем? Как это поможет в плане обеспечения семьи?
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На момент прочтения сего произведения мне было 14 лет. Боюсь, что Вы в том возрасте, только Мурзилку могли просматривать. К тому же, у нормальных людей, к которым, я подозреваю, Вы не относитесь, есть любимые авторы, а есть не очень. Это не говорит о скудости ума, а только о предпочтениях. Я обожал читать Достоевского, Толстого и Тургенева, а вот с Чеховым не сложилось.
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Про погибших и раненных спрашивай у клоуна,который надел корону президента..
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Вот-вот. Я знаю, что Вы были против Пети, но также не являлись сторонником Зели. Т.е. к зомби Вы не относитесь. А теперь представьте масштабы пропаганды! Это ж не один источник, а практически все льют инфу в одном определенном ключе. И началось это года 3-4 назад. Вопрос, кто за этим стоит? У одного Коломойского денег и связей не хватит - это какой-то заговор.
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Перец ! Меня больше всего шокирует масштабы бардака в Украине. Живя в Дании, мне тяжело в это поверить .
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Бардак в Украине с 1991 года длится, может с новым президентом жизнь наладится.
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Если ты веришь, что евреи тебе наладят жизнь , то ты окончательно деградировал ! Знаешь зачем едет натаняху в Украину ? Договариваться за пенсии . Знаешь для кого ?
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Это огромный недостаток. Ничего, всем петикам что-то перепадет. Но, при условии, что они переобуются вовремя!
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Не , точно не наладиться, дуже багато упоротих
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А меня шокирует бардак в Дании, где мальчиков учат ******* в очко прямо в школах.
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Російською мовою ще не таке взнаєш про Данію. "Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента - Цензор.НЕТ 6598
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Так и не парь моск "страдатель". Помоги Украине, военным
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От этого есть зеленский! Он же сэкономил 300 миллионов на параде ?
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Только, как оказалось, парад всего около 30 стоил. Ну это как с зарплатой учителям по 4000 у.е. Считали трускавецкие "иканамисты", по всей видимости.
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Зезедент уже пожежами в борделях опікується?
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Странные вы кацапы, все меряете мерками ***** - " Она сама утонула?"
"Охранная компания не вызвала пожарных", - владелец горевшего одесского отеля Черный ответил на обвинения президента - Цензор.НЕТ 6125
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Вибачаюсь за офтоп, проте є одна новина, від якої порепались скрєпи у зливних бачків: Китай долучається до будівництва транскаспійського газогону у ЄС, що зменшить залежність ЄС від російського газу. Завтра можна возюкати ватою по цій новині- подивіться які союзники у вас, ви їм землю, ліс, принижуєтесь, а вони вам- вухо від оселедця)
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Господи, кто нибудь остановит это шоу бесконечного слайсера справедливости 24/7/365?
Зеленский превратился в Дато Туташхиа, АСТАЛАВИТЕС, Украина не Грузия!
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+ 100 "Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента - Цензор.НЕТ 7513
Зеленский превратился в Дато Туташхиа

Голобородько рулит миллионами мозгов украинцев
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В Дато Батону??? А Зеленский по-македонски стрелять умеет? Ну, то есть с двух рук. Не умеет! Тогда какой из него Дато Батону??? Никудышний.
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Он умеет перестать стрелять похлеще всяких Дато, и будь рядом Иисус, по очкам выиграл бы Зе а не Дато!
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По очкам- может быть. Но, не по поражению цели. У него наверняка очки круче, чем были у Дато Батону.
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Наша христианская вера завещает перестать стрелять, а не поражать цели, поэтому Дато идёт лесом вторым номером.
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бывал я в Одессе в отеле зирка, на кузнечном, он пренадлежит этому же черному... так вот это бордель с почасовой сдачей номеров, я командировочный был - не смог жить на втором этаже потому что за гипсокартонной стенкой кого то все время жестоко трахали, притом каждый час новую шлюху, всем одесситам это местечко хорошо знакомо. вобщем я через две ночи съехал в какой то одноместный кубрик метр на три, на первом этаже этого же гадюшника и наконец то смог выспаться... мне было побоку где жить, я с 9 утра до 22ух вечера работал, и приходил туда только поспать и помыться. вобщем дешево - но впечатления не лучшие.
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что за гипсокартонной стенкой кого то все время жестоко трахали

может вам это в диковинку, но трахаются не только шлюхи
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тоесть вы с подругой почасово номер в гадюшнике снимаете за 20 гривен ? за сутки он стоил 200 гривен если не ошибаюсь...
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кроме того барменша на третьем этаже мне сказала что второй и третий этаж - "это не для тех кто хочет поспать"
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а у кубрика 1х3 на первом этаже тоже не было окна?
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небыло окна. там было так - открываеш дверь - видиш кровать, от кровати до станки 30 сантиметров проход, в торце кровати - шкаф купе, в котором душ и унитаз. вобщем можно было в шкафу сидеть срать и мыться душем одновременно.
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на втором этаже номер был поприличней, с двухспальной кроватью, но тоже без окна, и с тонкими стенками, я первые две ночи пыжи из туалетной бумаги скручивал и затыкал ими уши, что бы не слышать визги и брождение по коридору.
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И шо? Мебель и постельное бельё должны быть из асбеста? Должен был сработать извещатель, а небухие постояльцы организованно прошагать на выход.
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Если без эмоций, то всё именно так, как я вчера и писал. Владелец- не при делах! У него всё чисто, в плане его личной ответственности. Я вовсе не злорадствую, но Зеленский обязан принести свои извинения. И никак иначе.
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Пожары в Одессе за последние годы: сентябрь 2017 - пожар в лагере "Виктория", погибли трое детей. Июнь 2019 - пожар в психбольнице Одессы, погибли 7 человек. август 2017 - пожар в борделе "токио-стар", погибли 9 человек. Ни в одном другом городе Украины подобных трагедий,, тем более повторяющихся, не было.
Это закономерность. В первую очередь нужно разбираться с пожарными и городскими властями, явно прикрывающими любые нарушения. Не говоря уже о пожаре 2 мая 2014 г. в одесском Доме профсоюзов, где погибло 48 человек (страшное количество! до сих пор не ясны причины).
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общее, погибают непостоянные жители в здании с легко воспламеняемыми полимерными стенами, полами и потолками...выделяющими при горении удушливый газ
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я ж говорил что вадик черный найдет гоев- козлов отпущения.... наш вадик был на все гаразд он пианист и педагог.....
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Мабуть сигналізацію робили ті самі корупціонери, що і в дитячому таборі, де згоріли діти.
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Охранные крмпании и всякие пожарные примочки- просто чистый РЕКЕТ давно сложившийся. НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОН НЕ ИМЕЕТ
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Да да порохобы во всем виноват зеля он не вызвал пожарников не вызвал полицию во всем зеля виноват - странная позиция у вас
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а что за сожнпя схема? причем пожарная сигнализация к охранникам? А есть бумага которая подписана охранниками что они прошли инструктаж как они должны пользоваться сигнализацией и что они должны делать и в каком случае? урод
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Как же ето все задрало в етой стране. Ищут кто украл деньги, где украденная земля, кто виноват в пожаре, кто вырезает и продает лес... Да возьмите откройте папку с бумагами и там есть и фамилия и подпись и печать пожарных которые принимали и курируют ето заведение и каждый месяц приходят за получкой
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Да, Зеленский в порыве лукашенковского самодурства начинает делать ошибки, голословно обвиняя невиноватых. Следовало бы извиниться.
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Барыги не виноватые, что не соблюдали противопожарные нормы... Люди сами сгорели???
Петекантропы - во всей красе! Вместо мозгов- кусок сои!
"Охоронна компанія не викликала пожежників", - господар одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента, що винен власник готелю - Цензор.НЕТ 369
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Придурок, а чем ты занимался, пока питекантроп превращался в человека?
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А кто договор с охранной фирмой подписывал? Собственник что, ни за что не отвечает? Чисто одесский подход.
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